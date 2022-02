Ora de vară este cu o oră înaintea celei oficiale standard, care este numită în mod greșit, oră de iarnă.

Acest sistem adoptat de tot mai puține țări din lume are drept scop folosirea pe o perioadă cât mai îndelungată a luminii Soarelui.

Anul acesta, România trece la ora de vară pe data de 27 martie. Atunci, ora 3:00 devine ora 4:00.

Când trecem la ora de vară în 2022. Data la care dăm ceasurile cu o oră înainte

Trecerea la ora de vară se face în fiecare an în ultima duminică din luna martie, iar

Sistemul acesta, utilizat de puține țări, are ca scop folosirea pe cât mai mult posibil a luminii Soarelui. Ideea trecerii la ora de vară îi aparține omului de știință Benjamin Franklin. Primele țări care au adoptat-o au fost Germania și Austro – Ungaria în scopul de a economisi cărbune în timpul războiului.

SUA a luat aceeași decizie în timpul Primului Război Mondial. În România, sistemul a fost adoptat prima dată în anul 1917. După război s-a renunțat la trecerea la ora de vară pentru o perioadă.

Ce efecte are asupra organismului schimbarea orei

Există o mulțime de pe care le are schimbarea orei de două ori pe an asupra organismului. Aceștia consideră că o persoană are nevoie de cel puțin două, trei săptămâni pentru a se adapta noului fus orar.

Specialiștii spun că cei mai afectați sunt copiii și bătrânii, pentru că aceștia sunt mai sensibili.

O oră ar putea să nu ni se pară foarte mult, totuși schimbarea fusului orar poate declanșa grave probleme. Insomnii, oboseală, nervozitate, amețeală, dureri musculare, dureri de cap sau tulburări de concentrare. S-a constatat creșterea numărului de accidente vasculare cerebrale, a infarctelor sau a accidentelor rutiere.

De asemenea, un studiu realizat în anul 2012 arăta ca în prima zi de luni după trecerea la ora de vară cele mai multe persoane nu dau randament la locul de muncă, iar cele mai căutate cuvinte pe internet în această zi sunt video, muzică, youtube.