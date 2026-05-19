Sport

Când va fi prezentat Marius Baciu la FCSB. Noul antrenor a fost deja la bază și a avut parte de o surpriză

E oficial! FCSB are antrenor! Marius Baciu este alesul lui Gigi Becali pentru postul de principal. Cândva fi însă prezentat „Bacione” pe banca fostei campioane a României
Cristian Măciucă
19.05.2026 | 17:31
Cand va fi prezentat Marius Baciu la FCSB Noul antrenor a fost deja la baza si a avut parte de o surpriza
EXCLUSIV FANATIK
Când va fi prezentat Marius Baciu la FCSB. Noul antrenor a fost deja la bază și a avut parte de o surpriză. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a răspuns la întrebarea pe care și-o puneau toți fanii roș-albaștrilor și a anunțat când va fi prezentat Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor principal de la FCSB. Numirea tehnicianului la fosta campioană a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Când îl prezintă FCSB pe antrenorul Marius Baciu

Marius Baciu este omul care îl înlocuiește pe Mirel Rădoi pe banca tehnică a celor de la FCSB. Noul antrenor al roș-albaștrilor a semnat un contract valabil pe un an și va primi un salariu lunar de 10.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Surprins, emoționat, Baciu?) Îți dai seama. Noi ne-am dus azi dimineață la bază și s-a întâlnit cu Marius Falan, care este bucătarul Stelei din 1993. Pele, porecla i-a fost pusă de Ilie Dumitrescu, Pele e din 1993 și suntem în 2026. Au lucrat șase ani împreună.

(n.r. – Era sigur pe el?) Exact. E un vestiar greu, el știe asta. A fost căpitanul Stelei. Știe ce înseamnă vestiarul ăsta. Astăzi au fost doar jucătorii care nu au făcut deplasarea la Sibiu și copiii care au fost la Sibiu dar care nu au BAC-ul, că avem și jucători care au BAC-ul ieri, azi și mâine. 

ADVERTISEMENT
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta”...
Digi24.ro
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI

Mâine după-masă va fi tot lotul. Mâine va fi și conferința de presă de prezentare. Greii au fost azi, dar au fost și câțiva semigrei care au fost la Sibiu. (n.r. – Mister i se va zice?) Nu. A zis că nu îi place apelativul ăsta. Marius și atât. Multă lume uită, dar Marius Baciu a jucat în Franța și a jucat la Lille. Și a rămas în continuare într-o colaborare cu cluburi importante din Europa. Asta o știam, dar mi-a explicat multe chestii cât timp am avut ocazia să discutăm”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

ADVERTISEMENT
Dan Șucu, la capătul răbdării?
Digisport.ro
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"

TOATE CULISELE numirii lui Marius Baciu antrenor la FCSB! DEZVALUIRILE lui MM Stoica

Filipe Coelho, unul dintre cei mai umili antrenori din SuperLiga: “Am început din...
Fanatik
Filipe Coelho, unul dintre cei mai umili antrenori din SuperLiga: “Am început din ultima ligă portugheză! Drumul e mai important ca trofeele”. Care sunt jucătorii de top pe care i-a antrenat
De asta l-a ales FCSB pe Marius Baciu! Toate culisele numirii noului antrenor:...
Fanatik
De asta l-a ales FCSB pe Marius Baciu! Toate culisele numirii noului antrenor: „Aveam nevoie de o voce în vestiar”
Imagini rare! Cum au sărbătorit cei nouă acționari de la Universitatea Craiova câștigarea...
Fanatik
Imagini rare! Cum au sărbătorit cei nouă acționari de la Universitatea Craiova câștigarea eventului: “Știința suntem noi!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Baciu: 'S-a vândut pe câțiva lei, a făcut...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Baciu: 'S-a vândut pe câțiva lei, a făcut o șpagă! Te duci la FCSB să fii mobilier pe bancă și să zică Becali cine joacă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!