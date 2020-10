Candidații micilor partide. Infractori condamnați, pe listele PMP și ALDE. Cici de la Sistem, traseistul din USR

Dacă o parte dintre români s-au săturat de vechiul conflict dintre PSD și PNL și vor să voteze cu partide mai mici, în speranța că acestea pun pe liste oameni mai onești și mai dedicați interesului public, există riscuri mari ca așteptările să le fie înșelate după 6 decembrie.

Nu rareori partidele mici i-au adus în sânul lor pe cei dizgrațiați de liberali sau social-democrați ori parlamentarii lor de până acum și-au dat în petec cu diferite ocazii.

FANATIK încheie seria prezentării candidaților „cu probleme” prin analiza listelor depuse de către Pro România și ALDE (care candidează pe o singură listă), PMP, UDMR și Alianța USR-PLUS.

Denunțătorul lui Năstase, candidat la PMP

În Arad, PMP l-a pus pe primul loc pe lista pentru Cameră pe șeful organizației, Florin Remețan, un traseist de calibru. Potrivit ziardearad.ro, Remețan a debutat în politică în anii 90 ca lider local al Partidului Socialist de unde s-a transferat la PSD, care l-a pus subprefect al județului. În 2004 a fost suspendat din funcție pentru că a participat la un miting electoral al social-democraților. Povestea de dragoste cu PSD s-a încheiat în 2012 pentru că Remețan strângea semnături pentru efemerul partid al lui Mircea Geoană, Pro Demo. Din 2014 este membru PMP.

În Argeș, PMP i-a pus pe primele locuri pe Cătălin Bulf (Camera Deputaților) și Florian Bichir (Senat). Numele companiei „Bulf Drilling” a fost menționat în raportul Volcker al unei comisii de anchetă a ONU din 2005 în care erau enumerate 270 de persoane fizice și companii care l-au ajutat pe Saddam Hussein să încalce embargoul impus asupra vânzărilor de petrol irakian. Cătălin Bulf a cumpărat țiței din Irak pe care apoi l-a revândut unei companii americane. În ce-l privește pe ziaristul Florian Bichir, acesta a postat pe contul de Facebook un selfie făcut în locuința sa, imagine în care se vede pe perete un portret al mareșalului Ion Antonescu, condamnat la moarte pentru crime de răzoi, precum deportarea evreilor în Transnistria și masacrul comis împotriva civililor din Odessa.

În Bacău, pe primul loc pentru Senat a fost pus omul de afaceri Sergiu Sechelariu, fratele fostului primar din Bacău, Dumitru Sechelariu. Dosarul Zambaccian în urma căruia fostul premier Adrian Năstase a ajuns la pușcărie a pornit de la Sergiu Sechelariu. Afirmația a fost făcută chiar de către fostul președinte Traian Băsescu, fondatorul PMP, în cadrul unei întâlniri avute în 2009 cu reprezentanți ai PSD care acuzau că dosarele lui Năstase sunt politice. „Aceste dosare au fost la mine și eu le-am avizat pentru începerea urmăririi penale și pot să vă spun ce era acolo, ca să vedeți cât sunt de politice. Era plângerea lui Sergiu Sechelariu că i-a dat șpagă lui Adrian Năstase. Era plângerea doamnei care a fost inspector la Inspectoratul în Construcții, care și ea spunea că pentru a fi numită a trebuit să facă nu știu ce”, spunea atunci Traian Băsescu. La 11 ani după acel moment, Sechelariu este coleg de partid cu fostul președinte, semn că Băsescu apreciază și trădarea și trădătorii.

Lista Pro România pentru Senat din Bihor este deschisă de către Viorel Cataramă. Cum de „apostolul” libertarianismului în România a ajuns pe listele unui partid de stânga este greu de explicat. În 2019 a candidat ca independent la prezidențiale atunci susținând desființarea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă și interdicția pentru angajații statului de a lucra și în mediul privat, lucruri care ar putea enerva orice alegător al stângii. În mai, Cataramă s-a îmbrățișat cu locuitori ai unui sat din Ilfov aflat în carantină pentru a demonstra că epidemia este o farsă. Tot la Bihor, dar din partea PMP, candidează și fostul ministru al Mediului, Lucia Varga. După ce în 2016 n-a mai prind un mandat de deputat a mai răbdat patru ani în PNL și cum nici în acest an nu a avut noroc a trecut la PMP.

