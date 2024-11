„Când vă aud, înnebunesc!”. Florin Gardoș a luat „foc” după ce Robert Niță l-a compătimit pe Mihai Rotaru: „De ce nu bagi tu bani?”

Universitatea Craiova merge din rău în mai rău, în ciuda investițiilor financiare ale lui Mihai Rotaru. Oltenii au debutat cu stângul în noul sezon al Cupei României, . Robert Niță a fost contrat imediat de Florin Gardoș, în momentul în care specialistul FANATIK SUPERLIGA a început să-i ia apărerea acționarului din Bănie.

Robert Niță l-a compătimit pe Mihai Rotaru: „De mult timp nimeni nu a pus bani”. Gardoș a intervenit

Universitatea Craiova a fost autoarea unei campanii de transferuri consistente în vară. Totuși, rezultatele bune întârzie să apară pentru olteni, iar . , însă Robert Niță a ținut să-i ia apărarea.

Fostul fotbalist de la Rapid susține că Mihai Rotaru a investit la Universitatea Craiova după o lungă perioadă de secetă. „La Craiova știi ce cred că se întâmplă? La Craiova clocotește sângele și toate sunt la alte temperaturi.

Toată lumea are dreptul și pune suflet, dar mult timp nimeni nu a pus bani. Acum, când a venit cineva care pune bani sau doi că este și domnul Mititelu care nu trebuie neglijat, chiar dacă echipa a retrogradat…”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

A fost exact momentul în care Florin Gardoș a răbufnit. „Mult vă plângeți, Doamne! Când vă aud, înnebunesc. Atâta-i plângeți. Nu și-au făcut-o cu mâna lor? Că mă ia capul”, a replicat fostul fotbalist de la FCSB.

Robert Niță și Florin Gardoș, contre în direct la Fanatik SuperLiga

Robert Niță: „De ce nu ți-o faci, mă, tu cu mâna ta, pe banii tăi, că și tu îți dai cu părerea de Craiova? De ce nu zici: ‘Vin eu, mă’, că tu îți permiți. Ai zis că erai singurul milionar din vestiar cu Rotaru. ‘Hai, mă, că vin și eu cu un milion și facem ca mine. Eu am diplome, sunt fost mare fotbalist’. Îl văd să preia o echipă, da (n.r. pe Gardoș). Are ținută, are dialog, e bogat”.

Ulterior, Florin Gardoș și-a dezvăluit în direct principiile după care se ghidează. Fostul internațional român susține că sunt rare cazurile în care patronii de cluburi fac profit din fotbal. Singura excepție o reprezintă un proiect pe termen lung, în care structura clubului să fie impecabilă.

„Să stabilim un lucru, că știu ce vorbesc. Cine își dorește să intre, nu doar în România, ci în general, în fotbal, patron, nu intră să facă profit. Dacă vei intra și crezi că faci profit, mai bine nu intri. Intri pentru două lucruri.

Ori intri cu sufletul, cum sunt cei de la Craiova, ori notorietate. Asta e tot ce îți oferă fotbalul. Dacă vrei să faci profit, atunci fă-ți o structură a clubului impecabilă, cu directori sportivi, cu antrenori, cu tot ce vrei și fii patron, nu antrenor. Cum să stau să plâng că pierde omul banii? Eu îi respect pe toți, eu mă bucur că bagă bani.

„Nu o să poată nimeni în viața mea să mă convingă că un patron poate să-i spună unui antrenor cum e bine să joace”

Domnul Becali bagă bani de 30 de ani, dar dacă tu îți tai singur craca de sub picior… Hai să mă duc eu mâine să cumpăr o echipă de baschet și să mă duc la antrenor să-i spun pe cine să bage.

Nu o să poată nimeni în viața mea să mă convingă că un patron poate să-i spună unui antrenor sau unui director sportiv cum e bine să joace sau ce jucători e bine să intre. E împotriva principiilor mele.

Are voie de părere, dar nu poți să-i sugerezi unui om. Înseamnă că eu am jucat fotbal 30 de ani și în Premier League și fac și școală de antrenori sau masters la UEFA, stau doi ani și mă plimb, mă văd cu toți și vine un patron care nu are treabă cu fotbalul, vorbesc la general, să-mi spună că nu e bine să jucăm așa”, a fost discursul lui Florin Gardoș.

Florin Gardoș și Robert Niță s-au contract în direct!