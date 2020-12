Când va reveni lumea la normal. Previziunile lui Bill Gates

În contextul pandemiei care afectează toată planeta, toată lumea se întreabă când o să revenim la normalitate. Bill Gates, fondatorul Microsoft, preconizează că lucrurile vor intra în normalitate la începutul anului 2020.

În cadrul unei emisiuni televizate, filantropul a vorbit despre modul în care vaccinurile vor influența revenirea la normalitate și a estimat că în primăvară vom avea 6 seruri anti – Covid-19 aprobate.

Cu toate acestea, miliardarul avetizează că vor apărea probleme în modul de distribuție a vaccinurilor, în contextul în care ele trebuie să ajungă distribuite echitabil în toate țările, mai ales în cele mai puțin dezvoltate.

Fondatorul Microsoft s-a declarat impresionat de modul în care medicina a găsit un răspuns împotriva SARS – CoV – 2 și afirmă că vaccinurile vor duce la finalul acestei pandemii.

„Această activitate de vaccinare este una fenomenală. Ştii, am lucrat cu aceste companii farmaceutice, au făcut tot ce le stătea în putinţă, şi, slavă Domnului, acele vaccinuri vor pune capăt acestei pandemii”, a spus Bill Gates, potrivit Mediafax.

Totuși, filantropul a ținut să sublinieze că revenirea la normalitate o să vină în prima parte a anului 2022.

.@BillGates on Covid: “Even through 2022” we should be prepared for life to not return to “normal”

Says “sadly” it’s “appropriate” for bars and restaurants to close over the next “four to six months” pic.twitter.com/cmDD8pv3XR

— Tom Elliott (@tomselliott) December 13, 2020