Victima „antisemitismului” prezidențial s-a oploșit la Pro România

La Brăila, pentru Cameră, Pro România îl susține pe fostul ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Tudose, Ilan Laufer. În noiembrie 2018, președintele a refuzat nominalizarea sa ca ministru al Dezvoltării, iar Laufer s-a făcut de râs susținând că refuzul are la bază antisemitismul lui Iohannis. „Vreau să atrag atenția asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat, în ultimul an, președintele Klaus Iohannis. Așa cum se știe, domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind, pe această cale, să saboteze relația dintre România și Israel. Vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea ședinței de guvern comune care trebuia să aibă loc între guvernul israelian și guvernul român”, spunea Laufer. Un an mai tâziu, împreună cu analistul politic Alexandru Coita, înființa Platforma Social-Liberală, un partid efemer care susținea, potrivit Libertatea, că va dubla veniturile populației în 10 ani și că va reintroduce serviciul militar obligatoriu.

În Buzău, Adrian Mocanu (PMP) a moștenit morbul traseismului de la tatăl său, Victor, fost președinte al Consiliului Județean, dar l-a depășit cu mult pe acesta. În 2010, Adrian Mocanu a trecut de la PSD la UNPR. Mocanu jr. a stat doar câteva luni în partidul lui Oprea, după care s-a reîntors la PSD. În 2012, i-a mai păcălit o dată pe pesediști să-l facă din nou deputat, dar în 2016 a trecut iarăși la UNPR, iar prin fuziune cu PMP, a devenit membru al partidului fondat de Traian Băsescu. Nici aici nu a făcut mulți purici, chiar dacă datorează acestui partid cel de-al treila mandat de deputat. În 2018, s-a înscris în ALDE, pentru ca în martie anul acesta, să revină în PMP. Printre alte isprăvi, Adrian Mocanu a fost amendat de două ori în aceeași zi pentru viteză excesivă. Prima dată a fost oprit în Ilfov, polițiștii de acolo suspendându-i permisul pentru trei luni. Când a ajuns în Buzău, iar a fost tras pe dreapta, tot pentru viteză, însă polițiștii de aici nu au mai avut ce permis să-i suspende așa că i-au dat doar o amendă. Și candidatul de la Senat al PMP, Dorin Bădulescu, a avut parte de un sejur prin ALDE, înainte să se întoarcă în partidul lui Băsescu.

Cătălin-Lucian Iliescu (PMP) candidează pentru un nou mandat de senator în Călărași. Când la începutul pandemiei, o mare parte din românii aflația în Europa de Vest s-au repatriat, Iliescu a scandalizat cu o declarație care viza diaspora. „Când dau de greu și văd că nu vine salvarea, deoarece nu au contracte de muncă, implicit nu au contribuit, dau fuga acasă. Aici e perfect pe banii contribuabililor”, scria Iliescu pe Facebook. La Constanța, pentru Cameră lista PMP este deschisă de spaima limbii române, Elena Băsescu, ce vrea să obțină noi „succesuri” electorale, după ce în 2009 a obținut un mandat de europarlamentar ca independent. În pofida statutului de independent, organizația de tineret a PDL a susținut-o masiv în campanie, iar la o zi după validarea mandatului s-a revenit în PDL. Lista pentru Senat din Dolj a PMP este deschisă de către Radu Preda, până mai deunăzi lider de grup al senatorilor PSD. Cum nu a prins un loc eligibil a sărit imediat în altă barcă.

