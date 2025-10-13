Când va avea loc Congresul PSD. Sorin Grindeanu a făcut anunțul: „Am renunțat la ideea de partid progresist”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a confirmat luni, 13 octombrie, data Congresului când va fi ales noul lider al partidului. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie 2025, Sorin Grindeanu fiind singurul care și-a anunțat candidatura până în prezent.
Decizia a fost luată luni, 13 octombrie, în ședința Comitetului Politic Național al Partidului Social Democrat. Mai mult, președintele interimar al social-democraților a făcut un alt anunț major cu privire schimbarea statutului PSD, cu scopul de a „clarifica identitatea și direcția doctrinară”.
Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis că social-democrații renunță „la ideea de partid progresist”. Noul statut arată că partidul este un promotor al „solidarității, respectului pentru valorile democratice, tradiționale, religioase și culturale”.
Șeful interimar al PSD a subliniat că definirea adoptată cu peste 20 de ani în urmă „nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”. „Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.
Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a transmis Sorin Grindeanu.
În final, Sorin Grindeanu a anunțat organizarea Congresului PSD pe 7 noiembrie. El a precizat că va candida la funcția de președinte al formațiunii politice, manifestându-și încrederea că românii care susțin valorile social-democratice vor vedea că „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale.”
În ceea ce privește noua echipă de conducere, Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat că partidul va avea și cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate. „Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord şi sunt bucuros că principalul mesaj care a ieşit din aceste dezbateri a fost de unitate”, a declarat Alexandru Rafila.