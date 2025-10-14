Când va reveni, de fapt, Dawa, pe teren pentru FCSB. A fost implicat într-o accidentare horror

, fotbalist de bază în ultimii ani. Apărătorul camerunez, care s-a accidentat grav într-un meci disputat în martie la echipa națională, se apropie însă de revenirea pe gazon, după cum a confirmat Mihai Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

Mihai Stoica a anunțat când va reveni Joyskim Dawa pe gazon

Mihai Stoica a dezvăluit că Joyskim Dawa ar urma să revină pe gazon în luna noiembrie, așadar după o absență de opt luni. . „Dawa, în mod normal, ar trebui să poată juca la mijloc-sfârșit de noiembrie, el fiind doar pe lista de la UEFA.

(n.r. dacă va reveni la sfârșitul lui noiembrie, nu e un risc să joace în decembrie?) E un risc dacă sunt terenurile proaste. Dacă terenurile sunt bune, nu e niciun risc. Dacă sunt proaste, nu va juca, nu riscăm. Exact asta am discutat cu ai mei. Nu are niciun sens să joace în decembrie, dacă terenurile sunt proaste”, a declarat oficialul celor de la FCSB în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Ce accidentare a suferit Joyskim Dawa

Joyskim Dawa s-a accidentat grav pe 19 martie, în meciul pe care naționala Camerunului l-a disputat contra reprezentativei din Eswatini în preliminariile Cupei Mondiale, încheiat la egalitate, 0-0. Intrat pe teren la pauză, fotbalistul FCSB-ului a încheiat meciul pe gazon, însă după finalul jocului i s-a descoperit o problemă medicală. Revenit la București, .

Conform , este prima accidentare majoră din cariera fotbalistului camerunez, care a mai jucat pentru Gil Vicente (Portugalia), Mariupol (Ucraina), Valmiera (Letonia) și FC Botoșani înainte de a semna cu FCSB în 2022, când gruparea patronată de Gigi Becali a plătit 350.000 de euro în schimbul său.

Joyskim Dawa, fotbalist esențial pentru FCSB

FCSB este, de departe, cel mai important club din cariera lui Joyskim Dawa. Fundașul camerunez a strâns 133 de meciuri în tricoul „roș-albastru” în toate competițiile, având cifre impresionante din punct de vedere ofensiv pentru un fundaș central: 12 goluri marcate și două pase decisive oferite.

Singurele trofee din cariera lui Dawa sunt cele cucerite la FCSB: două titluri de campion și o Supercupă a României. În situațiile în care a fost disponibil, africanul a evoluat mai mereu din postura de titular, având peste 10.000 de minute jucate în tricoul formației din capitală. Fundașul cotat momentan la 3 milioane de euro are 10 selecții la naționala Camerunului, pentru care a debutat în 2018.