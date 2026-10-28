Când va fi prezentat Adi Mutu la naționala României U21. Dialog savuros cu Horia Ivanovici: ”Eu întotdeauna am ținut cu Răzvan Burleanu”

Adi Mutu (47 de ani) este principalul favorit să-l înlocuiască pe Costin Curelea la cârma formației U21 a României. Iar Horia Ivanovici l-a provocat la FANATIK SUPERLIGA pe fostul mare fotbalist să vorbească pe acest subiect și a ieșit o conversație pe cinste.
Într-o ediție precedentă a FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a ocolit un răspuns clar în privința numirii lui Mutu, dar Horia Ivanovici a spus că alegerea este deja făcută și ”Briliantul” va reveni în curând pe banca tehnică a naționalei U21.
”Cum îi ziceai lui Stoichiță? Hai, bă, zi, Mutu o să fie sau nu o să fie? Acolo aveai adversar foarte greu pe Mihai”, a deschis Mutu subiectul. ”Nu prea l-am spart, dar mi-a zis după emisiune că o să fii”, a replicat Horia Ivanovici, moment în care tehnicianul a venit cu o replică genială: ”Bine că ți-ai zis, ca să știu cum negociez”.
Dialogul dintre cei doi a curs la fel de spumos. ”Știi de ce nu te-am sunat să-ți spun? Că știi și tu că o să fii și ar fi fost pleonasm”, a precizat Horia Ivanovici. ”Nu știu, sincer. E și Andrei (n.r. – Vochin) în studio, că n-am văzut? Hai, mă, Andrei, zi, mă, o să fiu eu? Hai, zi”, a glumit Adi Mutu. ”Ce să negociezi? Nu înțelegeam”, a declarat Andrei Vochin.
”Știu cum negociez acum, numai în sus. Îți dai seama dacă mă vreți și eu vă vreau, dar…”, a continuat fostul mare internațional român. ”E salariu bun. Înțeleg că 4-5 mii de euro la tineret”, a glumit Horia Ivanovici. ”Nu negociez asta”, a spus Mutu, dar replica a venit instant de la moderatorul FANATIK SUPERLIGA: ”Am o rugăminte. Poți să faci un anunț, ca să rămână aici, că îmi donezi mie salariul de la tineret?”.
”Îți donezi ție salariul de la tineret. Uite, da (n.r. – râde). Serios vorbind, nu s-a pus niciodată problema, am și un proiect în cap și vreau să îl să-l prezint. Am mai multe chestii. Faptul că lucrez cu tineri mie mi-a plăcut întotdeauna, iar la Under 21 sunt condiții extraordinare, chiar le știu exact”, a afirmat ”Briliantul.
Horia Ivanovici a dezvăluit că este convins de faptul că Adrian Mutu va fi viitorul selecționer al României U21, iar glumele s-au ținut lanț și mai departe în discuția de la FANATIK SUPERLIGA.
”Adi, e închisă povestea. Ce să mai stau? De ce să mai stau? E clar. Într-o lună maxim ești anunțat. Subiect închis. Uite, mi-a făcut așa Vochin pe sub masă (n.r. – semnul de ok). Să-ți mai spun una, lăsând la o parte că ești antrenor bun, că ți-a crescut părul mișto. Pe mine mă mai motivează ceva ca să te susțin la Stoichiță puternic. Să știi că te susțin și la Burleanu puternic, da? Bine, n-ai tu nevoie de susținere că te place Răzvan, te place rău de tot”, a precizat Horia Ivanovici.
”Auzi, o să fac și eu ca și, ca Șumi (n.r. – Marius Șumudică) acum. Păi eu întotdeauna am ținut cu Răzvan Burleanu, l-am susținut întotdeauna”, a glumit Mutu. ”Mi-a zis Răzvan că te pune cu o singură condiție, dacă îl propui director sportiv pe Prunea la lot. Așa mi-a zis. A zis: ‘Bă, dacă vine la pachet cu Prunea…’”, a spus Horia Ivanovici, iar antrenorul a replicat imediat: ”Păi nu, ar trebui să discute între ei, că sunt prieteni cei mai buni. Adică nu mă bag eu în prietenia lor”.
Horia Ivanovici a continuat să glumească pe seama numirii lui Adrian Mutu la echipa de tineret și a precizat că abia așteaptă să fie numit pentru a specula că va fi un ghimpe în coasta lui Gică Hagi pentru a prelua postul de selecționer la naționala mare.
”Asta voiam să știi că mă mână în luptă cu tine, lăsând la o parte faptul că ești un antrenor excelent și cred că ți s-ar potrivi perfect, pentru că eu știu ce vrei să faci și e foarte inteligent ce vrei să faci, apropo de specificațiile și de tradiția noastră fotbalistică.
Mai îmi place ceva în toată povestea asta. De-abia aștept să speculez în emisiune după ce te pune la tineret: ‘Mutu în coasta lui Hagi, nașu-finu’. Mamă, cum îmi place asta! Mamă, îți dai seama ce emisiuni o să facem? Domne, e clar, Mutu trebuie să vină în locul lui Hagi. De-abia aștept, Adiță”, a spus Horia Ivanovici.
”Horia, eu trebuie să plec la sală. Hai să încheiem, că mă bagi pe nisipuri mișcătoare. Bagă-l pe Andrei (n.r. – Vochin), că îl ai acolo”, a încheiat în aceeași notă Adrian Mutu, intervenția de la FANATIK SUPERLIGA.
În finalul discuției, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Andrei Vochin dacă Adrian Mutu este ca și pus la echipa națională U21 a României, dar consilierul președintelui Răzvan Burleanu a evitat cu eleganță un răspuns concret.
”Păi nu știu, da. E unul dintre candidați. Eu știu ce e în mintea lui Mihai (n.r. – Stoichiță)? De unde să știu?”, a declarat Vochin. ”E cineva care ar putea să fie peste Mutu azi, în actualul context?”, a insistat Horia Ivanovici.
”Încă o dată, nu știu ce are Mihai în cap și nici nu-s pregătit pentru că nu am stat să mă gândesc. Ar fi un candidat foarte bun pentru postul ăsta. Eu nu știam dacă el vrea, de exemplu”, a precizat în final Andrei Vochin.