Luptător neînfricat cu bondarul asiatic mutant

Pe locul 1 la Camera Deputaților în Giurgiu, Pro România l-a propus pe Nicolae Barbu, fost primar al orașului Giurgiu. Și el trecut prin mai multe partide, a provocat controverse în timpul mandatelor ca edil. În 2013, Barbu își băga în sperieți concitadinii cu un mesaj pe Facebook: „AVEŢI GRIJĂ! Bondarul asiatic mutant a ajuns şi la Giurgiu! PERICOL MORTAL PENTRU OAMENI!” Pentru a salva urbea de cumplita primejdie, o firmă a primit prin încredințare directă, din cauza urgenței, contractul de stârpire a bestiei de bondar. Ziarul Replica scria atunci că cei 250.000 de lei au fost dați de primărie unei companii care avea ca obiect de activitate fotocopierea și alte activități de secretariat. Proprietarul firmei era asociat în altă companie chiar cu soția primarului.

UDMR l-a pus în fruntea listei din Harghita la Senat pe Tanczos Barna. Acesta a fost președinte al Federației Române de Hochei în 2008-2013. În această perioadă a avut loc incidentul când singurul membru de etnie română al lotului național U-16 a fost bătut în vestiar cu prosoapele ude de către trei colegi ai săi de etnie maghiară. Tanczos a renunțat la funcția de președinte al federației după ce instanța a anulat alegerile din 2012, iar din acest motiv Ministerul Tineretului și Sportului a retras finanțarea pentru FRH.

În 2016, Marian Neacșu, pe atunci secretar general al PSD nu a fost pus pe listele pentru parlamentare ale partidului pentru că avea un dosar penal pe rolul unei instanțe pentru că și-a angajat fiica la biroul parlamentar, faptă pentru ca fost condamnat mai apoi la 6 luni de închisoare cu suspendare. Însă ce nu a îndrăznit să facă Liviu Dragnea a făcut acum Victor Ponta care l-a pus pe Neacșu pe prima poziție pentru Camera Deputaților în Ialomița. Este de menționat că Ponta l-a propus în iunie 2019 și pentru funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie, deși competențele lui Neacșu sunt legate de morărit și panificație. CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate a numirii sale, judecătorilor părându-li-se firească desemnarea unui morar într-o funcție importantă în domeniul energiei.

Candidați cu probleme la USR

Cosette Chichirău, numărul 1 pe lista USR-PLUS pentru Cameră din Iași, a fost „gratulată” cu apelativul „nesimțită”, în decembrie 2017, de către senatorul PSD Șerban Nicolae care a adăugat apoi: „Eu am o poză în care dvs. faceţi sex anal. Acuma, ce să facem?” Deși opinia publică s-a indignat la auzul mitocăniilor debitate cu nonșalanță de către pesedist, situația a fost mai nuanțată întrucât nici comportamentul lui Chichirău nu a fost unul prea manierat. Înainte ca Nicolae să o ia razna cu insultele sale, a trebuit să îndure cum deputata USR îl filma insistent, ea fiind live pe Facebook, cu comentarii de genul „hoții”, „penalii”, „grup infracțional”. O transcriere exactă a conversației dintre cei doi parlamentari poate fi găsită aici și probează că nici Chichirău nu a fost cu mult peste nivelul lui Șerban Nicolae, în pofida autovictimizării sale ulterioare.

Deși USR a pretins în mod repetat că nu are loc în rândurile sale pentru traseiști, pe locul 2 al listei pentru Senat din Ilfov îl găsim pe Mihai-Ciprian Rogojan, mai cunoscut sub numele Cici pe când era unul dintre percuționiștii trupei Sistem. Cici a intrat în PDL în 2012 și în același an a devenit senator al acestui partid. După schisma din partid, s-a numărat printre democrat-liberalii care au plecat să fondeze PMP, pentru ca în 2014 să devină unul dintre oamenii generalului Gabriel Oprea în UNPR. Pe final de legislatură, s-a înscris în PNL pentru ca acum să fie unul din oamenii noi cu care defilează USR-PLUS în alegeri.

