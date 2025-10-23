Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când va debuta, de fapt, Mazilu la Dinamo! Ce se întâmplă cu atacantul: „Are un mare deficit”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu. Când ar putea să debuteze în Superligă fostul jucător al lui Brighton.
Bogdan Mariș
23.10.2025 | 11:19
Cand va debuta de fapt Mazilu la Dinamo Ce se intampla cu atacantul Are un mare deficit
EXCLUSIV FANATIK
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Adrian Mazilu. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo spre finalul lunii august, însă tânărul fotbalist se recuperează în continuare după accidentarea care l-a ținut departe de gazon timp de peste un an. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația fotbalistului.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre situația lui Adrian Mazilu

Reprezentanții lui Dinamo erau conștienți în momentul în care l-au transferat pe Adrian Mazilu de situația medicală a fotbalistului, care nu mai jucase un meci oficial din aprilie 2024. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit în ce situație se află momentan fostul jucător al Farului.

ADVERTISEMENT

„Situația lui era destul de complicată, apropo de recuperare, pentru că avea un deficit și încă mai are. Avea mici probleme la genunchi, încercăm să-l repunem în zona în care să poată să facă antrenament cu echipa la modul liber, să nu aibă restricții, jenă sau frici. Estimăm că peste aproximativ două săptămâni va începe antrenamentele cu echipa”, a declarat președintele lui Dinamo în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Când va debuta, de fapt, Adrian Mazilu la Dinamo

Oficialul „câinilor” a vorbit apoi despre problemele cu care s-a confruntat fotbalistul și a anunțat când ar putea acesta să debuteze oficial pentru Dinamo. „E nerăbdător. E un copil care e normal să fie nerăbdător după ce nu a jucat atâta timp. În vară a făcut pregătirea completă cu echipa U23 a celor de la Brighton.

ADVERTISEMENT
Doi tineri au fost găsiți morți, în condiții suspecte, într-o mașină, în zona...
Digi24.ro
Doi tineri au fost găsiți morți, în condiții suspecte, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita

A câștigat masă musculară două kilograme. (n.r. Are un deficit de masă musculară între membre) Da. Pentru că acolo a avut operațiile, corpul a compensat, a încercat să protejeze tot timpul piciorul accidentat. Era și pe centimetri, acum nu mai e, dar e încă diferență de forță. (n.r. o să îl aveți din ianuarie) Noi așa ne-am făcut prognoza, să facă un cantonament reușit cu echipa, iar din ianuarie să înceapă să fie cel pe care îl știm cu toții”, a afirmat Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din...
Digisport.ro
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea

Adrian Mazilu, perioadă cumplită în străinătate

Achiziționat cu 3 milioane de euro de Brighton în ianuarie 2024, Adrian Mazilu nu a debutat pentru prima echipă a grupării din Premier League, fiind împrumutat mai întâi în Olanda, la Vitesse. După doar patru meciuri oficiale jucate pentru gruparea din Eredivisie, acesta a revenit la formația U21 a lui Brighton.

În vara anului trecut, Mazilu a suferit o accidentare, iar din acel moment a fost afectat constant de probleme medicale, care l-au ținut în afara terenului. Ultima perioadă în care internaționalul de tineret a evoluat constant a fost turul sezonului 2023-2024, când a strâns 24 de prezențe în tricoul Farului, marcând două goluri.

ADVERTISEMENT

Cât costă JUCĂTORUL REVELAŢIE de la Dinamo? DEZVĂLUIRI SENZAŢIONALE despre NOUA VEDETĂ a lui Kopic

Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă...
Fanatik
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La...
Fanatik
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, puşi la zid înainte de FCSB – Bologna:...
Fanatik
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, puşi la zid înainte de FCSB – Bologna: “Tragic! Echipa joacă după ureche!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'lucrați' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o...
iamsport.ro
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'lucrați' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!