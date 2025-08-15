News

Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful Guvernului

Când va primi Traian Băsescu vila de protocol, pe care a recâștigat-o după ce CCR i-a redat privilegiile de șef de stat. Anunțul Guvernului României.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 08:22
Cand va primi Traian Basescu inapoi vila de protocol Anunt de la varful Guvernului
Când își va primi Traian Băsescu vila de protocol înapoi. Anunțul Guvernului. Sursa foto: Hepta, Mediafax

Guvernul României ar putea aproba săptămâna viitoare proiectul prin care Traian Băsescu să primească o locuință de protocol. Subiectul revine pe masa Executivului după ce Curtea Constituțională a anulat legea ce îi retrăgea aceste beneficii. Decizia CCR îi permite fostului șef de stat să revină la privilegiile de care a beneficiat înainte să fie declarat colaborator al Securității.

ADVERTISEMENT

Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol

Proiectul vizează modificarea unei hotărâri din 2015, pentru schimbarea destinației unui imobil și transformarea lui în reședință oficială. Documentul a fost prezentat și în ședința trecută, dar nu a fost adoptat. Acum, purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat că intenția este ca acesta să fie aprobat în următoarea ședință.

În varianta actuală, hotărârea din 2015 se referă la un imobil de pe strada Gogol, atribuit exclusiv foștilor șefi de stat. Proiectul nou elimină această limitare și permite utilizarea locuinței și de către alte categorii de demnitari, cum ar fi președinți ai instituțiilor-cheie din stat, conform prevederilor legale în vigoare.

ADVERTISEMENT

Este vizată și schimbarea regimului juridic al unui imobil administrat de RAAPPS, care va trece din domeniul privat în cel public al statului. Prin această modificare, locuința va putea fi folosită drept reședință oficială ori de câte ori este nevoie.

Traian Băsescu a cerut oficial atribuirea unei locuințe de protocol, în calitate de fost șef al statului. Solicitarea vine după ce a pierdut imobilul de pe strada Gogol, după ce instanța l-a declarat colaborator al Securității. Ulterior, CCR a anulat această decizie, iar Băsescu și-a primit înapoi toate beneficiile.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

Decizia CCR care l-a salvat pe Băsescu. Va primi toate privilegiile de fost președinte

Pe ordinea de zi a ședinței trecute s-a aflat un proiect pentru schimbarea destinației unui imobil de pe strada Emil Zola. Acesta nu a fost aprobat atunci. ”Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanții Executivului, după ședință, potrivit Profit.ro.

ADVERTISEMENT
Premieră! Gigi Becali a spus un singur lucru, după ce FCSB și-a aflat...
Digisport.ro
Premieră! Gigi Becali a spus un singur lucru, după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să îi redea privilegiile de fost președinte lui Traian Băsescu după ce acesta a atacat legalitatea pazei SPP. Magistrații au stabilit că modificarea din 2021 a Legii 406/2001 care a dus la pierderea beneficiilor pentru Traian Băsescu încalcă principiul legalității. Acea lege permitea retragerea tuturor drepturilor în cazul în care există o decizie definitivă de colaborare cu Securitatea.

ADVERTISEMENT

În cazul lui Traian Băsescu a existat o astfel de decizie. Instanța Supremă a decis în anul 2022 că fostul președinte a colaborat în tinerețe cu Securitatea folosind numele de „Petrov”. Din cauza acestui verdict, fostul președinte al României a pierdut vila de protocol, indemnizația de fost președinte și protecția SPP. Pentru că a câștigat procesul la CCR, Traian Băsescu va primit toate privilegiile înapoi.

Ce a făcut un șofer de taxi după ce a găsit o poșetă...
Fanatik
Ce a făcut un șofer de taxi după ce a găsit o poșetă de peste 100.000 de euro uitată în mașina lui. Întâmplarea neașteptată s-a viralizat rapid
Donald Trump, înainte de summitul cu Vladimir Putin: „Sunt președinte, nu se va...
Fanatik
Donald Trump, înainte de summitul cu Vladimir Putin: „Sunt președinte, nu se va pune cu mine”. Ce așteptări are oficialul american
Noi reguli impuse de Ministerul Finanțelor pentru proprietarii de apartamente. Ce obligații au...
Fanatik
Noi reguli impuse de Ministerul Finanțelor pentru proprietarii de apartamente. Ce obligații au cei care își inchiriază imobilele
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi:...
iamsport.ro
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi: 'Sigur!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!