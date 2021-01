Când vor avea loc simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2021. Anunțul Ministerului Educației. Document

Ministerul Educației nu renunță la simulările examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2021, în ciuda pandemiei de Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În consecință, Consiliul elevilor anunță că aceste simulări vor avea loc în martie-aprilie pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a

„Din simulări va rezulta nivelul cunoștințelor elevilor. E nevoie finanțarea acțiunilor remediale”, transmite ministerul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simulările pentru BAC și Evaluare Națională se vor ține în 2021

Simulările au fost anulate anul trecut din cauza pandemiei de Covid-19, însă lucrurile se vor schimba în 2021.

Ministrul Sorin Cîmpeanu a anunțat că „recupereara se va face doar prin devotamentul fiecărui cadru didactic”.

ADVERTISEMENT

După discuțiile avute cu sindicatele din învățământ, cu asociațiile elevilor și părinților, ministerul a transmis că „s-a validat prin consens “susținerea examenelor naționale, cu prezență fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată și susținerea unor evaluări premergătoare examenelor astfel încât să existe suficient timp pentru acțiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor din care sa rezulte nivelul cunoștințelor asimilate de către elevi. Identificarea surselor de finanțare a acțiunilor remediale“.

Potrivit edupedu.ro, președintele Consiliului Național al Elevilor a anunțat că „pe 15 februarie să avem toate datele pentru fiecare examen, ca simulările de Evaluare Națională și Bacalaureat 2021 să fie organizate în martie-aprilie pentru clasele a VIII-a și a XII-a, corelată cu propunerea noastră ca elevii din clasele terminale să aibă prioritate la întoarcerea la cursuri când se redeschid școlile“. „E nevoie de acest instrument“, a declarat Rareș Voicu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministerul Educației a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că se dorește creșterea bugetului alocat educației, chiar dacă țara noastră trece printr-o criză financiară .

„Susținerea creșterii în valoare absolută a bugetului educației, astfel încât să se poată susține masurile existente in Programul de Guvernare 2021-2024/Buget National 2021, in concordanta cu principiile Proiectului „Romania Educata”, a transmis ministerul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Susținerea examenelor naționale, cu prezență fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată și susținerea unor evaluări premergătoare examenelor, astfel încât să existe suficient timp pentru acțiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor. Identificarea surselor de finantare a actiunilor remediale. Sindicatele din invatamantul preuniversitar au solicitat ME elaborarea unor seturi de subiecte pentru a veni in sprijinul elevilor care vor sustine examenele nationale”, a mai punctat ministerul.

CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA INTEGRAL COMUNICATUL MINISTERULUI EDUCAȚIEI

ADVERTISEMENT

Calendar Evaluarea Națională 2021

07 – 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021 Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendar BAC 2021

31 mai-4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

Ce se întâmplă cu elevii care nu au învățat online?

În condițiile în care sunt mulți elevi care nu au participat la școala online, rămâne problema închiderii mediilor acestor elevi.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu nu este fanul echivalării mediilor și se gândește la o sesiune suplimentară de Bacalaureat sau Evaluare Națională dacă situația o va cere.

ADVERTISEMENT

„În momentul de față să știți că raportările pe care le am sunt de 237000 de elevi care nu au avut internet și de 287000 de elevi care nu au avut echipamente IT. Am cerut un update în aceste raportări și vom vedea care este amploarea fenomenului. Dacă într-adevăr valorile sunt atât de mari înseamnă că va trebui să intervenim și cu alte măsuri în afara celor remediale.

Nu aș merge până la echivalare. Aș spune de flexibilizare a modului de evaluare în interesul elevilor. Dacă va fi nevoie vom putea avea și o sesiune suplimentară pentru examenele naționale”, a transmis Cîmpeanu în cadrul unei emisiuni TV.