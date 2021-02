Jucătorii Astrei au aflat când se va anunța decizia în cazul de dopaj în cazul în care au fost implicați, Cristi Balaj, președintele ANAD, este cel care a a clarificat situația în legătură cu sentința finală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Takayuki Seto, Alex Ioniță și Kehinde Fatai au folosit o terapie intravenoasă cu vitamine și minerale într-o cantitate mai mare decât cea permisă de WADA (World Anti-Doping Agency).

Cristi Balaj, președintele ANAD, a lămurit ce urmează în cazul celor 3 fotbaliști și care este data la care decizia va fi anunțată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când vor afla jucătorii Astrei decizia în cazul de dopaj. Cristi Balaj a făcut anunțul

“S-a stabilit noul termen, este 18 februarie. De obicei, atunci când se programează un nou termen mai scurt, în mai puțin de o lună, înseamnă că s-a ajuns pe final cu spețele. Sportivii nu au fost fizic acolo, ședința a fost în regim online.

ANAD nu sancționează clubul, nu propune depunctarea. Forul organizator, conform legii, este cel care ia această decizie. Dar cunosc ce prevede legea, cunosc articolul la care se încadrează faptele, dar nu mi se pare corect să-mi dau cu părerea”, a declarat Cristi Balaj la Digisport.

ADVERTISEMENT

Alex Ioniță este singurul din cei 3 fotbaliști care a colaborat în acest dosar, Fatai și Seto preferând să nu dezvăluie detalii din ce s-a petrecut. Jucătorul român poate beneficia de o pedeapsă mai ușoară, care s-ar putea întinde până la 15 luni de suspendare.

Ioniță declară că nu cunosțea prevederile din regulamentul WADA

“Fatai a venit la vestiar și a zis că soția lui s-a angajat la o clinică și că ne roagă să mergem să facem vitamine pentru reclamă, ca să îl ajutăm. Nimeni nu ne-a spus că nu avem voie mai mult de 100 de mililiri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Noi nu știam ce am făcut greșit nici când a venit ANAD. Am plătit 250 de lei pentru acele vitamine. Am fost imediat acolo, nu credeam că ni se poate întâmpla ceva. Doar noi trei am putut să facem la ora la care trebuia. A durat 45 de minute, aproape o oră”, a declarat Ioniță.

Decizia organizației anti-doping trebuie să fie aplicată imediat de clubul giurgiuven, cu sprijinul LPF și FRF care funcționează conform regulamentelor mondiale ale Organizației Mondiale Anti-Doping.

ADVERTISEMENT