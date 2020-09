Când va începe, de fapt, noul an școlar. Ministrul Educației a făcut un nou anunț

Când va începe noul an școlar. Iată o chestiune extrem de arzătoare în această perioadă a pandemiei despre care ministrul Educației a făcut un nou anunț.

Monica Anisie declară că, în ciuda diferitelor poziții expuse în spațiul public de nume importante din Guvern și nu numai, școala are cele mai mari șanse să înceapă la data stabilită: 14 septembrie.

Cu toate acestea, o decizie finală privind modul în care vor fi reluate cursurile nu va fi luată până pe 7 septembrie când DSP-urile trebuie să facă analiza epidemiologică, mai spune ministrul.

Ministrul Educației anunță când va începe noul an școlar

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, vineri, că până pe 7 septembrie s-ar hazarda să spună care e scenariul legat de deschiderea școlilor.

Oficialul Guvernului Orban dezvăluie însă că documentul prin care începerea anului e prevăzută pentru 14 septembrie e pregătit, iar acesta a fost aprobat prin ordinul comun cu Ministerul Sănătății.

”Trebuie să fim sinceri: sunt părinți care cred că trebuie să amânăm începerea anului școlar. Noi am făcut un anunț. E pregătit deja documentul prin care începerea anului e prevăzută pentru 14 septembrie.

A fost aprobat ordinul comun cu Ministerul Sănătății. Acolo e prevăzut și un calendar. Pe 7 septembrie, DSP-urile analizează situația epidemiologică.

În funcție de aceasta, dar și de specificul școlii, consiliile de administrație din școli fac o propunere către Inspectoratele școlare, iar în comitetele pentru situații de urgență se decide, în funcție de scenarii. Unde situația e gravă, se poate face în sistem online.”, a spus Anisie, conform Hotnews.

Școala începe pe 14 septembrie. Cum? Depinde de situația epidemiologică

Despre ”cum se vor relua orele”, Anisie spune că totul se va decide în funcție de situația epidemiologică analizată de DSP-uri și pusă la dispoziția Inspectoratelor școlare din fiecare zonă.

”Până la 7 septembrie, m-aș hazarda să spun care e scenariul, de asta am descentralizat decizia. Depinde de situația epidemiologică de la o localitate la alta Uitați-vă la celelalte state UE, care au luat decizii similare.

Trebuie să analizăm situația epidemiologică, să nu-i expunem pe copii, dar trebuie să privim și specificul școlii: are spațiile necesare pentru disanțarea fizică de un metru? Are separatoare, dacă nu există posibiliatea distanțării? Are dezinfectant, măști, resurse? Acestea sunt asigurate de autoritățile locale.”, mai spune ministrul pentru sursa citată.