Când va fi prezentat Marius Baciu la FCSB. Noul antrenor a fost deja la bază și a avut parte de o surpriză

CE TREBUIE SĂ ȘTII Când îl prezintă FCSB pe antrenorul Marius Baciu

Mihai Stoica (61 de ani) a răspuns la întrebarea pe care și-o puneau toți fanii roș-albaștrilor și a anunțat când va fi prezentat . Numirea tehnicianului la fosta campioană a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Marius Baciu este omul care îl înlocuiește pe Mirel Rădoi pe banca tehnică a celor de la FCSB. Noul antrenor al roș-albaștrilor a semnat un contract valabil pe un an și va primi .

„(n.r. – Surprins, emoționat, Baciu?) Îți dai seama. Noi ne-am dus azi dimineață la bază și s-a întâlnit cu Marius Falan, care este bucătarul Stelei din 1993. Pele, porecla i-a fost pusă de Ilie Dumitrescu, Pele e din 1993 și suntem în 2026. Au lucrat șase ani împreună.

(n.r. – Era sigur pe el?) Exact. E un vestiar greu, el știe asta. A fost căpitanul Stelei. Știe ce înseamnă vestiarul ăsta. Astăzi au fost doar jucătorii care nu au făcut deplasarea la Sibiu și copiii care au fost la Sibiu dar care nu au BAC-ul, că avem și jucători care au BAC-ul ieri, azi și mâine.

Mâine după-masă va fi tot lotul. Mâine va fi și conferința de presă de prezentare. Greii au fost azi, dar au fost și câțiva semigrei care au fost la Sibiu. (n.r. – Mister i se va zice?) Nu. A zis că nu îi place apelativul ăsta. Marius și atât. Multă lume uită, dar Marius Baciu a jucat în Franța și a jucat la Lille. Și a rămas în continuare într-o colaborare cu cluburi importante din Europa. Asta o știam, dar mi-a explicat multe chestii cât timp am avut ocazia să discutăm”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

