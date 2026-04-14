News

Când vor avea elevii următoarele zile libere: mini-vacanțele care îi așteaptă. Cum arată modulul 5

Câte revin elevii pe băncile școlii și când vor avea următoarea vacanță. Mini-vacanțele care le permit să se pregătească pentru examenele naționale. Cum arată modulul 5, ultimul din anul școlar 2025-2026
Codrina Menţel
14.04.2026 | 08:06
SPECIAL FANATIK
Când revin elevii pe băncile școlii și când vor avea următoarele zile libere. Foto: freepik.com/ colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

A mai rămas puțin din vacanța elevilor de primăvară, vacanță pe care au petrecut-o cu familia și cei dragi pentru a sărbători Paștele. Odată cu revenirea pe băncile școlii, vin și emoțiile privind cele mai importante examene din an. Câte zile libere mai au copiii și cum arată restul anului școlar 2025-2026 potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației.

Când revin elevii pe băncile școlii și când au următoarea vacanță

Vacanța de Paște e pe cale să se termine, însă elevii mai au, totuși, timp la dispoziție să se relaxeze înainte de a reveni pe băncile școlii. Cursurile vor începe miercuri, pe data de 15 aprilie, atunci când este marcat și debutul ultimului modul de învățare al anului școlar 2025-2026. Astfel, vacanța de Paște a fost, pentru elevii de clasa a VIII-a și pentru cei de a XII-a, ca un ultim moment de relaxare, înainte de a reîncepe pregătirea serioasă pentru examene.

ADVERTISEMENT

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, urmează să se desfășoare modulul 5, iar cursurile vor dura până pe data de 19 iunie, însă nu pentru toată lumea. Elevii au la dispoziție circa nouă săptămâni de cursuri. Prima va trece extrem de repede, având în vedere că se vor întoarce în clase miercuri. Apoi, cei din anii terminali se vor concentra pe consolidarea cunoștințelor înainte de Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Elevii de clasa a XII-a vor încheia cursurile pe data de 5 iunie 2025, iar cei de clasa a VIII-a pe data de 12 iunie pentru a se pregăti pentru examenele naționale. Pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, anul școlar se prelungește până pe 26 iunie 2026.

ADVERTISEMENT
Când sunt următoarele zile libere pentru elevi

Ultimul modul vine și cu zile libere legale. Copiii nu vor face școală pe data de 1 mai, Ziua Muncii, care pică într-o zi de vineri și care face punte cu weekendul. Mai apoi, vine Ziua Copilului, pe data de 1 iunie, care pică într-o zi de luni și care, la fel, face legătura cu weekendul. Urmează data de 5 iunie, care pică vineri, o altă mini-vacanță de Ziua Învățătorului, apoi 8 iunie, a doua zi de Rusalii, care pică luni. Ulterior, urmează vacanța de vară, cea mai așteptată vacanță de aproape trei luni. Anul școlar 2026-2027 este programat să înceapă pe data de 7 septembrie 2026.

ADVERTISEMENT
Când sunt programate examenele naționale

Modulul 5 vine cu cele mai importante examene pentru unii elevi. Cei de clasa a VIII-a se vor înscrie în examen în perioada 10-12 iunie 2026. Probele scrise la limba română încep pe data de 22 iunie, , apoi urmează matematică pe 24 iunie și limba maternă pe 26 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 8 iulie 2026. Oficial, vacanță de vară începe de 20 iunie 2026. Găsiți aici ghidul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2026-2027, potrivit ISMB.

ADVERTISEMENT

Pentru elevii de clasa a XIII-a, primele emoții vor fi resimțite în timpul probelor de competențe, care se vor desfășura în perioada 8-17 iunie 2026. Ulterior, urmează probele scrise, în perioada 29 iunie – 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie 2026.

Să nu uităm și de cei mai mici. În luna mai vor avea loc evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Elevii de clasa a II-a susțin testările între 12 și 15 mai, cei de clasa a IV-a între 19 și 21 mai, iar cei de a VI-a între 26 și 28 mai. Pentru ei, evaluările au rol doar orientativ și rezultatele nu se trec în catalog.

ADVERTISEMENT
Structura anului școlar 2025-2026. Foto: Ministerul Educației
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!