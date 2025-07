Când va fi gata grila de salarizare a profesorilor. Nicușor Dan a anunțat data la care cadrele didactice vor primi banii promiși

Când va fi gata grila de salarizare a profesorilor este întrebarea la care așteaptă răspund mii de cadre didactice din țară. Chiar președintele României a anunțat momentul în care aceștia își vor primi banii promiși de stat încă din 2023.

Când va fi gata grila de salarizare a profesorilor

În urmă cu doi ani, premierul de la acea vreme, Nicolae Ciucă, Acestea ar fi urmat să fie incluse în noua lege a salarizării, cu termen de implementare până la finele lui 2023. Promisiunea Guvernului nu a fost respectată, iar acum cadrele didactice așteaptă noile măsuri promise.

Nicușor Dan a vorbit despre acest subiect, spunând că țara noastră are nevoie de o lege a salarizării unitare în care sporurile să fie integrate transparent și justificat. De asemenea, el a mai afirmat că legea în cauză nu ar urma să fie modificată ani la rând.

„Este o necesitate. Probabil că va dura un an, un an și jumătate până să o avem. Ce s-a întâmplat? Am avut o lege a salarizării, dar de la ea, plecând de la cât de puternic a fost un ministru sau altul, s-au adăugat legi, derogări, sporuri. Și în momentul acesta oameni care lucrează același lucru au salarii diferite, ceea ce nu este echitabil”, a spus Nicușor Dan, într-un mesaj transmis pe TikTok.

Salarizarea unitară, obiectiv măreț pentru România

Președintele a mai vorbit, cu o altă ocazie, despre salarizarea bugetarilor în general, spunând că aceasta ar trebui să se facă transparent și justificat. Nicușor Dan a afirmat că și să lucreze la crearea unei legi unitare care să cuprindă toate formele de compensație.

„Sunt vreo 200 de sporuri care de-a lungul timpului au fost acordate prin diverse acte normative. Nu se putea face o analiză completă în 30-40 de zile. România are nevoie de o lege a salarizării unitare în care sporurile să fie integrate transparent și justificat, iar această lege să nu fie modificată ani de zile”, a spus Nicusor Dan.

De la 1 ianuarie 2024, salariul unui profesor debutant este de circa 3.700 de lei net. În 2025, remunerația cadrelor didactice ar fi trebui să ajungă la cel puțin 4.400 de lei net, dată fiind suma de 8.620 de lei ce reprezintă câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025.

Este posibil, așadar, ca bugetarii să beneficieze de o salarizare corectă abia din 2027, după cum a declarat recent și ministrul muncii, Florin Manole.

„Din punct de vedere al cronologiei PNRR, sfârșitul lui 2027 este jalonul, sunt convins. Îl știu și pe premierul Bolojan, că nu vom aștepta până în al doisprezecelea ceas, dar nici că se face anul acesta sigur”, a menționat ministrul.

Noua lege a salarizării unitare este un jalon în cererea de finanțare 4 din . Neimplementarea acesteia va duce la penalizarea României sau chiar la blocarea fondurilor europene.