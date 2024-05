Când vom circula fără restricții și vize în UE și SUA. Marcel Ciolacu: ”Sunt ferm convins”

Marcel Ciolacu susține că 2024 este anul în care România va fi primită în spațiul Schengen și cu frontierele terestre, dar și anul începând cu care SUA nu le vor mai cere vize cetățenilor români.

Când vom circula fără restricții și vize în UE și SUA

Premierul a explicat și care sunt motivele pentru care este convins că din acest an .

„Eu sunt ferm convins că în Schengen terestru vom intra şi anul acesta. Da, sunt convins că anul acesta vom intra. (…) Aţi văzut că am avut discuţii şi cu cancelarul, am avut şi cu Ungaria, am avut cu toată lumea.

De 13 ani vorbim de Schengen. Domnule, eu am reuşit, cu Guvernul României, să intrăm parţial, dar, cu piciorul drept, şi aerian şi maritim – foarte important maritim – înţelegem cu toţii de ce şi cum, şi investiţiile, şi ce înseamnă în acest moment, strategic, Portul Constanţa pentru România şi pentru întreaga Europa, ce poartă deschisă.

Mai dau o veste. Anul fiscal în Statele Unite se termină în septembrie. Eu sunt ferm convins că în octombrie, cel târziu, nu o să mai avem vize cu Statele Unite, Visa Waiver.

Cu adevărat, trebuie o mobilizare în continuare din partea românilor, să meargă să-şi reînnoiască vizele, care mai au o perioadă scurtă până expiră.

Fiindcă şi Polonia a reuşit acest lucru, dar cu adevărat ne trebuie o mobilizare a românilor şi să înţelegem că acum este un moment istoric în care trebuie să ne implicăm”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3 CNN.

pentru a favoriza scăderea procentului ratei de respingere sub 3%. Una dintre acestea este invitația de reînnoire într-un proces simplificat pentru cei care au deținut în trecut vize de SUA care au expirat.