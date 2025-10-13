Când va avea loc Congresul PSD. Sorin Grindeanu a făcut anunțul: „Am renunțat la ideea de partid progresist”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a confirmat luni, 13 octombrie, data Congresului când va fi ales noul lider al partidului. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie 2025, Sorin Grindeanu fiind singurul care și-a anunțat candidatura până în prezent.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu: „Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie”

Decizia a fost luată luni, 13 octombrie, în ședința Comitetului Politic Național al Partidului Social Democrat. Mai mult, președintele interimar al social-democraților a făcut un alt anunț major cu privire schimbarea statutului PSD, cu scopul de a „clarifica identitatea și direcția doctrinară”.

Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis că social-democrații renunță „la ideea de partid progresist”. Noul statut arată că partidul este un promotor al „solidarității, respectului pentru valorile democratice, tradiționale, religioase și culturale”.

ADVERTISEMENT

Schimbare doctrinară în statutul PSD

definirea adoptată cu peste 20 de ani în urmă „nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”. „Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un ; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a transmis Sorin Grindeanu.

ADVERTISEMENT

Liderul interimar al social-democraților: „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”

În final, Sorin Grindeanu a anunțat organizarea Congresului PSD pe 7 noiembrie. El a precizat că va candida la funcția de președinte al formațiunii politice, manifestându-și încrederea că românii care susțin valorile social-democratice vor vedea că „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale.”

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește noua echipă de conducere, Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat că partidul va avea și cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate. „Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord şi sunt bucuros că principalul mesaj care a ieşit din aceste dezbateri a fost de unitate”, a declarat Alexandru Rafila.