Și în Mehedinți, la Camera Deputaților, PMP a pus cap de listă un traseist patentat, deputatul Ion Cupă, ce a trecut prin PDL, PNL, ALDE și apoi PMP. Șef al organizației județene, Cupă și-a pus și nevasta pe liste, Maria-Ramona Cupă, care figurează pe locul 3, tot la Cameră. Chiar dacă nu este un loc eligibil, nu este prima dată când Cupă își pune jumătatea mai bună – sperăm – pe listele partidului. Potrivit jurnalist.ro, cei doi au fost primii pe lista de consilieri județeni ale alegerilor locale și au obținut mandatele în CJ.

Înfruntarea naționaliștilor din Mureș

Deputatul Kulcsár-Terza József-György este al treilea pe lista UDMR din Mureș pentru Cameră. Provenit din rândurile Partidului Civic Maghiar, este unul dintre membrii Uniunii considerați ca „radicali”, în legislatura trecută a inițiat mai multe proiecte menite parcă să enerveze doar colegii din Cameră. De exemplu, a propus eliminarea limbii române ca probă obligatorie la bacalaureat pentru elevii din rândurile minorităților naționale. Tot el a fost coautorul proiectului de autonomie teritorială a Ținutului Secuiesc, care a trecut prin adoptare tacită de Camera Deputaților, înainte să fie respins de Senat. Se pare că atunci când un ungur aruncă o piatră în apă, un neamț și un român sar să o scoată pentru că președintele Iohannis a acuzat atunci, explicit, că proiectul a trecut cu sprijinul PSD ca „să dea Ardealul ungurilor”. ”PSD se luptă pentru a le da Ardealul ungurilor. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta Viktor Orban în schimbul acestei înţelegeri? Vedeţi, dragi români, asta înseamnă o majoritate toxică, majoritatea toxică PSD-istă ”, spunea Iohannis pe 29 aprilie. Timp de câteva zile bune, Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis s-a contrat, cu UDMR prinsă la mijloc, pe acest proiect care oricum nu avea nicio șansă să devină lege, iar tămbălăul a mai produs și tensionarea relațiilor cu Ungaria.

Tot în Mureș, dar pe locul 1 la Senat figurează Marius Pașcan, echivalentul românesc al lui Kulcsár-Terza. Pașcan reclamă constant tot felul de comploturi tenebroase la care s-ar deda ungurii ardeleni, unele afirmații la adresa acestora aducându-i chiar și o amendă de la CNCD. „Solicit plasarea UDMR în afara legii și eliminarea uniunii din viața politică a României! (…) UDMR este instrumentul politic oficial și fățiș al Budapestei, prin care Ungaria complotează pe cale politică, urzește permanent planuri și acțiuni pentru subminarea și destrămarea României. Acum, situația este chiar mai gravă întrucât provocările și acțiunile subversive ale Budapestei împotriva României sunt inflamate și legate nemijlocit de centenarul Trianonului”, scria Pașcan pe Facebook în luna mai, aceasta fiind doar una din multele diatribe ultranaționaliste ale președintelui executiv al PMP.

Alianța USR-PLUS îl susține pe Iulian Bulai pentru un nou mandat de deputat de Neamț. Deși USR pare a fi un partid al celor pe care-i dă evlavia afară din casă, până și colegii săi au fost scandalizați de interpretarea pe care Bulai a dat-o, în preajma Crăciunului din 2019, nașterii lui Isus. „Un copil. Sărac și provenit dintr-o familie foarte ciudată. Un tată trecut de prima tinerețe și o mamă adolescentă. Apărut în lume fără ca părinții lui să fi făcut dragoste. Cu o mamă surogat și un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Născut fără ca părinții să fi fost căsătoriți, doar logodiți. Nașterea lui arată extraordinarul, dar și limitele societății în care a apărut”, a scris Bulai pe Facebook. Ulterior, și-a cerut scuze menționând că este catolic practicant.

