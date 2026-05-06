Când și unde se joacă PSG – Arsenal, finala UEFA Champions League din sezonul 2025/2026

PSG și Arsenal sunt cele două echipe calificate în actul final din sezonul 2025/2026 al UEFA Champions League. „Tunarii” au practicat un joc pragmatic și au trecut de Atletico Madrid cu doar două goluri marcate în cele două manșe. De partea cealaltă, PSG a învins-o pe Bayern Munchen și are șansa să câștige un nou trofeu, după cel din sezonul precedent.

Când și unde se joacă PSG – Arsenal, finala UEFA Champions League din acest sezon

După lungi lupte și zeci de meciuri spectaculoase, Liga Campionilor are două finaliste. PSG, campioana din sezonul trecut, și Arsenal, care se află la prima finală din ultimii 20 de ani. Mikel Arteta este gata să demonstreze că „tunarii” au depășit complexul echipei de pe locul secund și sunt gata să triumfeze atât în Premier League, cât și în Liga Campionilor.

Actul final va avea loc foarte aproape de România, mai exact în țara vecină, Ungaria. PSG și Bayern Munchen se vor întâlni la Budapesta, pe Puskas Arena, stadion ce are o capacitate de nu mai puțin de 67.000 de locuri. Partida va avea loc sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00.

Cât costă biletele pentru finala Ligii Campionilor și la ce prețuri au ajuns cazările din Budapesta

Biletele din categoria 1 sunt cele mai scumpe și ajung la 950 de euro, în timp ce locurile cu vizibilitate redusă costă 760 de euro. Între timp, biletele din categoria 2 costă 650 de euro, iar cele din categoria 3 sunt la prețul de 180 de euro.

În ceea ce privește cazările, prețurile pentru perioada respectivă au devenit uluitoare. Pentru două nopți la un hotel din Budapesta, suporterii vor trebuie să plătească sume de peste 1000 de euro. Situația este halucinantă, întrucât același hotel la o săptămână după finala Ligii Campionilor are prețuri de 5 ori mai mici.

Pe cine au eliminat PSG și Arsenal în drumul lor către finală

În faza ligii, Arsenal a fost de neoprit. Londonezii au obținut 8 victorii din tot atâtea întâlniri, au înscris de 23 de ori și au primit doar 4 goluri, terminând, bineînțeles, pe primul loc. Aici PSG, la fel ca în sezonul trecut, nu și-a dat atât de tare interesul și a terminat doar pe locul 11, cu 14 puncte din 21 posibile.

Din cauza că s-au clasat sub locul 8, parizienii au fost nevoiți să joace și play-off înaintea optimilor. Acolo, „Regina Europei” a trecut cu greu de colega din Ligue 1, AS Monaco. În optimi nu a mai avut aceleași emoții și a spulberat-o pe Chelsea cu 8-2 la general. În sferturi Liverpool a fost victima francezilor, iar formația lui Arne Slot nu a reușit să înscrie niciun gol în poarta lui Safonov, scorul la general fiind 4-0. însă a reușit să treacă cu bine după un tur nebun și un meci în care au arătat că pot fi și pragmatici în apărare.

De partea cealaltă, Arsenal nu a mai avut o forță ofensivă impresionantă în fazele eliminatorii și a marcat doar șase goluri în drumul spre finala Ligii Campionilor. „Tunarii” au trecut pe rând de Bayer Leverkusen, Sporting Lisabona și Atletico Madrid și se află în acest moment la un singur meci de visul fiecărui fan al londonezilor.