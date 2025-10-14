Când va reveni, de fapt, Dawa, pe teren pentru FCSB. A fost implicat într-o accidentare horror

Defensiva FCSB-ului a avut probleme în acest start de sezon, iar unul dintre motive este și absența lui Joyskim Dawa, fotbalist de bază în ultimii ani. Apărătorul camerunez, care s-a accidentat grav într-un meci disputat în martie la echipa națională, se apropie însă de revenirea pe gazon, după cum a confirmat Mihai Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.
Mihai Stoica a dezvăluit că Joyskim Dawa ar urma să revină pe gazon în luna noiembrie, așadar după o absență de opt luni. Fundașul camerunez nu se află pe lista trimisă de FCSB la LPF, așadar pentru moment ar fi eligibil doar la jocurile din Europa League. „Dawa, în mod normal, ar trebui să poată juca la mijloc-sfârșit de noiembrie, el fiind doar pe lista de la UEFA.
(n.r. dacă va reveni la sfârșitul lui noiembrie, nu e un risc să joace în decembrie?) E un risc dacă sunt terenurile proaste. Dacă terenurile sunt bune, nu e niciun risc. Dacă sunt proaste, nu va juca, nu riscăm. Exact asta am discutat cu ai mei. Nu are niciun sens să joace în decembrie, dacă terenurile sunt proaste”, a declarat oficialul celor de la FCSB în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.
Joyskim Dawa s-a accidentat grav pe 19 martie, în meciul pe care naționala Camerunului l-a disputat contra reprezentativei din Eswatini în preliminariile Cupei Mondiale, încheiat la egalitate, 0-0. Intrat pe teren la pauză, fotbalistul FCSB-ului a încheiat meciul pe gazon, însă după finalul jocului i s-a descoperit o problemă medicală. Revenit la București, Dawa a primit verdictul teribil: ruptură de ligamente încrucișate și ruptură a ligamentului colateral.
Conform transfermarkt, este prima accidentare majoră din cariera fotbalistului camerunez, care a mai jucat pentru Gil Vicente (Portugalia), Mariupol (Ucraina), Valmiera (Letonia) și FC Botoșani înainte de a semna cu FCSB în 2022, când gruparea patronată de Gigi Becali a plătit 350.000 de euro în schimbul său.
FCSB este, de departe, cel mai important club din cariera lui Joyskim Dawa. Fundașul camerunez a strâns 133 de meciuri în tricoul „roș-albastru” în toate competițiile, având cifre impresionante din punct de vedere ofensiv pentru un fundaș central: 12 goluri marcate și două pase decisive oferite.
Singurele trofee din cariera lui Dawa sunt cele cucerite la FCSB: două titluri de campion și o Supercupă a României. În situațiile în care a fost disponibil, africanul a evoluat mai mereu din postura de titular, având peste 10.000 de minute jucate în tricoul formației din capitală. Fundașul cotat momentan la 3 milioane de euro are 10 selecții la naționala Camerunului, pentru care a debutat în 2018.