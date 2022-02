Când ar putea avea loc invazia Rusiei în Ucraina. Ministrul britanic de externe: ”Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

După ce Rusia și-a intensificat prezența militară la granițele Ucrainei, zvonurile și informațiile legate de o așa-zisă dată a invaziei în statul vecin au curs în media internațională.

Prima dată lansată a fost cea de 16 februarie. Inclusiv liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a scris în spațiul social-media de această zi. Ulterior, s-a scris despre 20 februarie, ziua în care se încheie Jocurile Olimpice de la Beijing, că ar putea fi data asaltului.

Sâmbătă, în Germania, ministrul britanic de externe, Liz Truss, a făcut declarații pe această temă. Aceasta nu a înaintat o dată anume, însă a spus că ”cel mai rău scenariu” ar putea avea loc săptămâna viitoare.

Marea Britanie a înaintat o estimare privind invazia Rusiei în Ucraina: ”Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

Alături de mai mulți oficiali internaționali, ministrul de britanic externe Liz Truss se află, sâmbătă, la .

Vorbind despre cea mai arzătoare temă pe plan mondial în acest moment, criza ucraineană, oficialul de la Londra a făcut o estimare îngrijorătoare.

Truss a spus că Ucraina s-ar putea confrunta cu ”cel mai rău scenariu” al unei invazii ruse încă de săptămâna viitoare.

În același timp, oficialul britanic a spus că Europa s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai periculoase situații de securitate de la începutul secolului al XX-lea.

”Cel mai rău scenariu s-ar putea întâmpla încă de săptămâna viitoare. Realitatea este că Rusia vrea să de ceasul înapoi, vrea să-l dea înapoi de anii 1990”, a declarat Truss la conferința de securitate la Munchen, conform .

Ministrul britanic a mai precizat că în ultima săptămână au apărut multe informații false venite dinspre Rusia. Truss nu mai are deloc încredere în calea diplomației din perspectiva rusă.

”Numai în ultima săptămână am văzut o dublare a dezinformării și am văzut operațiuni sub steag fals în regiunea Donbas. Mă tem că Rusia a demonstrat că nu este serioasă în privința diplomației”, a adăugat ea.

Liz Truss a acuzat Rusia că vrea să fabrice pretexte pentru invazia Ucrainei

Prezentă în urmă cu două zile la Kiev, aceeași Liz Truss a acuzat că încearcă să creeze un pretext pentru o invazie, scrie .

Încă de atunci, Truss a avertizat că regimul lui Vladimir Putin ar putea organiza o operaţiune cu ”steag fals” pentru a justifica o invazie.

”Informaţiile despre presupusele activităţi militare anormale ale Ucrainei în Donbas sunt o încercare flagrantă a guvernului rus de a fabrica pretexte pentru a organiza o invazie. Face parte din regulile de joc ale Kremlinului”, a spus Truss.