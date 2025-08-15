Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful Guvernului

Guvernul României ar putea aproba săptămâna viitoare proiectul prin care Traian Băsescu să primească o locuință de protocol. Subiectul revine pe masa Executivului după ce Curtea Constituțională a anulat legea ce îi retrăgea aceste beneficii. Decizia CCR îi permite fostului șef de stat să revină la privilegiile de care a beneficiat înainte să fie declarat colaborator al Securității.

Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol

Proiectul vizează modificarea unei hotărâri din 2015, pentru schimbarea destinației unui imobil și transformarea lui în reședință oficială. Documentul a fost prezentat și în ședința trecută, dar nu a fost adoptat. Acum, purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat că intenția este ca acesta să fie aprobat în următoarea ședință.

În varianta actuală, hotărârea din 2015 se referă la un imobil de pe strada Gogol, atribuit exclusiv foștilor șefi de stat. Proiectul nou elimină această limitare și permite utilizarea locuinței și de către alte categorii de demnitari, cum ar fi președinți ai instituțiilor-cheie din stat, conform prevederilor legale în vigoare.

Este vizată și schimbarea regimului juridic al unui imobil administrat de RAAPPS, care va trece din domeniul privat în cel public al statului. Prin această modificare, locuința va putea fi folosită drept reședință oficială ori de câte ori este nevoie.

Traian Băsescu a cerut oficial atribuirea unei locuințe de protocol, în calitate de fost șef al statului. Solicitarea vine după ce a pierdut imobilul de pe strada Gogol, Ulterior, CCR a anulat această decizie, iar Băsescu și-a primit înapoi toate beneficiile.

Decizia CCR care l-a salvat pe Băsescu. Va primi toate privilegiile de fost președinte

Pe ordinea de zi a ședinței trecute s-a aflat un proiect pentru schimbarea destinației unui imobil de pe strada Emil Zola. Acesta nu a fost aprobat atunci. ”Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanții Executivului, după ședință, potrivit

de fost președinte lui Traian Băsescu după ce acesta a atacat legalitatea pazei SPP. Magistrații au stabilit că modificarea din 2021 a Legii 406/2001 care a dus la pierderea beneficiilor pentru Traian Băsescu încalcă principiul legalității. Acea lege permitea retragerea tuturor drepturilor în cazul în care există o decizie definitivă de colaborare cu Securitatea.

În cazul lui Traian Băsescu a existat o astfel de decizie. Instanța Supremă a decis în anul 2022 că fostul președinte a colaborat în tinerețe cu Securitatea folosind numele de „Petrov”. Din cauza acestui verdict, fostul președinte al României a pierdut vila de protocol, indemnizația de fost președinte și protecția SPP. Pentru că a câștigat procesul la CCR, Traian Băsescu va primit toate privilegiile înapoi.