Când va fi prezentat oficial Mirel Rădoi la FCSB. Tehnicianul a stabilit și primul antrenament

În ciuda ratării prezenței în play-off, Gigi Becali jubilează după ce l-a convins pe Mirel Rădoi să preia echipa până la finalul sezonului. FCSB a stabilit data și ora prezentării oficiale a noului antrenor.

Mirel Rădoi va fi prezentat oficial la FCSB

Liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a acceptat propunerea nașului său Gigi Becali de a veni la FCSB. El va prelua frâiele formației ”roș-albastre” până la încheierea campionatului în curs.

Mirel Rădoi , care a decis să demisioneze împreună cu Mihai Pintilii după înfrângerea din meciul cu U Cluj, scor 1-3, din ultima etapă a sezonului regulat.

După ce , Rădoi urmează să se apuce de treabă. El va fi prezentat oficial într-o conferință de presă care va avea loc marți, 10 martie, de la ora 16:30. Apoi, de la ora 16:45, va susține primul antrenament din noul său mandat la FCSB, primele 15 minute urmând a fi deschise presei.

Cum vrea Gigi Becali să-l păstreze pe Rădoi și din vară

În ciuda faptului că Mirel Rădoi l-a informat că nu vine decât până la încheierea actualului sezon, deoarece are deja semnată o înțelegere din vară, Gigi Becali a dezvăluit că la FCSB.

”A venit să vorbim de staff, pentru că Mirel nu vrea bani, vrea doar să primească staff-ul. Nu mi-a dat o veste bună, nici mie, nici suporterilor. El are deja oferta de 1,6 milioane de euro care este acceptată din vară.

Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis: ‘Băi, sunt nașul tău, ajută-mă!’. Mi-a zis că l-a impresionat mesajul meu și că vine să mă ajute. Mi-a spus că o scoatem, că știe despre ce e vorba, dar din vară deja și-a dat acordul.

I-am spus să vină să o scoatem, după aia văd eu cum conduc mașina după ce o punem pe roate. El a zis că nu rămâne din vară. Dar eu, în gândul meu, dacă îmi califică echipa îi dau eu 1 milion de euro. Nu e mai bine așa? Mi-a zis că vine pentru mine, să returneze ce am făcut pentru el acum 25 de ani”, a declarat Becali, după întâlnirea cu Rădoi.

Ce promisiune i-a făcut Gigi Becali lui Rădoi

Gigi Becali a promis că în cele 3 luni, până la finalul sezonului, și toate deciziile îi vor aparține lui Mirel Rădoi. Însă, a precizat la FANATIK SUPERLIGA că aceasta este și o perioadă de probă pentru a vedea dacă poate rezista fără să se implice.

”(n.r. Cum o să puteți dumneavoastră, 3 luni de zile, să nu faceți schimbările?) Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: ‘vino, finule, să mă ajuți!’ Atunci, la revedere!

Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. (n.r. – 3 luni de zile nu veți mai da niciun telefon, nicio schimbare?) Nici măcar telefonul, să formez număr. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă.

Haideți să vedem. Mă schimb eu? Că el nu se schimbă, că el e antrenor. Dar să vedem dacă pot eu să mă schimb. Dacă nu, peste 3 luni: ‘băi finule, nu pot. Ai rezolvat, mulțumesc. Dacă ai pretenții, să vedem. Apoi, hai să ne vedem fiecare de treabă’”, a mai spus patronul FCSB.