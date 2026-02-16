Când va ajunge primăvara în toate regiunile țării. ANM: „Valorile se vor situa peste ce ar trebui să avem”

ADVERTISEMENT

După o perioadă prelungită de frig, cu maxime negative și nopți geroase, apar primele semne clare de încălzire. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile vor urca treptat peste media obișnuită a perioadei, iar începutul primăverii pare mai aproape decât se estima. Când se va simți cu adevărat schimbarea în toată țara și ce regiuni vor beneficia primele de indicatori termici mai blânzi?

Cod galben de frig până pe 19 februarie. Momentul în care primăvara își va face simțită prezența în România

Un nou cod de vreme rea a intrat în vigoare începând de 16 februarie, ora 10:00, și va fi valabil până pe 19 februarie, ora 10:00, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii avertizează asupra unui val de răcire accentuată, care va cuprinde treptat mai multe regiuni ale țării, cu praguri termice maxime ce vor coborî sub pragul înghețului în numeroase zone și cu nopți geroase la nivel național.

ADVERTISEMENT

Meteorologul de serviciu al ANM, Raul Ilea, explică, pentru FANATIK, în detaliu cum va evolua vremea în următoarele zile.

„Până în 19 februarie ați observat că este în vigoare o informare meteorologică, inclusiv pentru răcirea de vreme. De astăzi prin Moldova, iar de marți și în regiunile sudice, cu maxime în general între minus 4 și 4 grade. Miercuri vremea se va menține rece prin Moldova, estul Muntenii și Dobrogea, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între minus 6 și 0 grade.

ADVERTISEMENT

De asemenea, minimele nu vor arăta destul de bine, pentru că vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări. Se vor încadra între minus 9 grade în estul Transilvaniei și Nordul Moldovei, până spre 4 grade în sudul Banatului și pe litoral”, a declarat meteorologul de serviciu de la ANM, Raul Ilea.

ADVERTISEMENT

Primul semnal de încălzire. Maxime pozitive în aproape toată țara

După episodul de frig din primele zile ale intervalului, tabloul meteorologic începe să se schimbe. Specialiștii ANM anunță că, odată cu ziua de joi, valorile termice vor porni pe un trend ascendent, iar diferența se va simți în special în vestul și sud-vestul țării, dar și în centru și în estul menționat anterior. Practic, parametri revin pe plus în aproape toate regiunile, semn că masa de aer rece pierde din intensitate.

„Referitor la ziua de joi, vremea va intra într-un proces de încălzire. Se va face resimțită mai ales în partea de vest, sud-vest și parțial centru a țării, dar și în regiunile estice menționate anterior.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere al temperaturilor maxime, vor fi pozitive în toată țara, mai puțin în zona montană înaltă, iar pentru ziua de joi, maximele se vor încadra între 0 grade prin Moldova, nord-estul Munteniei, până spre 13 grade în sudul Olteniei și prin vestul țării”, a mai completat, pentru FANATIK, expertul în meteorologie.

După răcirea de weekend, urmează o perioadă de relaxare termică

Potrivit datelor furnizate de ANM, . După încălzirea prognozată pentru joi, vremea se va menține, în ansamblu, mai blândă. La începutul weekendului este posibilă o scurtă scădere a valorilor termice, însă specialiștii precizează că această răcire nu va persista. De săptămâna viitoare, cotele vor urca din nou peste media obișnuită pentru această perioadă, în special în regiunile din vestul și sudul țării.

„În principiu, deocamdată, mergem pe valori pozitive, cu toate că, da, la început de weekend, valorile de temperatură vor scădea. Începând cu săptămâna următoare, valorile se vor situa peste ce ar trebui să avem în mod obișnuit în mare parte din țară, în special prin partea de vest și de sud a țării”, a mai precizat reprezentantul ANM.

Primele semne de primăvară în martie

După zilele cu ger și oscilații bruște de temperatură, întrebarea care stă pe buzele tuturor este când își va face simțită prezența, cu adevărat, primăvara în România. . Tabloul termic indică o apropiere de normalul perioadei, ba chiar o ușoară depășire a mediilor climatologice, semn că sezonul rece începe să piardă teren.

„Din punct de vedere termic, luna martie va debuta cu o temperatură medie apropiată de ce ar trebui să avem în această perioadă la nivelul întregii țări, după cum arată hărțile meteo. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal al perioadei.

Având în vedere că media temperaturilor se va situa undeva între 4 și 6 grade în zona de vest și de sud a țării, în jurul la 4 grade în zonele montane și submontane, iar faptul că estimările de care dispunem acum ne arată că media acestora se va situa cu 1-2 grade peste ce ar trebui să avem în mod normal. Pot spune că luna martie, adică început de primăvară vine cu o încălzire ușor peste ce ar trebui să avem”, a ținut să puncteze Raul Ilea, pentru FANATIK.

Finalul lunii vine cu un nou episod de precipitații. Ninsori și strat consistent de zăpadă

Pe lângă schimbările de parametri anunțate pentru final de februarie și început de martie, meteorologii atrag atenția și asupra unui nou episod de instabilitate. Hărțile indică extinderea treptată a precipitațiilor în aproape toată țara, cu fenomene diferite de la o regiune la alta și cu acumulări consistente de zăpadă în anumite zone.

„Ne vom aștepta la precipitații în zilele viitoare. Se va extinde aria acestora de la noapte dinspre partea de vest și de sud-vest a țării, treptat aria lor va cuprinde sudul, estul și local centrul țării. La început ele vor fi mixte prin Oltenia-Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori, în Transilvania și Moldova, precum și la munte.

În noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile în toată țara. Se va depune un strat de zăpadă medie de 5-15 cm și local de 20-30 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 10-20 litri pe metru pătrat și local de peste 25 litri pe metru pătrat”, a menționat meteorologul de serviciu.

Rafale puternice și vizibilitate redusă în mai multe regiuni ale țării

În același context, specialiștii avertizează că nu doar precipitațiile vor crea probleme, ci și circulația aerului va deveni mai intensă. Rafalele vor accentua senzația de frig și, în anumite regiuni, pot complica semnificativ condițiile de deplasare, mai ales acolo unde ninsoarea va fi însoțită de viscol.

„Intensificările de vânt se vor resimți în această noapte și mâine pe parcursul zilei în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. De mâine în mare parte din țară cu viteze în general de 45-65 de km pe oră, iar în sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută”, a spus, în final, Ilea, pentru FANATIK.