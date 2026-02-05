Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Pe 20 ianuarie, FCSB anunța oficial transferul lui Ofri Arad. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat atunci vizita medicală și a semnat contractul cu clubul roș-albastru. Jucătorul nu a bifat încă niciun minut în tricoul campioanei. FANATIK a aflat când va debuta acesta la echipa lui Gigi Becali.

Când ar putea debuta oficial Ofri Arad în tricoul celor de la FCSB. Direct într-un derby?

FCSB are un calendar infernal în SuperLiga și în Cupa României. Campioana en-titre înfruntă principalele rivale la play-off, dar și pe Universitatea Craiova, o echipă care a condus în mare parte clasamentul întrecerii interne. În aceste condiții, Elias Charalambous are nevoie de cei mai buni jucători.

Unul dintre aceștia este Ofri Arad, despre al căruia transfer FANATIK . Joi, la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a venit cu vești bune pentru fanii campioanei. În curând, mijlocașul israelian care a fost adus să-l înlocuiască pe Adrian Șut va putea fi văzut la lucru.

”O informație importantă pentru fanii FCSB: Ofri Arad este undeva la 70% din potențial, fiind șanse destul de mari, dacă nu în weekend (n.r. pe 8 februarie în Oțelul – FCSB) la meciul de la Galați, el va merge aproape sigur în meciul de la Craiova.

FCSB, săptămâna viitoare, are două meciuri la Craiova: joi, pe 12, joacă în Cupă, apoi duminică pe 15 joacă în campionat. Vor merge la Craiova și vor rămâne acolo timp de trei zile cei de la FCSB. Ofri Arad, șanse foarte mari să fie în lot”, a spus moderatorul emisiunii.

Cine este Ofri Arad, transferul de Champions League al campionilor

La mijlocul lunii trecute, FCSB dădea lovitura în acest mercato de iarnă. Mihai Stoica a oferit atunci, la FANATIK, . ”Vom aduce (n.r. spunea MM pe 12 ianuarie) un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, mijlocașul de 27 de ani are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa și două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty. Ofri Arad va purta tricoul cu numărul 15 la campioană.