Liviu Ungurean își pregătește revenirea în galeria giuleștenilor, după o lungă perioadă de absență în tribunele arenei de sub Podul Grant. „Bocciu” a intrat la „Suflet de rapidist” și a spus când va reveni pe stadionul Rapid.

Când va reveni Liviu Ungurean „Bocciu” pe stadionul Rapid: „Am interdicție să merg la evenimentele sportive!”

, după ce a fost acuzat că ar fi constituit un grup infracțional. Liviu Ungurean a stat două luni în arest, iar după eliberare a fost plasat sub control judiciar în dosarul „Pyro”.

„Bocciu” a fost interzis pe stadioane în tot acest timp, însă calvarul lui Liviu Ungureanu este pe cale să ia sfârșit. Liderul galeriei din Giulești a spus că pe data de 11 noiembrie.

„În momentul de față am interdicție să merg la evenimentele sportive până pe 11 a 11-a. Până atunci nu am voie să particip la nicio competiție sportivă. În fiecare zi sper să mi se ridice această interdicție, pentru că stadionul face parte din viața mea.

Eu sunt de mic copil pe stadioane, nu cred că am făcut rău nimănui ca să fiu ținut departe de stadion. Dacă făceam probleme mă supuneam regulilor, dar în contextul actul nu cred că merit această interdicție.

Nici la antrenamente nu pot să merg, nu am voie să intru în nicio bază sportivă. Nici la badminton nu am voie. Asta este legea, mă supun legii. Sunt puțin nedumerit, pentru că nu înțeleg de ce. Dacă făceam infracțiuni și nenorociri pe stadioane intram sub incidența Legii 4”, a spus Liviu Ungurean.

„De la o săptămână la alta sper să fiu lăsat liber, să pot susține Rapidul”

„Jandarmeria mă scotea frumos afară, îmi dădea interdicție și înțelegeam de ce sunt ținut departe de arenele sportive. Dacă procuratura a decis să nu particip, că sunt o persoană violentă și reprezint un pericol public nu stă în puterea mea.

Dacă ar fi stat în puterea mea aș fi cerut probe în care sunt violent sau am participat la violențe și atunci eram asumat. De la o săptămână la alta sper să fiu lăsat liber, să pot susține Rapidul. Am fost reținut 64 de zile, nu aveam cum să am pretenții să merg la stadion dintr-o celulă.

După am ieșit afară și mi s-a dat măsura controlului judiciar. Măsura controlului judiciar presupune să mergi și să semnezi la secția de poliție, doar că la mine s-au agățat și de alte chestii care vin suplimentar. Nu am voie să părăsesc țara sau să merg la competiții sportive”, a mai spus liderul galeriei.

