Când va apărea sezonul 2 al serialului Wednesday. Producția a ajuns rapid pe primul loc pe Netflix

Când apare sezonul 2 al serialului Wednesday pe Netflix

a avut premiera pe 23 noiembrie, însă a ajuns pe primul loc în topul celor mai vizionate seriale de pe Netflix.

Wednesday o are în centru pe protagonista cu același nume, care se confruntă cu diverse provocări la Academia Nevermore. Ea încearcă să-și stăpânească puterile psihice, să împiedice o crimă care a terorizat școala și să rezolve un mister vechi de 25 de ani, în care sunt implicați și părinții ei, Morticia și Gomez Addams.

Producția lui Tim Burton a detronat rapid alte seriale mult așteptate din luna noiembrie, cum ar fi The Crown și 1899, iar acum este cea mai urmărită la nivel mondial.

Serialul este pe locul 1 și în România, mai ales că multe scene au fost filmate la noi în țară. În plus, din distribuția serialului fac parte și actori români.

, mânuța care o însoțește pe Wednesday peste tot, dar și , majordomul familiei Addams.

Multe scene ale producției au fost filmate la București, în locații precum Bazinul de înot Dinamo, Rectoratul Politehnicii și Casa Monteoru.

Scenele de la Academia Nevermore, unde studiază Wednesday în serial, au fost filmate la Castelul Cantacuzino din Bușteni.

Zeci de milioane de utilizatori au urmărit toate cele opt episoade ale primului sezon încă din prima zi. Fanii se întreabă acum când va apărea următorul.

Din păcate, încă nu se cunosc detalii despre data la care va apărea cel de-al doilea sezon. Producătorii nu au anunțat nici dacă va mai exista unul.

Jenna Ortega, protagonista serialului, nu are “nicio idee” despre sezonul 2, după cum a declarat pentru .

Fanii speră ca serialul să meargă mai departe, mai ales că a avut un succes răsunător.

Cine este Jenna Ortega, protagonista serialului Wednesday

Jenna Ortega s-a născut pe 27 septembrie 2002 și provine din Coachella Valley, California. Este al patrulea dintre cei șase copii ai familiei Ortega.

Tatăl tinerei actrițe este de origine mexicană, la fel ca mama ei, care are și origini portoricane. Jenna a fost învățată de mama ei să vorbească spaniola încă de mică.

Jenna Ortega a cunoscut succesul încă din copilărie, iar până la 20 de ani a bifat mai multe roluri importante.

Cu toate acestea, la început i-a fost greu să obțină roluri în filme și seriale, dar acum se numără printre cele mai apreciate actrițe din generația ei.

Printre cele mai importante roluri se numără cele din serialele You, Jane the Virgin, Stuck in the Middle. A mai apărut și în filmele Yes Day, The Fallout, Scream și Iron Man 3.