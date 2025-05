Când trebuie să uzi, de fapt, grădina pe timpul verii: dimineața, la prânz sau seara? Așa reușeau bunicii să aibă recolte frumoase și legume sănătoase

Specialiștii din domeniul agricol vin cu recomandări utile. , de fapt, grădina pe timpul verii: dimineața, la prânz sau seara? Momentul perfect este unul demn de luat în calcul. Așa reușeau bunicii să aibă recolte frumoase și legume sănătoase la finalul sezonului.

Când trebuie să uzi grădina pe timpul verii

Te-ai gândit vreodată care este perioada ideală pentru a pune apă la plantele pe care le crești? Ei bine, dacă nu ai răspunsul în această situație, atunci te lămuresc experții. Aceștia spun când trebuie să uzi grădina pe timpul verii.

Dimineața, la prânz sau seara este dilema pe care o au mulți oameni. Bunicii noștri știau cum să aibă recolte bune și legume sănătoase doar pentru că țineau cont de acest aspect aparent banal la prima vedere.

Niciodată răsadurile nu se udă în mijlocul zilei. Persoanele care fac acest lucru la prânz riscă să ardă plantele pe care le au în curte. Elise Harlock, un cunoscut specialist în grădinărit, spune că acest obicei este de-a dreptul dăunător.

Din păcate, această greșeală este des întâlnită. Pe lângă faptul că oamenii fac risipă de apă, riscă să streseze plantele sau să creeze alte daune. Expertul susține că cel mai bine trebuie să uzi grădina dimineața, înainte de răsăritul soarelui.

„Cel mai bun moment pentru udare este devreme dimineața, ideal înainte de ora 10. Acest lucru permite umidității să pătrundă în sol și să ajungă la rădăcini înainte ca soarele să devină prea puternic”, a explicat Elise Harlock, conform .

Ponturi pentru o udare eficientă a grădinii

Acum că am aflat când trebuie să uzi pe timpul verii este bine să știi și alte trucuri. Un pont util în ceea ce privește udarea eficientă a plantelor din curte are legătură cu intervalul în care are loc acest proces.

Se recomandă să se pună apă la răsaduri în mod constant. Cheia unei recolte bogate și a unor legume sănătoase constă în stropirea frecventă. Renunțați la udarea zilnică și încercați să puneți apă la plante odată la 2-3 zile. Udați solul foarte bine.

Metoda are rolul de a încuraja creșterea rădăcinilor în profunzime. Datorită acestui truc plantele vor fi mai rezistente la căldură și secetă. În plus, este important să se vizeze rădăcinile, nicidecum frunzele plantelor. Așa apa ajunge acolo unde trebuie și poate reduce riscul de boli.