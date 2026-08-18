Când vor reveni pe teren Mihai Popescu și Ngezana la FCSB? „I s-au făcut infiltrații”. Exclusiv

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, însă problemele de lot continuă să le dea bătăi de cap roș-albaștrilor. Mihai Stoica a oferit, în exclusivitate la „MM la FANATIK“, ultimele informații despre situația jucătorilor indisponibili și a explicat când ar putea reveni Mihai Popescu și Ngezana pe teren. Oficialul campioanei a vorbit și despre ceilalți fotbaliști care au avut probleme medicale înaintea duelului cu Botoșani.

Mihai Popescu, aproape de revenirea la antrenamente. Ngezana mai are de așteptat

Mihai Popescu este cel mai aproape de revenirea în lotul lui FCSB, însă fundașul central încă se confruntă cu probleme la genunchi. Mihai Stoica a explicat că fotbalistul ar urma să reintre în această săptămână în pregătirea alături de colegi, dar recuperarea nu este încă finalizată. Genunchiul continuă să se umfle după efort, iar medicii sunt nevoiți să intervină pentru a elimina lichidul acumulat.

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În cazul lui Ngezana, situația este mai complicată. Mihai Stoica a precizat că fundașul sud-african nu va putea reveni înaintea următoarei întreruperi pentru echipa națională și a indicat perioada în care acesta ar putea fi din nou apt de joc.

„Azi (n.r. marți) e la controlul medical Garita. Ofri Arad și Miculescu au jucat cât trebuia să joace. Mihai Popescu ar trebui în această săptămână să intre cu echipa. Sper din tot sufletul. El mai are, încă, niște probleme. Intră, se antrenează, se mai umflă genunchiul, i se scoate lichidul și sperăm ca în două-trei săptămâni să poată să joace. I s-au făcut infiltrații. Cu certitudine Ngezana nu va fi apt de joc înainte de întrerupere. Cam pe la 10 octombrie va fi gata“, a declarat Meme Stoica, la „MM la Fanatik“.

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Mihai Stoica a trăit la intensitate maximă victoria cu FC Botoșani: „Am simţit că sunt la un pas de AVC”

şi a alergat pe holurile lojelor de pe stadionul „Arcul de Triumf” la golul victoriei. Managerul general al campioanei a recunoscut că şi Botoşani a avut şansa victoriei:

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„Am simţit că sunt la un pas de AVC. Dacă luam gol, mă pleoşteam. Aşa, m-a spart adrenalina. N-a fost suficientă loja, am ieşit pe hol. Am fugit pe acolo. Nu aveam cum. Dacă nu se deschidea uşa, dădeam cu capul în uşă.

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În minutul 90+3 au avut ocazie mare. Apoi a fost preluarea lui Tavi Popescu în careu de era să luăm gol. Cea mai mare ocazie a lor a fost când Petro a şutat în Duarte şi din drop a dat peste poartă. Bine, am avut nişte ocazii noi… Suntem pe primul loc, dar nu suntem pe primul loc. Dacă bate U Cluj în derby, sunt pe primul loc”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.