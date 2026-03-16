Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv

Traian Terzian
16.03.2026 | 10:30
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu s-a arătat încrezător că Dinamo va fi și mai puternică odată cu recuperarea jucătorilor cu probleme medicale și a vorbit despre debutul lui George Pușcaș. Când va bifa, de fapt, atacantul primele minute în tricoul alb-roșu.

Se știe când va debuta George Pușcaș la Dinamo

Cu Mamadou Karamoko accidentat și cu un Alex Pop care nu dă randamentul scontat, suporterii lui Dinamo sunt nerăbdători să-l vadă la lucru pe George Pușcaș. Președintele a anunțat când va putea juca ultima achiziție a ”câinilor”.

”Nu avem un vârf care să poată să joace acum. Avem două vârfuri care sunt accidentate, asta s-a întâmplat. Și pe lângă asta, așa cum am fost noi în lotul de la meciul cu Rapid, puteam să câștigăm acest meci.

Și mă gândesc pozitiv apropo de momentul în care o să-l avem pe Mărginean, pe Karamoko, pe Pușcaș și pe Boateng. Și să facă parte dintr-o echipă care să intre în teren cu oricare dintre celelalte 5 competitoare.

(n.r. – Când va putea juca Pușcaș?) Am putea să forțăm, dar nu forțăm. Rămânem în prognoza noastră inițială, după pauza competițională va fi alături de noi și sperăm să ne ajute cât mai mult”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe...
Digisport.ro
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Kopic nu vrea să riște cu Pușcaș

Dinamo a dat o lovitură importantă în perioada de mercato din iarnă și l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Acesta a fost adus liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, formație pentru care a jucat ultima dată la 1 iunie 2025.

În ciuda faptului că internaționalul român trage tare la antrenamente, Zeljko Kopic a mărturisit că nu poate risca să-l arunce în luptă fără a fi pus la punct, dar se așteaptă ca jucătorul să debuteze în acest sezon.

”Nu foarte curând. Nu ne putem aștepta, nu s-a antrenat cu echipa, a avut probleme cu accidentările, nu avem motive să îl supunem riscurilor. Am început să analizăm situația lui, face multă prevenție, exerciții de forță, de alergare. Săptămână cu săptămână încercăm să îl aducem în formă, nu pot să spun cât va dura pentru a fi pregătit.

Îl simt foarte motivat, este pregătit să muncească, a stat mult timp la Săftica făcând recuperare. Este pregătit să muncească și să devină o parte importantă a echipei noastre. Va juca în acest sezon, dacă nu se întâmplă ceva neașteptat. De asta nu vreau să ne grăbim, să o luăm pas cu pas, să ne asigurăm că va fi în cea mai bună formă când va intra”, a spus Kopic.

Ultimele detalii despre George Pușcaș

Președintele Rapidului pune tunurile pe Musi pentru scandalul de arbitraj din derby: “Dacă...
Fanatik
Președintele Rapidului pune tunurile pe Musi pentru scandalul de arbitraj din derby: “Dacă îl atingi, sare ca în piscină!”
Zeljko Kopic a vorbit toată noaptea cu Andrei Nicolescu după derby: “Înțeleg că...
Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit toată noaptea cu Andrei Nicolescu după derby: “Înțeleg că Dinamo a trecut printr-o prăbușire, dar nu avem niciun respect!”
Fanatik SuperLiga, luni, 16 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top cu...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 16 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top cu invitați de marcă după FCSB – Metaloglobus
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
