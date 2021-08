Când va fi atins vârful valului 4 al pandemiei. Raed Arafat: ”Clar că vom asista la creştere mai departe”

Medicul Raed Arafat a precizat vineri seară că în următoarea perioadă vom asista la o creștere a numărului de cazuri, nu la un platou sau la o scădere.

a declarat că vârful valului 4 al pandemei de ar putea fi atins în România la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie.

“Foarte greu de spus, să vedem, sfârşitul lui septembrie, prima parte a lui octombrie, să vedem dacă începe să scadă după, dar clar că momentan vom asista la creştere mai departe, nu la platou şi nu la scădere”, a afirmat Raed Arafat, la B1 TV.

Raed Arafat, despre valul 4 al pandemiei: ”Consider că vom vedea încă o creştere cel puţin în următoarea perioadă, o săptămână-două vor fi creşteri”

Șeful DSU a transmis că România nu va intra în lockdown, chiar dacă va crește numărul persoanelor infectate cu Covid-19. Raed Arafat consideră că acum există mai multe mijloace de a lupta cu pandemia.

“Eu cred că la lockdown real nu vom putea ajunge din nou pentru că avem mai multe mijloace.

Nici în valul trei nu am avut un lockdown total şi am avut măsuri mult mai calculate şi mai ţintite decât un lockdown cum a fost în sensul cuvântului din alte ţări, în care toată lumea a stat acasă şi totul a fost închis. Noi nu am avut acest lucru”, a mai spus Raed Arafat.

Avertismentul lui Raed Arafat: ”Este posibil să ne trezim cu mai mulţi copii infectaţi”

Raed Arafat trage un semnal de alarmă asupra faptului că varianta Delta a coronavirusului are efect mai mare asupra copiilor, fiind posibil ca o parte dintre aceştia să ajungă chiar în secţiile de ATI ale spitalelor.

“Depinde valul patru ce impact va avea pe sistemul sanitar. Noi avem 5 milioane de persoane vaccinate, asta înseamnă că aceste persoane, chiar dacă unii dintre ei se vor infecta, nu ajung în Terapie Intensivă, adică a fi apăraţi în a ajunge într-o stare critică.

Vaccinul chiar dacă poate să scadă în eficienţa de la 90 şi ceva la sută la 70 şi ceva la sută, după o perioadă de timp, totuşi prevenirea de a ajunge într-o stare gravă este clară şi este validă.

Dar rămân cei nevaccinaţi şi rămân copiii care, parte dintre ei, nici nu pot fi vaccinaţi.

Varianta Delta are un efect mult mai mare asupra copiilor, este posibil să ne trezim cu mai mulţi copii infectaţi şi o parte din ei să ajungă spitalizaţi sau chiar în Terapie Intensivă”, a explicat Raed Arafat.