Când va putea juca Adrian Mazilu primul meci în tricoul lui Dinamo? „Ar fi super să debutez atunci!”

, după ce a semnat un contract valabil până în 2029 cu formația antrenată de Zeljko Kopic. Fotbalistul se află încă în proces de recuperare după accidentarea care l-a ținut departe de gazon de mai bine de un an de zile.

Cum decurge recuperarea lui Adrian Mazilu, înainte de debutul pentru Dinamo: „Are nevoie de opt săptămâni”

Adrian Mazilu nu este încă la capacitate maximă, după intervențiile chirurgicale suferite în ultimul an. Însă se pregătește intens pentru a putea debuta în tricoul lui Dinamo. Din spusele agentului său, mai are de tras în perioada următoare. Iar revenirea lui pe teren, în SuperLiga, s-ar putea întâmpla spre finalul lui 2025. Poate chiar în Derby de România, contra lui FCSB.

„Având în vedere accidentarea pe care a suferit-o Adi acum mai bine de un an, este important ca el să-și găsească ritmul într-un mod sigur. Să nu riscăm repetarea unei accidentări similare. Adi a trecut prin foarte multe teste, foarte multe analiza fizice.

Analizele noastre și cele ale lui Dinamo au arătat că, pentru a fi 100% apt și pentru a-l aduce la nivelul de care are nevoie Dinamo, cu intensitatea la care joacă Kopic, el va avea nevoie de această perioadă de reechilibrare fizică și de investiție în fitness-ul lui, astfel încăt să poată reveni în următoarele opt săptâmâni. Să poată să se antreneze la capacitate maximă cu lotul lui Kopic.

După aceea va fi de datoria lui să se impună. Și, evident, va fi decizia clubului dacă să debuteze sau să joace efectiv. El a semnat cu Dinamo un contract de lungă durată, până în 2029, pe 4 ani”, a declarat, la FANATIK DINAMO, .

Adrian Mazilu, despre debutul la Dinamo: „Ar fi super cu FCSB”

Totuși, există o diferență clară între a fi apt 100% pentru antrenamente și a juca în meciuri oficiale. Dacă recuperarea lui Adrian Mazilu s-ar putea încheia în următoarele două luni, până la revenirea propriu-zisă pe gazon va fi nevoie de mai mult timp. Jucătorul trebuie să se adapteze la stilul de joc al lui Zeljko Kopic, să se integreze în echipă și să-și reintre în formă. Agentul său este, însă, optimitist și estimează că Adrian Mazilu a putea avea debutul la Dinamo înainte de finalul lui 2025.

„O să pun public puțină presiune pe Adi și o să îi spun că depinde foarte mult de el să ajungă la nivelul de la care a plecat. Din punct de vedere fizic, va avea mult de muncă și am clarificat asta cu el. Îi rog pe fanii dinamoviști să aibă răbdare, pentru că Adi are calități incontestabile. Îm doresc să fie pe teren la derby-ul cu FCSB, care se va juca pe 6 decembrie. Poate marchează și face toți dinamoviștii fericiți”, a precizat Cristian Cernodolea.

„Ar fi super pentru mine să debutez la un meci cu așa atmosferă, Dinamo – FCSB. În place presiunea și cred că aș face un meci mare”, a mărturisit și Adrian Mazilu, în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO.

