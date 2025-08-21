News

Când va putea ieși Vlad Pascu din pușcărie. Instanța l-a condamnat la 10 ani cu executare, dar nu îi va efectua pe toți: „Asta e legea”

Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, însă nu îi va petrece pe toți în spatele gratiilor. Care e motivul?
Dan Suta
21.08.2025 | 14:22
Cand va putea iesi Vlad Pascu din puscarie Instanta la condamnat la 10 ani cu executare dar nu ii va efectua pe toti Asta e legea
Câți ani va sta în pușcărie Vlad Pascu, de fapt. Foto-montaj: FANATIK

FANATIK dezvăluie câți ani de pușcărie va efectua Vlad Pascu, de fapt, în urma sentinței definitive dată de judecători joi, 21 august 2025.

După câți ani de închisoare ar putea fi eliberat Vlad Pascu, de fapt

La doi ani de la tragedia din localitatea 2 Mai, în urma căreia doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți, procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța a menținut condamnarea pronunțată de Judecătoria Mangalia de 10 ani de închisoare cu executare.

Totuși, perioada pe care tânărul o va petrece la pușcărie va fi mai mică decât pedeapsa stabilită de judecători. Deși condamnarea este definitivă, modul în care pedeapsa va fi efectuată ține acum de sistemul penitenciar și de prevederile legale. Avocatul Cristian Sârbu a explicat, pentru FANATIK, după câți ani de pușcărie ar putea ajunge Vlad Pascu acasă.

Un avocat spune când va putea să ceară Pascu eliberarea: „Dacă scrie o carte, cum era pe vremuri, asta e legea”

„Având în vedere că a fost doi ani în arest se vor scădea din pedeapsa de 10 ani, e normal, căci a fost judecat în stare de arest, nu în stare de libertate.

Instanța decide o pedeapsă. Punerea în aplicare și modalitatea în care se execută această pedeapsă nu mai intră în atribuțiile instanței, ci în atribuțiile Ministerului Justiției, și anume penitenciarul. Există lege, reglementări: dacă ești în pușcărie, te încadrezi, pentru că sunt unii care nu muncesc, nu fac nimic, nu se scade din pedeapsă. Dacă îți vezi de treaba ta, dacă înțelegi ce ai făcut, dacă te integrezi, iei parte la activități, totul se adună și poate să ceară eliberarea după anumiți ani efectuați. 

În general, la pedepse de zece ani, se poate cere eliberarea la efectuarea a doi treimi din pedeapsă, deci asta înseamnă după aproape 7 ani. Atunci, el poate să ceară, dar tot instanța decide. Penitenciarul ia act că a muncit, că a lucrat la linie de producție, fiecare ce treabă are, consemnează buna purtare sau reaua purtare. Poți să fii băiat bun, dar faci o boacănă și se anulează tot. Dacă avocații cer și s-a integrat și nu are nicio altă problemă, dacă scrie o carte, cum era pe vremuri, asta e legea, dar instanța va decide dacă se consideră după 7 ani că și-a executat pedeapsa.

De acum încolo, Vlad Pascu va sta maximum 8. Faptul că stai în arest preventiv deja se deduce din pedeapsă. Trebuie să se demonstreze, ca să fie eliberat mai repede, dacă a înțeles ceva din pedeapsa asta, dacă și-a însușit-o”, a declarat Sârbu, pentru FANATIK.

Despăgubiri pentru familiile victimelor

Sentința definitivă a Curții de Apel Constanța a vizat și partea civilă a dosarului. Instanța a redus daunele morale acordate uneia dintre victime de la 50.000 de euro la 20.000. În rest, deciziile primei instanțe au fost menținute.

În total, despăgubirile depășesc 1,5 milioane de euro și vor fi plătite de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. Astfel, familia tânărului decedat va primi 700.000 de euro, iar familia tinerei ucise 640.000. Ceilalți trei tineri răniți vor primi 100.000, 20.000, respectiv 250.000 de euro.

Tragedia de la 2 Mai a marcat profund opinia publică și a readus în discuție probleme grave legate de siguranța rutieră, conducerea sub influența drogurilor și modul în care autoritățile gestionează astfel de cazuri. Tragedia a avut loc pe 19 august 2023, pe DN 39. Pascu fugise de la locul accidentului, dar a fost găsit ulterior de polițiștii din Vama Veche.

