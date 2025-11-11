Când va fi gata noul stadion din Timișoara. Primarul orașului anunță data la care va avea loc inaugurarea ”bijuteriei”

ADVERTISEMENT

Primarul din Timișoara a anunțat când va fi gata noul stadion, dar și în ce stadiu sunt lucrările. În curând, timișorenii, dar și cei care ajung în oraș se vor putea bucura de această ”bijuterie”.

Dominic Fritz și Răzvan Burleanu au vizitat arena din Timișoara

Dominic Fritz și Răzvan Burleanu au vizitat arena recent, care se află în construcție. Iar conform acestora, lucrările se apropie de finalizare. Nu este clar ce dotări vor exista, cert este că inaugurarea va avea loc în câteva luni.

Până acum, noul stadion din Timișoara este finalizat într-o proporție de 70%. Acesta va avea o capacitate de 10.101 locuri, iar suprafața pe care se desfășoară depășește 9.000 de metri pătrați.

În ceea ce privește valoarea investiției, întreaga construcție a costat nu mai puțin de 23 de milioane de euro. Această sumă a fost asigurată din fondurile locale, iar arena va fi la standardele UEFA, fiind inclusă în categoria 4.

Când va fi gata noul stadion din Timișoara

După ce a vizitat arena alături de Răzvan Burleanu, Dominic Fritz a făcut o serie de precizări. Astfel, noul stadion din Timișoara va fi gata în 2026 și tot anul viitor va avea loc și inaugurarea.

Edilul nu a spus o dată exactă pentru inaugurare. Pe de altă parte, cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla chiar la început de an. Totodată, acesta a mai adăugat că atât el cât și Răzvan Burleanu au ajuns la concluzia că infrastructura este cheia pentru ”renașterea fotbalului timișorean”.

„Am fost cu președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, pe șantierul noii arene pe care o construim la Timișoara. . Anul viitor, stadionul va fi gata. Am fost amândoi de acord că infrastructura este cheia pentru renașterea fotbalului timișorean.

Am discutat despre modul în care Federația sprijină cluburile în dezvoltare și îi mulțumesc pentru deschiderea de a contribui cu expertiză tehnică, pentru diverse amenajări la stadion, inclusiv cea a unei camere senzoriale pentru persoane cu neurodivergențe.

Președintele FRF este în orașul nostru cu ocazia TMFF – Timișoara Football Film Festival, primul festival de film despre fotbal din România și Europa de Est, pe care îl finanțăm”, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa oficială de Facebook.

Ce contribuție a adus Consiliul Județean Timiș

Menționăm faptul că din Timișoara a fost așteptat de ceva timp. De altfel a existat și o mobilizare masivă pe plan financiar, astfel încât proiectul să poată fi dus la bun sfârșit.

Alfred Simonis anunța într-o postare pe contul personal de socializare că Consiliul Județean Timiș, pe care îl conduce, a aprobat un parteneriat cu Primăria Timișoarei pentru finalizarea arenei „Eroii Timișoarei”.

Potrivit acestuia, Consiliul urma să ofere o contribuție generoasă de 4 milioane de euro. Totodată, Simonis mai preciza că stadionul reprezintă un proiect important pentru Timișoara.

„După cum știți, am purtat numeroase discuții cu Dominic Fritz și am căzut de comun acord să sprijinim financiar, cu 20 de milioane de lei, ducerea la bun sfârșit a acestui proiect important pentru Timișoara, iar această arenă va fi casă pentru Poli până la ridicarea noului Dan Păltinișanu”, a scris Alfred Simonis, pe Facebook.