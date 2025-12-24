Când va fi inaugurat stadionul de 100.000.000 de euro al echipei de SuperLiga: “Va fi extraordinar, aşa cum publicul nostru merită!”

ADVERTISEMENT

Construcția stadionului „Nicolae Dobrin” din Pitești e pe punctul de a începe. Dani Coman, aflat la Super Gala FANATIK, a dezvăluit când va fi inaugurată noua arenă pe care va juca FC Argeș.

Când va fi inaugurat stadionul de 100.000.000 de euro din Pitești

Dani Coman, „Președintele Anului” la Super Gala FANATIK, a dezvăluit faptul că stadionul „Nicolae Dobrin” va fi inaugurat în doi ani și jumătate. Oficialul de la FC Argeș a mărturisit că la Pitești s-a creat o emulație incredibilă, iar fanii sunt nerăbdători ca noua arenă să fie construită.

„(n.r. – În cât timp va fi gata noul stadion?) Sper ca în cel mai scurt timp să începem lucrările la stadion. Sper ca în doi ani și jumătate să ne putem bucura de un stadion extraordinar. Va fi un stadion pe care publicul piteștean îl merită cu prisosință.

Fotbalul și viața nu îți oferă vreo garanție. Eu îmi doresc să creștem de la meci la meci, de la an la an și să ajungem acolo sus, unde era FC Argeș și să bucurăm suporterii. Același lucru se întâmplă și acum, s-a creat o emulație extraordinară în jurul acestei echipe. Dacă aveam un stadion de 20.000 de locuri, cred că era plin la fiecare meci. Știm foarte bine că doar rezultatele aduc publicul la stadion. Am încredere în colegii mei, în staff-ul tehnic și în jucători”, a declarat Dani Coman pentru FANATIK.

Veste importantă pentru fanii FC Argeș în ajunul Crăciunului

, iar . Mai exact, edilul Piteștiului a dezvăluit că în data de 19 ianuarie 2026 vor fi demarate lucrările de la noua arenă.

„Moș Crăciun a trecut deja pe la Pitești și ne-a lăsat sub brad cadoul mult așteptat: data de începere a construcției noului stadion “Nicolae Dobrin” – 19 ianuarie 2026.

Compania Naționala de Investiții a notificat oficial constructorul stadionului, Asocierea Construcții Erbaşu S.A. – Terra Gaz Construct SRL, că data de Începere a Activității de Execuție pentru noul stadion “Nicolae Dobrin” este 19 ianuarie 2026”, s-a arătat în comunicatul emis de FC Argeș.