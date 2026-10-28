Când va fi prezentat Adi Mutu la naționala României U21. Dialog savuros cu Horia Ivanovici: ”Eu întotdeauna am ținut cu Răzvan Burleanu”

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Adi Mutu (47 de ani) este principalul favorit să-l înlocuiască pe Costin Curelea la cârma formației U21 a României. Iar Horia Ivanovici l-a provocat la FANATIK SUPERLIGA pe fostul mare fotbalist să vorbească pe acest subiect și a ieșit o conversație pe cinste.

Horia Ivanovici și Adi Mutu, dialog spumos pe tema numirii la cârma reprezentativei U21 a României

Într-o ediție precedentă a FANATIK SUPERLIGA, în privința numirii lui Mutu, dar Horia Ivanovici a spus că alegerea este deja făcută și ”Briliantul” va reveni în curând pe banca tehnică a naționalei U21.

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”Cum îi ziceai lui Stoichiță? Hai, bă, zi, Mutu o să fie sau nu o să fie? Acolo aveai adversar foarte greu pe Mihai”, a deschis Mutu subiectul. ”Nu prea l-am spart, dar mi-a zis după emisiune că o să fii”, a replicat Horia Ivanovici, moment în care tehnicianul a venit cu o replică genială: ”Bine că ți-ai zis, ca să știu cum negociez”.

Dialogul dintre cei doi a curs la fel de spumos. ”Știi de ce nu te-am sunat să-ți spun? Că știi și tu că o să fii și ar fi fost pleonasm”, a precizat Horia Ivanovici. ”Nu știu, sincer. E și Andrei (n.r. – Vochin) în studio, că n-am văzut? Hai, mă, Andrei, zi, mă, o să fiu eu? Hai, zi”, a glumit Adi Mutu. ”Ce să negociezi? Nu înțelegeam”, a declarat Andrei Vochin.

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”Știu cum negociez acum, numai în sus. Îți dai seama dacă mă vreți și eu vă vreau, dar…”, a continuat fostul mare internațional român. ”E salariu bun. Înțeleg că 4-5 mii de euro la tineret”, a glumit Horia Ivanovici. ”Nu negociez asta”, a spus Mutu, dar replica a venit instant de la moderatorul FANATIK SUPERLIGA: ”Am o rugăminte. Poți să faci un anunț, ca să rămână aici, că îmi donezi mie salariul de la tineret?”.

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”Îți donezi ție salariul de la tineret. Uite, da (n.r. – râde). Serios vorbind, nu s-a pus niciodată problema, și vreau să îl să-l prezint. Am mai multe chestii. Faptul că lucrez cu tineri mie mi-a plăcut întotdeauna, iar la Under 21 sunt condiții extraordinare, chiar le știu exact”, a afirmat ”Briliantul.

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”Condiția” ca Mutu să ajungă din nou la naționala U21

Horia Ivanovici a dezvăluit că este convins de faptul că Adrian Mutu va fi viitorul selecționer al României U21, iar glumele s-au ținut lanț și mai departe în discuția de la FANATIK SUPERLIGA.

”Adi, e închisă povestea. Ce să mai stau? De ce să mai stau? E clar. Într-o lună maxim ești anunțat. Subiect închis. Uite, mi-a făcut așa Vochin pe sub masă (n.r. – semnul de ok). Să-ți mai spun una, lăsând la o parte că ești antrenor bun, că ți-a crescut părul mișto. Pe mine mă mai motivează ceva ca să te susțin la Stoichiță puternic. Să știi că te susțin și la Burleanu puternic, da? Bine, n-ai tu nevoie de susținere că te place Răzvan, te place rău de tot”, a precizat Horia Ivanovici.

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”Auzi, o să fac și eu ca și, ca Șumi (n.r. – Marius Șumudică) acum. Păi eu întotdeauna am ținut cu Răzvan Burleanu, l-am susținut întotdeauna”, a glumit Mutu. ”Mi-a zis Răzvan că te pune cu o singură condiție, dacă îl propui director sportiv pe Prunea la lot. Așa mi-a zis. A zis: ‘Bă, dacă vine la pachet cu Prunea…’”, a spus Horia Ivanovici, iar antrenorul a replicat imediat: ”Păi nu, ar trebui să discute între ei, că sunt prieteni cei mai buni. Adică nu mă bag eu în prietenia lor”.

Mutu, băgat la mijloc de Horia Ivanovici

Horia Ivanovici a continuat să glumească pe seama numirii lui Adrian Mutu la echipa de tineret și a precizat că abia așteaptă să fie numit pentru a specula că va fi un ghimpe în coasta lui Gică Hagi pentru a prelua postul de selecționer la naționala mare.

”Asta voiam să știi că mă mână în luptă cu tine, lăsând la o parte faptul că ești un antrenor excelent și cred că ți s-ar potrivi perfect, pentru că eu știu ce vrei să faci și e foarte inteligent ce vrei să faci, apropo de specificațiile și de tradiția noastră fotbalistică.

Mai îmi place ceva în toată povestea asta. De-abia aștept să speculez în emisiune după ce te pune la tineret: ‘Mutu în coasta lui Hagi, nașu-finu’. Mamă, cum îmi place asta! Mamă, îți dai seama ce emisiuni o să facem? Domne, e clar, Mutu trebuie să vină în locul lui Hagi. De-abia aștept, Adiță”, a spus Horia Ivanovici.

”Horia, eu trebuie să plec la sală. Hai să încheiem, că mă bagi pe nisipuri mișcătoare. Bagă-l pe Andrei (n.r. – Vochin), că îl ai acolo”, a încheiat în aceeași notă Adrian Mutu, intervenția de la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția FRF la posibila numire a lui Mutu

În finalul discuției, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Andrei Vochin dacă Adrian Mutu este ca și pus la echipa națională U21 a României, dar consilierul președintelui Răzvan Burleanu a evitat cu eleganță un răspuns concret.

”Păi nu știu, da. E unul dintre candidați. Eu știu ce e în mintea lui Mihai (n.r. – Stoichiță)? De unde să știu?”, a declarat Vochin. ”E cineva care ar putea să fie peste Mutu azi, în actualul context?”, a insistat Horia Ivanovici.

”Încă o dată, nu știu ce are Mihai în cap și nici nu-s pregătit pentru că nu am stat să mă gândesc. Ar fi un candidat foarte bun pentru postul ăsta. Eu nu știam dacă el vrea, de exemplu”, a precizat în final Andrei Vochin.