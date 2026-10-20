Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari

Adrian Baciu
20.10.2026 | 15:49
Cand va fi prezentat Nicolae Stanciu U Cluj pregateste alte doua transferuri tari
EXCLUSIV FANATIK
Revenirea lui Nicolae Stanciu la U Cluj, deja rezolvată. Sursa foto: colaj Fanatik
Telenovela din jurul revenirii lui Nicolae Stanciu în SuperLiga s-a încheiat. Se știe data în care jucătorul de națională va fi prezentat la U Cluj. „Șepcile Roșii” mai pregătesc două transferuri importante.
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Căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu (33 de ani), în prezent component al formației Dalian Yingbo din prima ligă a Chinei, revine în SuperLiga. FANATIK prezintă, în exclusivitate, informații despre viitoarea sa destinație, dar și data la care mijlocașul urmează să fie prezentat în mod oficial.

Telenovela revenirii lui Nicolae Stanciu în SuperLiga se încheie. A semnat și va fi prezentat la U Cluj

Duminică, Nicolae Stanciu (33 de ani), încă fotbalistul celor de la Dalian Yingbo, a postat pe o platformă de socializare un mesaj extrem de emoționant adresat suporterilor formației chineze. După cum se știe deja, fotbalistul român se apropie de finalul contractului cu asiaticii. În paralel, în România s-a declanșat o veritabilă telenovelă legată de destinația internaționalului. În mod public, oficiali de la U Cluj și FCSB și-au manifestat interesul pentru transferul veteranului.

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Din informațiile obținute de FANATIK, situația lui Nicolae Stanciu este cât se poate de clară în acest moment. Mai exact, telenovela s-a încheiat, iar fotbalistul a optat să evolueze pentru Universitatea Cluj. Vicecampioana SuperLigii din sezonul precedent îl va prezenta pe fotbalist în luna decembrie. Sursele FANATIK spun că mijlocașul ar fi semnat deja cu „Șepcile Roșii”.

Ce transferuri mai pregătește vicecampioana din sezonul trecut

Universitatea Cluj are un sezon 2026 – 2027 extrem de inconstant în SuperLiga. Zdruncinați de eliminările consecutive din Europa League și Conference League, ardelenii și-au revenit mai greu și în campionat. În acest moment, echipa lui Cristiano Bergodi (62 de ani) se află pe locul 5 în ierarhia internă, cu 19 puncte, la 10 de liderul Dinamo și la doar 2 peste Farul Constanța, prima echipă de sub linia zonei de play-off.

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„Șepcile Roșii” suferă mult pe faza defensivă. Bergodi are mari probleme în zona fundașilor centrali și trebuie să improvizeze meci de meci din cauza accidentărilor sau a suspendărilor care mai apar. În aceste condiții, ardelenii nu stau cu mâinile în sân și pregătesc noi transferuri. FANATIK a aflat că, în afară de Nicolae Stanciu, la echipa din Cluj-Napoca vor mai ajunge încă doi fundași centrali.

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În ultima etapă jucată în SuperLiga, remiza 2-2 de pe Cluj Arena cu UTA Arad, Universitatea a început în centrul apărării cu Elio Capradossi și Florent Poulolo. Primul s-a „rupt” după numai 13 minute, fiind înlocuit cu Iulian Cristea. Bergodi îl mai are în lot, ca fundaș central, și pe Noah Loosli (29 de ani). Elvețianul a ajuns în Ardeal, în august, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Bochum. Și el este însă accidentat.

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Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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