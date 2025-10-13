News

Când va avea loc Congresul PSD. Sorin Grindeanu a făcut anunțul: „Am renunțat la ideea de partid progresist”

Sorin Grindeanu a anunțat când va fi organizat Congresul PSD. Modificare importantă în statutul partidului: „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale.”
Ana-Maria Tomescu
13.10.2025 | 19:33
Cand va avea loc Congresul PSD Sorin Grindeanu a facut anuntul Am renuntat la ideea de partid progresist
Când va avea loc Congresul PSD. Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Foto Hepta

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a confirmat luni, 13 octombrie, data Congresului când va fi ales noul lider al partidului. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie 2025, Sorin Grindeanu fiind singurul care și-a anunțat candidatura până în prezent.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu: „Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie”

Decizia a fost luată luni, 13 octombrie, în ședința Comitetului Politic Național al Partidului Social Democrat. Mai mult, președintele interimar al social-democraților a făcut un alt anunț major cu privire schimbarea statutului PSD, cu scopul de a „clarifica identitatea și direcția doctrinară”.

Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis că social-democrații renunță „la ideea de partid progresist”. Noul statut arată că partidul este un promotor al „solidarității, respectului pentru valorile democratice, tradiționale, religioase și culturale”.

ADVERTISEMENT

Schimbare doctrinară în statutul PSD

Șeful interimar al PSD a subliniat că definirea adoptată cu peste 20 de ani în urmă „nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”. „Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a transmis Sorin Grindeanu.

ADVERTISEMENT
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început...
Digi24.ro
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO

Liderul interimar al social-democraților: „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”

În final, Sorin Grindeanu a anunțat organizarea Congresului PSD pe 7 noiembrie. El a precizat că va candida la funcția de președinte al formațiunii politice, manifestându-și încrederea că românii care susțin valorile social-democratice vor vedea că „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale.”

ADVERTISEMENT
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e...
Digisport.ro
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”

În ceea ce privește noua echipă de conducere, Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat că partidul va avea și cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate. „Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord şi sunt bucuros că principalul mesaj care a ieşit din aceste dezbateri a fost de unitate”, a declarat Alexandru Rafila.

Ce probleme are cu justiția generăleasa „Anaconda de la SRI”. Ce se întâmplă...
Fanatik
Ce probleme are cu justiția generăleasa „Anaconda de la SRI”. Ce se întâmplă la sediul firmei Elenei Istode, care apare în dosarul lui Florian Coldea
România a sărbătorit Ziua Mondială de Conștientizare a Hemoglobinuriei Paroxistice Nocturne. Cum recunoști...
Fanatik
România a sărbătorit Ziua Mondială de Conștientizare a Hemoglobinuriei Paroxistice Nocturne. Cum recunoști boala
Sondaj INSCOP. AUR se menține în fruntea clasamentului: 40% din intențiile de vot...
Fanatik
Sondaj INSCOP. AUR se menține în fruntea clasamentului: 40% din intențiile de vot merg către partidul lui George Simion. Ce scoruri au PSD și PNL
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
'Un mare club din România ar putea să fie în pragul dispariției'. Verdict...
iamsport.ro
'Un mare club din România ar putea să fie în pragul dispariției'. Verdict crunt pentru echipa din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!