Când va fi gata pachetul doi de măsuri fiscale. Ilie Bolojan: „Vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură”

Ilie Bolojan a vorbit despre . Acesta a menționat faptul că acesta este o prelungire de la primele măsuri. Astfel, el a menționat și când va fi gata.

Când va fi gata pachetul doi de măsuri fiscale

Premierul Ilie Bolojan a precizat, în timpul emisiunii de la Digi24, faptul că pachetul doi va fi asumat până la sfârșitul acestei luni. În caz contrar, România se va plasa într-o situație dificilă.

„Vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură. Aici, ce trebuie să facem? Dacă degeaba ai crescut niște taxe, dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie, degeaba ai făcut un singur pas dacă n-ai făcut un pas necesar ca să treci această punte a dificultăților.

Și eu am încredere și fac în fiecare zi tot ceea ce ține de mine și colegii mei pentru a trece România prin această perioadă dificilă. Și am încredere că dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, care se văd evident din orice analiză economică că trebuie făcute, vom trece România prin această situație dificilă”, a declarat Ilio Bolojan la

În același timp, Bolojan a anunțat faptul că va publica în zilele viitoare forma finală. De asemenea, a menționat că este unul complex, ce .

Premierul susține că se află într-o poziție dificilă

În acest context, în care se pun tot mai multe presiuni pe Ilie Bolojan când vine vorba de adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale, el susține că și-a riscat imaginea publică prin acceptarea poziției de premier.

„Într-o astfel de situație, eu am acceptat pur și simplu această mare responsabilitate, știind că, cu măsurile pe care le voi adopta, risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. Dacă România trece prin această situație, înseamnă că am făcut ceea ce trebuie pentru țara noastră când a venit vremea. Dar doar să stai pe un post, să nu poți face nimic, mai bine pleci de acolo și cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică.

Dar e cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri care sunt necesare și să facem ceea ce este necesar pentru țara noastră, pentru stabilitatea ei bugetară, economică, și în felul acesta să le transferăm lor, cetățenilor, încrederea că știm ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă”, a mai spus Bolojan.