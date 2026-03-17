Când va avea loc discuția decisivă dintre Adi Ilie și Gigi Becali! „Cobra” merge la Palat. Exclusiv

Adrian Ilie este așteptat la FCSB pentru a face parte din noul departament de scouting dorit însuși de patronul Gigi Becali după ratarea play-off-ului din acest sezon. FANATIK a aflat când merge „Cobra” la discuțiile finale cu patronul bucureștenilor.

FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon pentru prima dată în istoria desfășurării SuperLigii sub actualul format. Gigi Becali a luat măsuri imediat după rușinea trăită, începând cu modificările încă din zona staff-ului tehnic al echipei sale.

. FANATIK a aflat că luni, 23 martie, „Cobra” va avea discuția finală cu latifundiarul din Pipera.

„Să vă mai spun ceva. Luni va fi discuția decisivă, finală între Adrian Ilie și Gigi Becali. Din informațiile FANATIK, Adrian Ilie merge luni la Palat și atunci vor avea discuția dacă se înțeleg sau nu. Nici Ilie nu e prea hotărât. Luni va fi discuția decisivă între cei doi!”,a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica îl așteaptă pe Adrian Ilie la FCSB. Ce i-a pus deja la dispoziție „Cobrei”

Venirea lui Adrian Ilie la FCSB este așteptată cu mult interes de către

„Eu îl aștept. Noi deja lucrăm… amenajăm biroul de scouting. Când Adrian va decide că ne va da o mână de ajutor este oricând binevenit. Adrian este o legendă a Stelei, un om cu care eu am o relație excepțională!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.