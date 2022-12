Când va renaște naționala Germaniei după rușinea de la CM 2022: „Marile națiuni au această inerție, să nu realizeze”

Germania este una dintre surprizele neplăcute de la Campionatul Mondial din Qatar. , deși au fost repartizați într-o grupă cu Spania, Japonia și Costa Rica. Fotbaliștii lui Hansi Flick au părut mai preocupați de alte probleme decât de fotbal.

Renașterea Germaniei. Când și cum își vor reveni „panzerele” după umilința de la Campionatul Mondial din Qatar

Germania a obținut patru puncte în Grupa E, din remiza cu Spania și victoria cu Costa Rica, dar nu a fost suficient pentru a merge în optimi, acolo unde au ajuns ibericii, însoțiți de niponi. , care n-au ieșit să treacă de grupe nici la Euro 2020.

„De ce nu ai învățat nimic din experiența de acum doi ani? S-au concentrat, s-a întâmplat să fie, pe același subiect, drepturile LGBTQ+. La fel nu le-a mers bine, la fel echipa nu a jucat, la fel echipa n-a trecut de grupe. Tu, Germania, n-ai învățat nimic în doi ani de zile? Când spui Germania spui calitate, oameni deștepți, spui un sistem.

Am ajuns să vedem o națională a Germaniei balcanică. Astea sunt niște manifestări la nivel emoțional balcanice. Eu nu mă așteptam să văd așa ceva. Am înțeles acum doi ani, scandalul cu Ungaria, stadionul în culorile curcubeului. Am înțeles. Dar tu n-ai învățat nimic în doi ani de zile? Atât de mare e miza asta?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, realizatorul FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Au nevoie de un timp să se îmbibe de ceea ce înseamnă Germania”

Răspunsul a venit instant din partea lui Andrei Vochin. Consilierul președintelui FRF știe ce a dus la insuccesul nemților și cum își vor reveni aceștia. Naționala Germaniei a mai trăit un șoc, în 2000, când a fost trimisă acasă de România de la Campionatul European.

„Nu știu dacă e atât de mare, dar națiunile mari mai fac greșeli. Din punct de vedere fotbalistic, prin 1953, cred, Anglia, care e inventatoarea fotbalului, a jucat cu Ungaria. O Ungarie care în momentul ăla a transformat un sistem de joc și a bătut Anglia pe Wembley de nu s-a văzut. Englezii au crezut că e întâmplare. Nu au înțeles nimic. Și au jucat următorul meci cu Ungaria și au luat încă trei.

Și au înțeles atunci că de fapt acolo era o revoluție. O revoluție fotbalistică. Marile națiuni fotbalistice au această inerție, să nu realizeze, dar când realizează, creează o revoluție la ei în interior. Ceea ce îi face de fiecare dată pe cei mari să renască.

Eu cred că Germania va începe o nouă revoluție fotbalistică. Așa cum au început în 2000, când noi i-am eliminat de la Euro și au făcut-o atunci și au cules roadele în 2014.

Acum cred că se vor apuca iar de treabă ținând cont de tot contextul. Uită-te la naționala Germaniei. Nu mai e cea din 74. Este o națională în care apar nemți proveniți din emigranți. Care vin cu altă cultură, alt bagaj emoțional.

Au nevoie de un timp în care să se îmbibe de ce înseamnă Germania. Turcilor care au venit în 70-80 le-au trebuit ani ca să devină nemți. Că dacă vorbești acum cu Gundogan el nu e turc, e neamț. Germania are nevoie de timp pentru a îmbrățișa și a însuși această cultură seculară a Germaniei”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.