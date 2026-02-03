Când va fi gata noul stadion Dinamo şi cât costă noua arenă! Lucian Bode a dat toate detaliile. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo se pregătește să aibă o nouă casă, modernă și conformă prezentului. Lucian Bode, fostul ministru de Interne a venit în platoul emisiunii „FANATIK Dinamo” și a spus totul despre construcția ultra modernă care se va ridica în următorii ani.

Cât a costat noul stadion Dinamo! Suma exactă a proiectului

După ani de zile în care a făcut performanțe, a retrogradat, și a revenit din nou în topul fotbalului românesc, Dinamo este gata să aibă și ea, la rândul ei, o casă nouă, modernă. Așteptarea a luat sfârșit pentru „câini”.

Noua construcție va fi demnă de o echipă cu un istoric și cu suporteri precum are Dinamo, dar și în conformitate cu cele mai noi standarde. și a spus totul despre noul stadion al echipei bucureștene.

„Demersurile pe care Marcel Vela, fostul ministru de Interne, din perioada 2019-2020, au contat în realizarea acestui stadion. Categoric, tot ce a urmat după iunie 2023 până la momentul începerii lucrărilor, în mandatul domnului Cătălin Predoiu, sunt lucruri fără de care noi azi nu am fi putut vorbi de acest obiectiv.

Lucrările de demolare evoluează foarte bine și, cred eu, că se vor încheia în termenul contractual. Constructorul este foarte motivat, fiind și la prima experiență de acest gen. Este o investiție de aproape 180 de milioane de euro. Sunt preocupați să respecte termenele și să facă o lucrare care să îi legitimeze și pe ei în acest domeniu. Mai exact 854 de milioane de lei, 20% din această sumă este suportată de către primăria sectorului 2, iar 26 de milioane de lei reprezintă contribuția asumată de Clubul Sportiv Dinamo”, a spus inițial Lucian Bode.

Când va fi gata noua arenă din Şoseaua Ştefan cel Mare

O problemă majoră în România atunci când vine vorba de lucrări noi, indiferent de domeniu, este termenul de finalizare, adesea depășit. Lucian Bode a spus că noul stadion al lui Dinamo va fi gata în 2028, dar, văzând cât de implicați sunt constructorii, acesta nu exclude un termen final mult mai devreme decât cel stabilit contractual.

„La finalul anului trecut s-au îndeplinit câteva condiții obligatorii pentru ca acest proiect să intre pe traiectoria ireversibilă a implementării lui. Cred eu că aprobarea indicatorilor tehnico-economice de către guvern era etapa absolut necesară, altfel nu se putea încheia contractul de demolare și execuție. Asocierea între Clubul Sportiv Dinamo și Primăria Sectorului 2, fără de care acest proiect n-ar fi putut merge mai departe, 20% din valoarea lucrărilor va fi suportată de către primăria sectorului 2, prin implicarea totală a domnului primar Rareș Hopincă, căruia îi mulțumesc.

De asemenea, finalizarea procedurilor de licitație, semnarea contractului după toate etapele de contestații și așa mai departe și iată ordinul de începere și efectiv începerea lucrărilor în ianuarie. Ei au termen pentru demolare și au termen pentru proiectare și execuție. Când am început noi, proiecția era undeva la 25-30 de luni, dar sigur că pot apărea neprevăzute, cum au apărut și după 2023, apropo de canalul termic, de conducta de apă care au trebuit să fie relocate, de heliportul pentru smurd, pentru Spitalul Floreasca. Una peste alta, dacă lucrurile merg bine, în 2 ani de zile ar trebui să avem… dar la cum sunt de mobilizați antreprenorii, ne putem trezi cu o surpriză plăcută!”, a mai spus fostul ministru.

Ce capacitate va avea noul stadion Dinamo

Un alt aspect important pentru un stadion este cel legat de numărul total de locuri. Lucian Bode a precizat numărul exact de locuri pe care noua arenă a „câinilor” îl va avea, rivalizând cu rivala din Ghencea și depășind-o pe cea din Giulești. De asemenea, actualul politician din partea PNL a spus că a fost sprijinit puternic în proiectele stadioanelor Rapid și Dinamo de către Gică Popescu și Răzvan Burleanu.

„Stadionul va avea 25.000 de locuri, mai exact, mi-am notat 25.059. Noi eram în 2021 hotărâți să dăm tema de proiectare. Și în tema de proiectare noi trebuia să indicăm evident și numărul de locuri. Știți foarte bine că la nivelul municipiului București sunt stadioane care oferă capacități de: Arena Națională 50.000, Ghencea 30.000, Arcul de Triumf 15.000-17.000, Rapid în jur de 20.000, lipsea o Arenă care să poată fi clasificată la categoria acreditată UEFA pentru nivelul 4, privind inclusiv exigențele superioare pentru acest standard, și era nevoie de pragul de undeva la 25.000 de locuri.

Prin implicarea celor de la Dinamo în frunte cu comandantul de atunci și comandantul de astăzi, domnul Chestor Ionuț Popa, cu toți colaboratorii lui, pentru care o echipă foarte bună, unii mai sunt în club, alții au plecat, dar oameni extraordinari, dinamoviști, care țin enorm de mult la acest club, ei au venit primii cu această propunere!”, a mai spus Lucian Bode la „FANATIK Dinamo”.

1951 a fost anul inaugurării vechiului stadion Dinamo