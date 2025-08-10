News

Când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești. Anunțul pe care îl așteaptă milioane de șoferi

Când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești. Șoferii vor putea merge de la Cluj la Constanța direct pe drumul de mare viteză.
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 17:14
Cand va fi gata autostrada Sibiu Pitesti Anuntul pe care il asteapta milioane de soferi
Când va fi gata autostrada Sibiu - Pitești. Anunț important pentru toți șoferii din România. Sursa foto: Colaj Fanatik, Economedia

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat cu autostrada Sibiu – Pitești ar putea fi gata până în anul 2028. Atunci, șoferii vor putea parcurge cei 700 de kilometri dintre Cluj-Napoca și Constanța exclusiv pe autostradă, fără să mai treacă prin București.

Stadiul autostrăzii Sibiu – Pitești. Când va fi gata drumul de mare viteză

Secțiunile 2 și 3, aflate în zona montană a Carpaților, sunt cele mai dificile. Pe Secțiunea 2, între Boița și Cornetu, constructorii turci Mapa – Cengiz au înregistrat întârzieri, dar CNAIR spune că se vor recupera până la termen. Pe Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, firma italiană Webuild pregătește excavarea celui mai mare tunel al autostrăzii, de 1,7 kilometri.

Între Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările sunt în grafic, ba chiar se vor finaliza mai devreme. Tunelul de la Momaia este deja săpat, iar austriecii de la Porr promit să deschidă traficul pe cei 9,8 kilometri în 2026, cu un an înainte de termenul inițial.

Și ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, a comentat recent stadiul acestui tronson. Valoarea acestei secțiunii este de 1,67 miliarde de lei (fără TVA). Suma este asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027.

Tronsonul care va fi terminat cu un an mai devreme

“Avans foarte bun pe șantierul secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! Stadiul fizic pe toți cei aproximativ 10 km depășește 75%. La cele două galerii ale tunelului Momaia Daniela (1.350 m) și Alina (1342 m) se efectuează lucrări de hidroizolație, cămășuire, armare si betonare, iar stadiul fizic este de 80%. Lucrările au un ritm bun și la viaductul Bușaga, cu o înălțime de 30 m, unde stadiul fizic a ajuns la 85%.”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

În prezent, șoferii pot circula pe primele și ultimele tronsoane: Sibiu–Boița și Curtea de Argeș–Pitești. CNAIR și-a fixat ca obiectiv inaugurarea întregii autostrăzi pe 1 decembrie 2028, ceea ce ar transforma-o în prima șosea de mare viteză care traversează Munții Carpați.

Rămâne de văzut dacă lotul 2 va fi gata la timp. În caz contrar, între Cluj și Constanța ar rămâne o singură porțiune fără autostradă, de aproximativ 30 de kilometri, la intrarea pe Valea Oltului. Singura incertitudine rămâne, deocamdată, lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Pitești. Dacă acesta nu va fi finalizat la timp, între Cluj și Constanța va rămâne neacoperită de autostradă doar o porțiune de aproximativ 30 de kilometri, la intrarea pe Valea Oltului.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
