Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când va fi prezentat Gică Hagi ca selecţioner al României! Ultimele informaţii de la FRF

Gabriel-Alexandru Ioniță
19.04.2026 | 11:10
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) urmează să fie noul selecționer al României. Este al doilea mandat al „Regelui” la echipa națională, după cel scurt și de tristă amintire din 2001. În prezent, Federația Română de Fotbal, prin președintele Răzvan Burleanu (41 de ani), negociază cu fostul mare fotbalist. Astfel, în aceste zile se dorește ca ultimele detalii în acest sens să fie puse la punct.

Așadar, sunt șanse foarte mari ca în viitorul extrem de apropiat părțile să ajungă la un acord final, să semneze contractul, iar Hagi să fie prezentat oficial. În acest context, în spațiul public a circulat informația conform căreia acest moment s-ar putea produce chiar în cursul zilei de luni, 20 aprilie. Doar că Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a explicat că această chestiune nu este una certă în acest moment.

ADVERTISEMENT

În funcție de cum vor decurge negocierile de duminică, se va stabili la finalul zilei ce urmează să se întâmple. Cert este că, și în cazul în care conferința de presă de prezentare a lui Gică Hagi nu se va produce în cele din urmă luni, momentul nu va mai fi amânat foarte mult și numirea „Regelui” în funcție va fi confirmată la finalul săptămânii care stă să înceapă sau, în cel mai rău caz, la începutul săptămânii următoare.

„A fost Comitet Executiv după alegeri. După alegeri s-au făcut și alegerile pentru pozițiile din Comitetul Executiv. Cu ocazia asta s-a votat tot Comitetul Executiv. La mine nu trebuie să voteze nimeni (n.r. zâmbește). Sigura informație este că sunt negocieri. Nu e sută la sută mâine (n.r. conferința de presă de prezentare a lui Gică Hagi la echipa națională). Dacă se vor încheia negocierile astăzi, e o mică posibilitate. Dacă nu, la sfârșitul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare”, a spus Andrei Vochin în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Mihai Stoichiță rămâne directorul tehnic al FRF

Recent, Federația Română de Fotbal a informat că președintele Răzvan Burleanu a primit de la Comitetul Executiv întrunit recent mandat pentru a purta negocieri cu Gică Hagi. Tot cu această ocazie, s-a luat act de faptul că, potrivit statutului aflat în vigoare, Radu Vișan, Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță au fost reconfirmați în funcțiile de secretar general, secretar general adjunct, respectiv director tehnic, în cadrul FRF.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!