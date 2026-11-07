Când va arăta FCSB ca o echipă capabilă să câștige titlul! „Totul s-a schimbat!”

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FANATIK a stat de vorbă cu un specialist în domeniul pregătirii fizice și al recuperării după efort, care a analizat pe larg evoluția celor de la FCSB, fiind și un apropiat al echipei. Am aflat niște detalii extrem de interesante.

, la nu mai puțin de 12 puncte distanță de liderul Dinamo București. Cu toate acestea, fanii au motive să își facă speranțe că echipa se va bate la titlu; „S-a întos Reghe și totul s-a schimbat la FCSB. Am vorbit și cu jucătorii și nu mai e același ritm de joc sau la antrenamente.

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Mă aștept să apară accidentări. La procesul pe care l-a început acum Reghecampf și pe care în mod normal trebuia să îl facă în iarnă, o să mai fie cel puțin 7-10 zile în care jucătorii o să fie obosiți”.

Oferă și un exemplu concret: „M-am uitat cu atenție la Pădurariu și e extenuat la finalul meciului pentru că nu era obișnuit cu asemenea antrenamente. Se vedea și la sprinturi. Korenica și Duarte, la fel. Sunt rupți la final de antrenament! Și se vede și în meci după minutul 60-70. La Voluntari erau obosiți din prima repriză pentru că se lucrează foarte intens”.

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Laurențiu Reghecampf mizează pe faptul că FCSB își va domina fizic adversarii

Este explicată și : „Un astfel de ciclu de antrenamente fizice nu se face acum, dar Reghe nu a avut de ales. Așa va avea echipa extrem de pregătită fizic pe final de an și în partea a doua a sezonului, mai ales după cantonamentul de iarnă. Va fi un mare câștig.

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Echipa va arăta 100% altfel după mijocul lunii noiembrie. Deci de când a venit la FCSB a fost o perioadă în care i-a încărcat fizic pe jucători, iar rezultatele se vor vedea în curând. Deci acum jucătorii sunt extrem de încărcați. Crețu e obosit, nu a mai fost jucătorul pe care îl știam”.

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Ședintele dure de pregătire au început deja să lase urme: „Toți resimt, dar cel mai mult s-a văzut la jucătorii care sunt trecuți de 30 de ani. Muhar nu mai e nici el la prima tinerețe și se simte. Garita drept dovadă s-a accidentat. Și pentru Radunovic e greu, Boutoutaou la fel.

Chiar nu mă așteptam să câștige de maniera asta cu Rapid. Echipa este făcută să fie în formă cât mai bună după 15 noiembrie și uite că l-au ajutat și rezultatele până acum”.

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Vin și explicațiile în privința lui Denis Drăguș, accidentat în derby-ul cu Universitatea Craiova: „Drăguș a venit neantrenat. A stat mult, s-a văzut și nu are cum să joace titular momentan. Trebuie însă băgat în febră chiar dacă nu are ritm de joc” , a mai spus specialistul consultat de Fanatik și apropiat de jucătorii de la FCSB.