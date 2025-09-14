„Când vă întoarceți la echipa națională?” Gică Hagi a răspuns fără să ezite la întrebarea arzătoare: „Asta se va întâmpla cu siguranţă!”

După ultimele rezultate înregistrate de echipa națională, viitorul lui Mircea Lucescu este incert. S-a discutat mult despre o posibilă a înlocuire a lui „Il Luce” cu Gică Hagi, iar acum a venit momentul ca „Regele” să vorbească deschis despre banca tehnică a României.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a răspuns fără să ezite la întrebarea despre viitorul echipei naționale

În urma remizei cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial, .

Ei bine și a transmis că acest lucru se va întâmpla, însă nu știe dacă în viitorul apropiat sau depărtat. Patronul de la Farul consideră că toată suflarea microbistă ar trebui să fie alături de Mircea Lucescu în meciurile ce au rămas de disputat.

ADVERTISEMENT

„Nu am niciun mesaj pentru români. E Mircea Lucescu acolo. Dânsul trebuie să vorbească. Ascultați-l pe el! Trebuie să-l ascultăm. După aceea, e președintele Federației, care știe cel mai bine. Nu e teritoriul meu, eu sunt în vacanță. După aia, vom vedea.

„Într-o zi se va întâmpla să vin la națională”

Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine lucrurile astea. De multe ori, la televizor, trebuie să fim realiști, trebuie să fim concreți. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm. Șanse de calificare sunt întotdeauna. Atâtea câte sunt, trebuie luptat. Trebuie să încercăm aceste trei meciuri.

ADVERTISEMENT

Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți despre alt antrenor. În primul rând, e lipsă de respect față de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România. Într-o zi se va întâmpla să vin la națională. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând, vom vedea”, a declarat Gheorghe Hagi, conform .