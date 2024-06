Candidații din România care au câștigat alegerile locale cu 100% din voturi. Județele de unde provin

care au obținut 100% din voturi. Cum a fost posibilă această performanță și care sunt localitățile de unde provin.

Trei primari dintr-un singur județ au câștigat alegerile cu 100% din voturi. Cum a fost posibilă performanța

La alegerile locale de duminică, pe liste au fost înscriși 207.389 de candidați. Aceștia s-au luptat pentru pozițiile de consilieri locali, județeni, primari, sau consilieri generali.

ADVERTISEMENT

Dacă ne referim strict la funcțiile de edili, în multe orașe și localități au existat mai mulți candidați pe o poziție. Ei bine, la fel de adevărat este faptul că, în unele comunități mai mici, au intrat în cursă pentru primării câte un singur candidat.

În județul Buzău, cu un procentaj de 100%. Aceștia au fost singuri pe listă la alegerile locale din 9 iunie. Toți sunt din partea Partidului Social Democrat.

ADVERTISEMENT

S-au aflat în această fericită ipostază Liviu Bărăgan, candidatul PSD pentru Primăria Vâlcelele, care a strâns 726 de voturi, Iulian Preda, candidatul PSD pentru Primăria Pardoşi, votat de 201 alegători și Grama Cristache, candidatul PSD pentru Primăria Odăile. Acesta din urmă a fost ales cu 307 voturi.

“Nu am avut emoţii dar am muncit pentru rezultatul acesta, Am candidat singur în competiţie. Am avut o prezenţă de 77%, destul de mare. Am strâns 100%”, a spus candidatul pentru Primăria Pardoşi, Iulian Preda, pentru .

ADVERTISEMENT

Edilul ales în Odăile are planuri mărețe pentru comunitate. În această localitate, prezenţa la vot a fost aproximativ egală cu cea din urmă cu 4 ani. ”Am candidat singur, nu a fost alt contracandidat.

Am avut o prezenţă în jur de 65%, aproximativ egal cu procentul din 2020. Ne propunem ca bunul Dumnezeu să ne ajute să facem lucruri bune pentru comunitate“, a precizat Grama Cristache.

ADVERTISEMENT

Situație similară și în Alba. Într-o comună din județul transilvănean, un candidat a câștigat alegerile cu 100% din voturi. Liberalul Alin Juncan a fost singurul care luptat pentru scaunul primăriei din Ocoliș.