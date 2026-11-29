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Denis Drăguș (27 de ani) încă este extrem de departe de jucătorul care a fost în urmă cu câteva luni. Atacantul cu 1 milion de euro salariu pe sezon la FCSB dorește să facă multe, dar nu reușește mare lucru. Când ar putea avea loc explozia sa la roș-albaștri? Ce spun specialiștii. Un fost mare fotbalist român îl pune la zid pe jucătorul de la FCSB: „Trebuie să aducă bani de-acasă la cum joacă!”, spune acesta.

Dănuț Lupu, despre ultimele evoluții ale lui Denis Drăguș? „Trebuie să aducă bani de-acasă la cum joacă!”

Victoria celor de la FCSB cu Csikszereda, scor 2-0, în etapa a 17-a din SuperLiga, a adus o premieră în acest sezon la roș-albaștrii. Mai exact, Denis Drăguș (27 de ani), fotbalistul plătit cu 1 milion de euro pe sezon, a marcat primul său gol pentru echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Atacantul de națională a avut nevoie de 309 minute pentru a sparge gheața. Reușita sa a venit în ultimul minut al primei reprize cu Csikszereda. Vârful ratase penalty-ul primit de echipa sa, însă a fost la locul potrivit și a trimis mingea în plasă, după respingerea lui Eduard Pap.

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La FANATIK SUPERLIGA s-a analizat la sânge prestația fotbalistului lui Gigi Becali. Dănuț Lupu (59 de ani), un fost mare jucător în România și la națională, este dur : „(n.r. Cum ți s-a părut Denis Drăguș?) Sincer, eu dacă eram în locul lui Gigi (Becali), la cum joacă acum Drăguș, i-aș spune să aducă bani de-acasă în fiecare etapă. Ca să-l bag să joace”.

FCSB a înfruntat sâmbătă, în etapa a 17-a de SuperLiga, pe Csikszereda, cea mai slabă echipă din SuperLiga. Lupu se aștepta ca Drăguș să impresioneze. „Ieri (n.r. sâmbătă), mă așteptam ca Denis Drăguș să facă diferența. El e un jucător bun, are calități. Se întâmplă ceva cu el și nu îi reușește nimic. A greșit niște mingi că i-a pus pe ăia pe contraatac”.

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Cum a caracterizat Șumudică evoluția lui Drăguș din FCSB – Csikszereda

În legătură cu s-a pronunțat și fostul său antrenor din Turcia, Marius Șumudică (51 de ani). În ciuda altor voci critice, tehnicianul de la CFR Cluj apreciază modul în care s-a prezentat atacantul de la FCSB. „(n.r. A dat gol, în sfârșit, Drăguș) Da, e greu. Eu știu ce presiune este pe umerii lui. E greu. Își dorește foarte mult. Când îți dorești foarte mult ca atacant, atunci nu dai. Atunci nu-ți iese. Când îți dorești să zici că mamă, că rup, că nu știu ce, atunci nu îți iese. Eu îmi aduc aminte, am fost la Sportul până să ajung la Rapid, dădusem 12 goluri într-un tur și în retur n-am mai dat un gol. Mă lovea și în ceafă și ieșea mingea afară.

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Ca atacant, când îți dorești foarte mult și nu ești concentrat și te gândești numai la gol, niciodată nu vine reușita. Iată că l-a ajutat Dumnezeu. A bătut prost penalty-ul, din punctul meu de vedere, i-a revenit mingea și a marcat. Ok, nu asta este important. Chiar dacă altădată l-am mai criticat, mie ieri (n.r. sâmbătă) mi-a plăcut Drăguș. Se vede că are finețe la devierile pe care le face, un-doi-urile pe care le face, cum se debarasează de adversar. Adică în momentul în care dă la un-doi și pleacă, mai ales când e în zona centrală. Ați văzut câte un-doi-uri, călcâie? Chiar dacă lui Gigi nu-i plac foarte mult călcâiele, ele fac parte din joc și din arsenalul unui jucător. Adică simțea”, notează Șumudică.

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„Șumi” a mai remarcat faptul că, față de alte meciuri, Drăguș nu a mai fost atât de individualist. „Eu sunt cel mai mare critic al lui, cel mai mare. Și-i spun asta, fiindcă are încredere în mine, mă sună, vorbim și i-am spus. Ieri a jucat bine. Devieri foarte bune, a avut șuturi către poartă, a fost mai altruist în momentul în care avea mingea, deci a jucat pentru colegi. Adică e în creștere”.

Când poate exploda cu adevărat Denis Drăguș la FCSB

În opinia aceluiași Marius Șumudică, adevărata explozie a lui Denis Drăguș în tricoul FCSB ar putea avea loc după pauza competițională de iarnă. O pregătire bună în inter-sezon va fi decisivă. „Dacă Denis va continua așa și va prinde o pregătire bună… Lui îi trebuie o pregătire bună, o pregătire de iarnă bună. Este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul nostru, de departe. Adică s-a văzut și ieri (n.r. cu Csikszereda) ce calitate are. Și tehnică, și de viteză. Rupe brazda sub el când pleacă, cum îmi place mie să spun”.

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Din platoul FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici și-au spus și ei părerea despre Drăguș. „Se vede că e fotbalist, dar cred că nici nu prea are cu cine să joace. Eu cred că el l-a nenorocit pe Ofri Arad (n.r. la ocazia mare a israelianului), i-a dat pasa aia și l-a expus”, a spus Vivi Răchită. La rândul său, Adi Ilie este încrezător că explozia lui Drăguș se va produce treptat: „E un jucător care are foarte multă calitate, peste nivelul din SuperLiga. Încet, încet, o să fie un jucător important la FCSB. Nu e pregătit, vine după o pauză mai lungă”.

Dănuț Lupu, cunoscut ca o voce extrem de exigentă, a spus că Drăguș are calități multe, dar: „Deocamdată, e un jucător ca oricare altul. Nu face diferența deloc. (n.r. Ce ai zis când a ratat penalty-ul?) A făcut un-doi cu portarul. Dacă eram în locul lui, eu nu băteam. Dacă rata, ce făcea?”.