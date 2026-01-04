Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului

ADVERTISEMENT

Bulgaria se confruntă cu un val de îngrijorare că trecerea la euro va duce la o creștere necontrolată a prețurilor, în timp ce salariile vor stagna. În prima lună a noului an, leva și euro circula în paralel, cu toate că moneda bulgărească nu mai poate fi procurată de la bănci sau case de schimb valutar.

România este obligată să treacă la euro, însă nu i s-a impus niciun termen

România este obligată legal să adopte și ea moneda euro. Țara noastră s-a angajat, prin semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, că va adopta euro după îndeplinirea criteriilor de convergență stabilite la Maastricht.

ADVERTISEMENT

Există, însă, și o chichiță exploatată la maxim, până acum, de țări precum România. Uniunea Europeană nu impune un calendar fix de adoptare iar statele pot decide singure când inițiază pașii tehnici, cum ar fi intrarea în mecanismul ERM II.

Ce spune Ministerul Finanțelor despre calendarul aderării la zona euro

Attila Gyorgy, a răspuns unei interpelări parlamentare formulate de deputatul PSD Nicolae Adrian Bara, care a încercat să afle care este stadiul actual al îndeplinirii criteriilor de aderare și dacă există un calendar oficial al parcurgerii acestor etape.

ADVERTISEMENT

Deși nu a spus-o cu subiect și predicat, răspunsul ministerului a fost clar: România este în stadiul zero a adoptării monedei euro. Practic, ea nu a parcurs nici măcar pașii preliminari, respectiv participarea la Mecanismul Ratei de Schimb II (ERM II), o etapă obligatorie care presupune menținerea calității stabilității cursului de schimb timp de cel puțin doi ani înaintea adoptării monedei euro. Neîndeplinirea acestei condiții împiedică în mod direct posibilitatea aderării la euro.

ADVERTISEMENT

În țară, guvernanții ne spun că mergem într-o direcție bună. Cifrele prezentate oficialilor europeni arată altceva

”România nu a atins încă majoritatea criteriilor economice stabilite de Tratatul de la Maastricht pentru adoptarea monedei euro.

În privința stabilității prețurilor, rata anuală a inflației în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), a fost de 8,4%, nivel semnificativ superior mediei (0,8%) înregistrate de cele mai performante strei state ale Uniunii Europene (Cipru, Franța și Italia).

ADVERTISEMENT

Deficitul bugetar pentru primele 10 luni ale anului 2024 este estimat la 5,7% din PIB, în scădere față de 6,2% din PIB înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, dar în continuare peste limita de 3% prevăzută de criteriile de convergență.

În ceea ce privește datoria publică, nivelul acesteia este de aproximativ 57% din PIB în trimestrul al doilea al anului 2025. Deși acest indicator se situează sub pragul de referință de 60% stabilit prin criteriile de la Maastricht, tendința de creștere anticipată pentru anul 2026 poate exercita presiuni suplimentare asupra finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor: ”România nu îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro”

Ratele dobânzilor pe termen lung se situează la nivelul de 6%, valoare care depășește pragul de referință definit ca fiind cu cel mult 2 puncte procentuale peste media statelor membre cu cele mai bune performanțe în materie de stabilitate a prețurilor. (…)

Având în vedere nivelul ridicat al inflației, depășirea pragului deficitului bugetar, nivelul ridicat al ratelor dobânzilor pe termen lung, se poate concluziona că România nu îndeplinește, în prezent, condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro”, a explicat secretarul de stat Gyorgy Attila.

Mugur Isărescu spune că abia peste 5-7 ani putem vorbi de aderarea la euro

Într-o declarație recentă, Mugur Isărescu, , a spus că va mai dura 5-7 ani până când România să-și ”permită” să viseze la aderarea la euro. Discuțiile pe această temă s-au întrerupt în 2018, pentru că a devenit clar că țara noastră este încă departe de îndeplinirea criteriilor. Isărescu e de părere că țara noastră ar trebui să se concentreze pe evitarea recesiunii, și abia după aceea să se gândească la intrarea în zona euro.

„Din 2018 Banca Națională n-a mai putut să colaboreze. A fost ultima ședință, dacă mi-aduc aminte, la Academia Română, privind adoptarea monedei euro. Și am renunțat și noi la toate comitetele. Am avut trei comitete, inclusiv unul tehnic, apropo de partea legată de numerar. Cum se aduce numerarul în țară, cum se distribuie numerarul euro. Deci eram avansați. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă cinci sau șapte ani, înseamnă că peste cinci – șapte ani mai discutăm”, a declarat Mugur Isărescu.

Când ar putea trece România la euro, de fapt

Doar că asta nu înseamnă că în termenul oferit de guvernator, România va trece automat la euro ci doar că va începe negocierile. Un termen realist pentru trecerea la euro, pornind și de la experiența Bulgariei (și dacă România și-ar propune să înceapă demersurile), ar fi în intervalul 2030 – 2035.

Pentru Bulgaria, procedura de aderare la zona euro a durat cinci ani și jumătate

În cazul Bulgariei, procedura oficială pentru adoptarea monedei euro a durat aproximativ cinci ani și jumătate.

Bulgaria a aderat la Mecanismul Ratei de Schimb (ERM II) și la Uniunea Bancară pe 10 iulie 2020. Această etapă trebuie îndeplinită cu cel puțin doi ani înainte de adoptarea monedei euro unice.

Deși inițial ținta de aderare era ianuarie 2024, procesul a fost prelungit din cauza instabilității politice interne și a neîndeplinirii temporare a unor criterii de convergență.

Începând cu 8 iulie 2025, rata de conversie leva-euro a rămas fixă

Abia pe 8 iulie 2025, Consiliul Uniunii Europene a aprobat oficial trecerea Bulgariei la 1 ianuarie 2026, stabilind rata fixă de conversie la 1,955 leva pentru 1 euro.

Afișarea dublă a prețurilor a început pe 8 august 2025, iar de la 1 ianuarie 2026, a început perioada de circulație paralelă a celor două monede, care va mai dura cel puțin o lună.