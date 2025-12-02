Când va anunța FIFA programul Cupei Mondiale din 2026. Câte partide se vor desfășura în faza grupelor

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Pentru a ajunge la turneul final din America de Nord, România trebuie să depășească, în primă fază, Turcia, după care învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Partidele vor avea loc anul viitor, în martie. În cursul zilei de luni, FIFA a făcut un anunț de maxim interes pentru fanii fotbalului din întreaga lume.

Când va publica FIFA programul Cupei Mondiale 2026

Mai exact, va publica programul meciurilor Cupei Mondiale sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 18:00, practic la 24 de ore pentru cele 12 grupe. Forul internațional va transmite un eveniment unic de la Washington, care poate fi urmărit pe platformele fifa.com și canalul său de YouTube.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie vor fi făcute publice orele și locurile de desfășurare a celor 104 meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale. Președintele FIFA, Gianni Infantino, va fi gazda evenimentului. Nu va fi singur, deoarece pe scenă îl vor însoți câteva legende FIFA. Plus reprezentanți ai celor 42 de echipe deja calificate, precum și al celor care vor concura în play-off-uri în căutarea unuia dintre ultimele locuri care le permit să joace în competiție.

În cadrul evenimentului, vor fi oferite analize și reacții la meciuri și vor fi împărtășite câteva povești și perspective cheie despre locurile de desfășurare care vor fi în centrul atenției lumii fotbalului din 11 iunie 2026 până la încheierea turneului.

ADVERTISEMENT

Barajul România – Turcia a început. Ce a hotărât Mircea Lucescu

Partida dintre România și Turcia va avea loc pe 26 martie. Stadionul din Bursa este favorit să găzduiască barajul. și a plecat la Istanbul, pentru a asista la derby-ul dintre Fenerbahce şi Galatasaray, programat luni, de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT

“Avem un avantaj. România are un ascendent moral și de rezultate în fața Turciei. Sigur, au crescut foarte mult. E o echipă agresivă. Au jucători care evoluează în străinătate, Arda joacă la Real Madrid, Çalhanoglu e important pentru jocul lor și e la Inter.

Yildiz e la Juventus. Eu cunosc jucătorii pe care i-am promovat în echipa Turciei. Au crescut. Eu i-am format. Au trecut cinci ani de atunci și și-au asigurat locul în echipele lor. Turcia, în ultimul timp, a făcut un salt important. Îl cunosc bine și pe Montella. Am jucat cu el pe vremea când eram la Șahtar, el era la Roma”, a spus Mircea Lucescu, referitor la partida din martie.