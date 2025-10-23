Când va debuta, de fapt, Mazilu la Dinamo! Ce se întâmplă cu atacantul: „Are un mare deficit”

ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo spre finalul lunii august, însă tânărul fotbalist se recuperează în continuare după accidentarea care l-a ținut departe de gazon timp de peste un an. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația fotbalistului.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre situația lui Adrian Mazilu

Reprezentanții lui Dinamo erau conștienți în momentul în care l-au transferat pe Adrian Mazilu de situația medicală a fotbalistului, care nu mai jucase un meci oficial din aprilie 2024. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit în ce situație se află momentan fostul jucător al Farului.

ADVERTISEMENT

„Situația lui era destul de complicată, apropo de recuperare, pentru că avea un deficit și încă mai are. Avea mici probleme la genunchi, încercăm să-l repunem în zona în care să poată să facă antrenament cu echipa la modul liber, să nu aibă restricții, jenă sau frici. Estimăm că peste aproximativ două săptămâni va începe antrenamentele cu echipa”, a declarat președintele lui Dinamo în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Când va debuta, de fapt, Adrian Mazilu la Dinamo

Oficialul „câinilor” a vorbit apoi despre problemele cu care s-a confruntat fotbalistul și a anunțat când ar putea acesta să debuteze oficial pentru Dinamo. „E nerăbdător. E un copil care e normal să fie nerăbdător după ce nu a jucat atâta timp. În vară a făcut pregătirea completă cu echipa U23 a celor de la Brighton.

ADVERTISEMENT

A câștigat masă musculară două kilograme. (n.r. Are un deficit de masă musculară între membre) Da. Pentru că acolo a avut operațiile, corpul a compensat, a încercat să protejeze tot timpul piciorul accidentat. Era și pe centimetri, acum nu mai e, dar e încă diferență de forță. (n.r. o să îl aveți din ianuarie) Noi așa ne-am făcut prognoza, să facă un cantonament reușit cu echipa, iar din ianuarie să înceapă să fie cel pe care îl știm cu toții”, a afirmat Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu, perioadă cumplită în străinătate

Achiziționat cu 3 milioane de euro de Brighton în ianuarie 2024, Adrian Mazilu nu a debutat pentru prima echipă a grupării din Premier League, . După doar patru meciuri oficiale jucate pentru gruparea din Eredivisie, acesta a revenit la formația U21 a lui Brighton.

În vara anului trecut, , care l-au ținut în afara terenului. Ultima perioadă în care internaționalul de tineret a evoluat constant a fost turul sezonului 2023-2024, când a strâns 24 de prezențe în tricoul Farului, marcând două goluri.

ADVERTISEMENT