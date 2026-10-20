Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari

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Căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu (33 de ani), în prezent component al formației Dalian Yingbo din prima ligă a Chinei, revine în SuperLiga. FANATIK prezintă, în exclusivitate, informații despre viitoarea sa destinație, dar și data la care mijlocașul urmează să fie prezentat în mod oficial.

Telenovela revenirii lui Nicolae Stanciu în SuperLiga se încheie. A semnat și va fi prezentat la U Cluj

Duminică, Nicolae Stanciu (33 de ani), încă fotbalistul celor de la Dalian Yingbo, a postat pe o platformă de socializare un mesaj extrem de emoționant adresat suporterilor formației chineze. După cum se știe deja, fotbalistul român se apropie de finalul contractului cu asiaticii. În paralel, în România s-a declanșat o veritabilă telenovelă legată de destinația internaționalului. În mod public, oficiali de la U Cluj și FCSB și-au manifestat interesul pentru transferul veteranului.

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Din informațiile obținute de FANATIK, în acest moment. Mai exact, telenovela s-a încheiat, iar fotbalistul a optat să evolueze pentru Universitatea Cluj. Vicecampioana SuperLigii din sezonul precedent îl va prezenta pe fotbalist în luna decembrie. Sursele FANATIK spun că mijlocașul ar fi semnat deja cu „Șepcile Roșii”.

Ce transferuri mai pregătește vicecampioana din sezonul trecut

Universitatea Cluj are un sezon 2026 – 2027 extrem de inconstant în SuperLiga. Zdruncinați de eliminările consecutive din Europa League și Conference League, ardelenii și-au revenit mai greu și în campionat. În acest moment, în ierarhia internă, cu 19 puncte, la 10 de liderul Dinamo și la doar 2 peste Farul Constanța, prima echipă de sub linia zonei de play-off.

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„Șepcile Roșii” suferă mult pe faza defensivă. Bergodi are mari probleme în zona fundașilor centrali și trebuie să improvizeze meci de meci din cauza accidentărilor sau a suspendărilor care mai apar. În aceste condiții, ardelenii nu stau cu mâinile în sân și pregătesc noi transferuri. FANATIK a aflat că, în afară de Nicolae Stanciu, la echipa din Cluj-Napoca vor mai ajunge încă doi fundași centrali.

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În ultima etapă jucată în SuperLiga, remiza 2-2 de pe Cluj Arena cu UTA Arad, Universitatea a început în centrul apărării cu Elio Capradossi și Florent Poulolo. Primul s-a „rupt” după numai 13 minute, fiind înlocuit cu Iulian Cristea. Bergodi îl mai are în lot, ca fundaș central, și pe Noah Loosli (29 de ani). Elvețianul a ajuns în Ardeal, în august, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Bochum. Și el este însă accidentat.

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