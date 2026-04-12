Când va deveni matematic Cristi Chivu campion în Serie A cu Inter. Cum arată programul „nerazzurrilor”

ADVERTISEMENT

Inter a învins-o pe Como cu 4-3 și a profitat de pașii greșiți făcuți în etapa 32 de Napoli (1-1 cu Parma) și AC Milan (0-3 cu Udinese). Echipa lui Cristi Chivu este foarte aproape de cucerirea titlului, iar momentul în care acest lucru se va confirma din punct de vedere matematic poate fi aproximat ținând cont de programul „nerazzurrilor”.

Când va deveni matematic Cristi Chivu campion în Serie A cu Inter

Experții postului american CBS Sports au analizat programul lui Inter, iar aceștia sunt de părere că titlul ar putea fi cucerit matematic în jurul datei de 10 mai, când echipa lui Cristi Chivu se va deplasa pe terenul lui Lazio în etapa 36 a campionatului. Fostul fotbalist american Mike Grella, care și-a exprimat în trecut simpatia pentru Juventus, a analizat situația din Serie A.

ADVERTISEMENT

„Nu au motive de îngrijorare (n.r. cu privire la adversarii pe care Inter îi va întâlni până la finalul sezonului). Cel mai mare inamic al lui Inter este Inter. Când au intensitate și sunt atenți la detalii, când nu există presiune asupra lor, sunt de neoprit. Când sunt pasivi și îngrijorați, nu prea funcționează. Asta va fi cheia, încrederea, trebuie să joace cu personalitate”, a declarat acesta pentru CBS Sports la scurt timp după ce .

"They got their two hardest games out of the way, both of those being wins against Roma and Como."

Ce program au Inter și Napoli în ultimele 6 etape din Serie A

Ținând cont că distanța dintre Inter și marea rivală AC Milan a devenit de 12 puncte după rezultatele din această etapă, se poate spune că „rossonerii” au părăsit lupta pentru titlu. Singura echipă care ar putea pune probleme „nerazzurrilor” pare a fi campioana en-titre Napoli, care este la 9 puncte în urmă. Iată cum arată programul celor două grupări până la finalul sezonului din Serie A:

ADVERTISEMENT

Etapa 33 (17-20 aprilie): Inter – Cagliari (locul 15), Napoli – Lazio (locul 9)

Etapa 34 (24-27 aprilie): Torino (locul 12) – Inter, Napoli – Cremonese (locul 17)

Etapa 35 (1-4 mai): Inter – Parma (locul 14), Como (locul 5) – Napoli

Etapa 36 (8-11 mai): Lazio (locul 9) – Inter, Napoli – Bologna (locul 8)

Etapa 37 (15-18 mai): Inter – Verona (locul 19), Pisa (locul 20) – Napoli

Etapa 38 (22-25 mai): Bologna (locul 8) – Inter, Napoli – Udinese (locul 10)

Cristi Chivu luptă pentru câștigarea eventului în primul său sezon la Inter

Dincolo de lupta pentru titlu, Interul lui Cristi Chivu mai este implicat într-o competiție în acest final de sezon: Cupa Italiei. în prima manșă din semifinale, returul de pe San Siro fiind programat pe 21 aprilie, de la ora 22:00. Dacă va obține calificarea în finală, Inter va întâlni învingătoarea din duelul Lazio – Atalanta (2-2 în prima manșă).

ADVERTISEMENT