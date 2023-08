Când sunt următoarele zile libere prin lege. Românii se pregătesc de două luni crunte

Anul 2023 a fost unul benefic pentru bugetari în ce privește zilele libere, cu 15 zile libere legale, mai mult decât anul trecut. Numai că urmează luni mai puțin plăcute. Următoare zi liberă este la 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, după care zilele libere se încheie, până la 30 noiembrie.

Libere, punți, minivacanțe

Potrivit Codului Muncii, „zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 1 si 2 ianuarie, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Paști, 1 mai, 1 iunie, prima și a doua zi de Rusalii,, Adormirea Maicii Domnului (15 august), 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intâi chemat, Ocrotitorul Romaniei, 1 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora”.

ADVERTISEMENT

Aproape trei luni fără libere

Dacă, de la începutul anului, bugetarii s-au putut bucura de , înclusiv de (punți), după 15 august (Adormirea Maicii Domnului), „liberele” vor fi de domeniul amintirilor.

Aceasta pentru că urmează două luni, septembrie și octombrie, fără nici o zi liberă. De fapt, practic trei, pentru că următoarea zi liberă este la 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei.

ADVERTISEMENT

Mai multe libere ca în 2022

Cum spuneam, anul acesta a fost benefic pentru bugetari în ce privește zilele libere. Sunt mai multe, cu toate că, potrivit legii, numărul de zile declarate sărbători legale nu s-a schimbat. Doar că libere au picat favorabil, în timpul săptămânii și în weekend.

În weekend (duminică) au picat Anul Nou, Paștele ortodox și Rusaliile, calculează . În cursul săptămânii au picat: 2 ianuarie (luni)aA doua zi după Anul Nou, 24 ianuarie (marți) Ziua Unirii Principatelor României, 14 aprilie (vineri) Vinerea Mare, 17 aprilie (luni), a doua zi de Paște ortodox, 1 mai (luni) Ziua Muncii, 1 iunie (joi) Ziua Copilului, 5 iunie, a doua zi de Rusalii, 15 august (marți) Adormirea Maicii Domnnului, 30 noiembrie (joi) Sfântul Andrei, 1 decembrie (vineri) Ziua Marii Uniri, 25 decembrie (luni) Crăciunul, 26 decembrie (marți), a doua zi de Crăciun.

ADVERTISEMENT

Minivacanțe de Sfântul Andrei și de Crăciun

O oportunitate pentru o minivacanță de patru zile este de Sfântul Andrei: la 30 noiembrie, (joi) urmată de 1 Decembrie (liber, Ziua Unirii) plus sâmbăta și duminica din săptămână.

Firește, urmează și Crăciunul, tot cu patru zile libere pentru bugetari, o altă oportunitate pentru o minivacanță: Începând cu 23 decembrie (sâmbătă) și până a doua zi de Crăciun (marți).

România în topul țărilor cu multe libere

Comparativ cu alte țări europene, România are mai multe zile libere. Spre exemplu, în Franța sunt doar 11 zile libere pe an, în Marea Britanie sunt opt, la fel și în Spania. În Germania sunt nouă zile libere pe an iar în Austria sunt 25. Suedia oferă 11 zile de sărbători legale, Polonia 13, Italia 12, Rusia 12, Belgia 10, Grecia șase iar Irlanda nouă.

ADVERTISEMENT

În privința țărilor de pe alte continente, în Israel sunt nouă sărbători legale, în Japonia sunt 16, în China sunt cinci, în Canada nouă, în Singapore șapte, în Egipt sunt 13 , în Brazilia tot 13, în Islanda sunt 12.