Când va fi digitalizat ANAF. Ministrul economiei: „Suntem într-un stadiu incipient”

Alexandru Nazare a spus când va fi digitalizat ANAF. Ministrul economiei a răspuns acestei întrebări, în contextul în care vicepremierul demisionar a acuzat faptul că nu se dorește ca această schimbare să se facă pentru a fi permise, în continuare, fărădelegile fiscale.

Când va fi digitalizat ANAF

Ministrul economiei și finanțelor a vorbit despre -ului. El a declarat că demersurile pentru această schimbare atât de importantă ar fi fost demarate de mulți ani, însă blocajele au fost prea multe.

„Suntem, nu mult sub media Europei, suntem mult sub media regiunii noastre. Nu a existat o dorință de a creste colectarea și digitalizarea. Avem nevoie de acest T0 în privința ANAF-ului. Multe proiecte ar fi trebuit să fie gata. Eu am vrut să încep proiectul ăsta din 2021 și știu si atunci cat de greu a fost sa impun sumele acestea pentru ANAF.

Am blocat banii pentru scanere, dacă noi astăzi avem bani și unele scanere s-au instalat deja, altele sunt în curs, încă peste douăzeci de scanere, dar banii pentru scanere atunci au fost negociați. Viteza e o problemă. Viteza, avizele, pentru că mașinăria funcționează foarte încet, trebuie să iasă din inerția cu care a fost obișnuită atâția ani de zile.

După care, această platformă, acest hub informațional. Banii au fost de atunci plasați în PNRR. Ca atare, dacă avem aceste resurse, trebuie să le finalizăm. Șansa României să termine acest proiect, să îndeplinească jaloanele și să ducă la bun sfârșit, odată cu PNRR-ul, două treimi din acest proiect, în mod cert și să termine până la finalul anului viitor complet digitalizarea”, a explicat ministrul finanțelor.

Decembrie 2026, termenul-limită pentru modernizarea ANAF

Alexandru Nazare a dezvăluit că, până la finalul anului 2026, .

„Până atunci sunt lucruri care vor fi gata, treptat, pe care ANAF-ul le va putea, bineînțeles, utiliza. Numai că doar la final vom avea un instrument complet care să vadă în integralitate, să analizeze și să sprijine într-un mod extrem de eficient activitatea ANAF. Ceea ce nu înseamnă că ANAF nu își poate schimba atitudinea până atunci, pentru că sunt multe alte lucruri pe care ANAF trebuie să le facă.

Nu avem variantă, nu există pentru România să continuăm așa. Ne penalizează extraordinar de mult. Și nu vorbesc doar de costurile de finanțare a datoriei publice. Vorbesc de această piatră de moară care practic este pusă în spate mediului privat prin faptul că n-am făcut consolidarea fiscal-bugetară și costurile lor de finanțare sunt foarte mari.

Pentru că băncile, bineînțeles că investesc în obligațiuni, în loc să crediteze mai mult, avem nevoie de o creditare mai mare, antreprenorii români au nevoie de spații și n-au aceste spații tocmai din cauza că a fost această desincronizare între modul în care am acționat fiscal-bugetar și nevoile economiei”, a mai declarat ministrul Nazare la Digi24.