Când va câștiga Lamine Yamal “Balonul de Aur”? Răspunsul pe care l-a dat partenerul lui Gică Hagi, câștigător al trofeului

Yamal trebuie să marcheze mai mult

Din această postură, dar mai ales din cea de fost mare internațional brazilian, Rivaldo l-a încurajat pe Lamine Yamal să-și îmbunătățească jocul pentru a ajunge într-o zi la Balonul de Aur, premiu de care s-a apropiat anul acesta.

El s-a clasat pe locul doi în votul care l-a desemnat pe Ousmane Dembélé drept cel mai bun jucător al sezonului trecut. Rivaldo, câștigător al premiului în 1999, și jucător la Barca timp de cinci ani (1997-2002) crede că Lamine va primi premiul de îndată ce capacitatea sa de a marca goluri și de a oferi pase decisive se va îmbunătăți.

“Cred că Lamine are totul pentru a fi Balonul de Aur anul viitor și cred că în acest sezon va ieși în evidență mult mai mult decât anul trecut. Dar cred că va câștiga Balonul de Aur atunci când va marca multe goluri și va da multe pase decisive. Așa s-a întâmplat și cu Messi și cu Ronaldo“, a spus Rivaldo, într-un interviu publicat în țara natală.

Vorbele lui au sens, deoarece în sezonul trecut, Yamal a marcat 18 goluri și a reușit 13 assituri. Comparativ,

Nu-și explică poziția lui Rapinha

Rivaldo crede că atât Lamine, cât și Raphinha au plătit în ierarhie pentru că nu au jucat în finala Ligii Campionilor. “Am fost trist că Raphinha a terminat pe locul cinci, pentru tot ceea ce a făcut. Că nu a fost ușor. Dintre primii cinci jucători a fost cel care a marcat cele mai multe goluri, a fost cel mai bun marcator din Liga Campionilor…. Ar fi trebuit să fie într-o poziție mai bună sau chiar să câștige acest Balon de Aur”, a punctat brazilianul.

“Ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Inter când au fost eliminați din Liga Campionilor și nu au ajuns în finală, a contat atât pe Lamine Yamal, cât și pe Raphinha. Dacă ar fi ajuns în finala Ligii Campionilor, Barça ar fi avut totul pentru a-i vedea campioni și, fiind campioni, cu siguranță ar fi ieșit în evidență. Dar din moment ce nu s-a întâmplat, Dembélé a luat premiul. Și nu îi iau meritul. A avut meciuri grozave, a marcat multe goluri și a dat multe pase decisive “, a explicat Rivaldo.

În cadrul preferințelor sale personale, Rivaldo l-ar fi plasat și pe Pedri mai sus, și nu pe locul 11. “Am fost foarte surprins că n-a prins nici măcat top 10. Desigur, cel mai important este să fii pe primul loc. Nimeni nu-și amintește cine a fost al doilea, al treilea sau al patrulea”, a adăugat el.

Încurajări pentru Vinicius

Rivaldo consideră că un alt brazilian, Vinicius, a suferit o cădere în carieră după ce, acum un an, a ratat trofeul câștigat de Rodri. “Vinicius a căzut puțin după dezamăgirea cu Balonul de Aur, pentru că nu l-a câștigat. A avut o cădere, dar este un jucător grozav, un jucător care sunt sigur că va avea un sezon bun, deoarece Cupa Mondială vine în curând. Sper să fie același Vinicius de acum un an. Mi-ar plăcea să fie Balonul de Aur “, a adăugat el.

În cele din urmă, Rivaldo nu crede că actualul Balon de Aur este mai mult sau mai puțin greu de câștigat decât a fost pe vremea sa de fotbalist. “Am auzit că înainte era mult mai dificil pentru că erau jucători grozavi și că astăzi sunt mai puțini. Dar cred că există încă jucători foarte buni”, a concluzionat el.