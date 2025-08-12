Când va trece România la moneda euro. Anunțul guvernatorului BNR: „Ne putem folosi de acest avantaj”

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale (BNR), a vorbit despre momentul când va trece România la moneda euro. El a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, de ce până acum nu s-a făcut această schimbare importantă.

ADVERTISEMENT

Când va trece România la moneda euro

Guvernatorul BNR a declarat că, din cauza deciziilor politice luate de guvernele României în ultimii 10-12 ani, acest obiectiv nu pare prea realizabil în viitorul imediat apropiat.

Isărescu a explicat cum depinde foarte mult de capacitatea României de a implementa politici economice coerente și eficiente, care să producă efecte pe termen lung, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.

ADVERTISEMENT

„S-a renunțat la orizont în momentul în care s-a renunțat la ținta fiscală, decizie politică luată în perioada 2013-2015; un fost prim-viceguvernator și ex-ministru de Finanțe a stabilit acest lucru. Președintele Băsescu își stabilise această țintă, apoi s-a considerat politic că avem datoria publică prea mică și ne putem folosi de acest avantaj, iar mai toate guvernele și partidele care au urmat nu au mai ținut această țintă fiscală”, a declarat Mugur Isărescu în conferința de presă de la BNR.

Ce trebuie să facă țara noastră până atunci

Guvernatorul a mai adăugat că deciziile politice luate de partidele de guvernământ au făcut ca puterea BNR să scadă în ceea ce privește capacitatea de implementare a monedei euro. În contextul actual, posibilitatea schimbării monedei naționale este aproape imposibilă, astfel că o discuție despre subiect ar putea fi reluate peste circa șapte ani.

ADVERTISEMENT

„Eu am trăit acest lucru și pot să vorbesc liber. Nu a fost vorba de un singur partid — trebuie să liniștim dezbaterea, pentru că toți au mers pe linia asta, mai mult sau mai puțin, desigur cu stimulare fiscală.

ADVERTISEMENT

Din 2018, BNR nu a mai putut să colaboreze; cred că aceea a fost ultima ședință privind adoptarea euro. Am renunțat și noi la toate comitetele, inclusiv unul tehnic legat de cum se aduce numerarul în țară și cum se distribuie, eram avansați. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă 5-7 ani, înseamnă că peste 7 ani mai discutăm”, a mai adăugat Isărescu.

ADVERTISEMENT

Mai simplu, , ar fi posibilă doar dacă variația cursului leului faţă de euro se încadrează într-o bandă de ± 15% timp de doi ani şi sunt respectate și pragurile referitoare la variația inflației, a dobânzilor, s deficitului bugetar și a datoriei publice.