Căința parțială a unui infractor

În Olt, lista PMP pentru Camera Deputaților este deschisă de un personaj cu exoticul nume de Jenel Copilău. Dom’ Jenel a fost președintele CJ Olt în 2004-2008 și a trecut fără nicio urmă de jenă de la PRM la PSD, PNL, UNPR și PP-DD. Dar PMP poate și mai mult: lista de deputați din Teleorman este deschisă de către actualul deputat de Diaspora Doru Coliu, care în perioada 1999-2003 a făcut închisoare pentru înșelăciune. Dezvăluirea a fost făcută în septembrie 2018 de către Gazeta Românească, o publicație destinată românilor din diaspora, pe care Coliu îi reprezenta în Parlament de doi ani. Imediat, Coliu și-a anunțat demisia din funcțiile deținute în PMP, dar nu și din Parlament. „Înaintea judecății divine, de care vom avea cu toții parte, probabil într-o altă lume, mă las în seama înțelegerii și, poate, a îngăduinței voastre. Sunt doar un om care a greșit într-o etapă critică a vieții sale iar acum m-a ajuns trecutul din urmă și mă aflu din nou la momentul adevărului. Mă căiesc!”, scria Coliu pe Facebook. Se pare că nu s-a căit chiar atât de mult încât să nu-și mai dorească un nou mandat.

După ce a candidat fără succes la primăria sectorului 3, PMP l-a transferat pe Mihail Neamțu pe lista pentru Cameră din Timiș. Candidatura sa de la București a fost mărul discordiei între USR-PLUS și PMP din discuțiile pentru stabilirea unor candidați unici ai dreptei în Capitală la alegerile locale, aversiunea reciprocă dintre partidului Dan Barna și Mihail Neamțu fiind mai veche. Un reprezentant al dreptei conservatoare, Neamțu a avut o emisiune pe canalul său de YouTube, intitulată „Sexomarxismul și ideologia de gen”, în care-i acuza pe USR-iști că sunt reprezentanții în România ai acestei ideologii și nici liberalii nu au scăpat netaxați pentru că nu ar avea o poziție tranșanstă pe acest subiect. ”Probabil că unii lideri PNL îşi imaginează că un Ionel Brătianu şi-ar fi schimbat sexul. Sau unii lideri PNL îşi imaginează că un Radu Câmpeanu ar fi luat în calcul această posibilitate. Sau poate marele liberal, Neagu Djuvara, ar fi luat în calcul această posibilitate. Să ne spună liderii PNL la ce liberalism se gândesc” spunea Neamțu, citat de Adevărul. Neamțu a intrat în politică în 2012 fondând partidul Noua Republică pe care l-a părăsit invocând faptul că a devenit tată, de parcă ar fi fost incompatibilă calitatea de părinte cu cea de politician. În 2017 a devenit membru PNL, dar apoi s-a lăsat convins de Traian Băsescu să intre în PMP.

Nici Victor Ponta nu este mai prejos de Traian Băsescu deoarece a permis plasarea pe poziția a doua a listei pentru Cameră din Vâlcea a unui fost pușcăriaș. Este vorba de fostul primar din Râmnicu-Vâlcea, Emilian Frâncu. În 2014, Frâncu, pe atunci în PNL, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru că a cerut un comision de 10% dintr0un contract de 200.000 de euro acordat de primărie unei firme. A ieșit din penitenciar după doi ani de pedeapsă.

Diaconescu, un traseist ghinionist

Fost șef al ANAF, în timpul guvernării Ponta, Gelu Diaconu s-a înscris în organizația de Ilfov a Pro România în urmă cu trei luni. Se pare că liderii organizații nu i-au asigurat locul eligibil la care spera așa că pe 2 octombrie și-a annunțat demisia din partidul lui Victor Ponta despre care spunea, pe Facebook, că „și-a făcut un fel de renume din a nu-și respecta cuvântul”. Ponta n-a fost ranchiunos și a avut grijă să-l pună pe primul loc la deputați în județul Vaslui, așa că Diaconu s-a reîntors în partid.

În București, pe primul loc pentru Senat PMP îl propune pe Cristian Diaconescu, fost ministru de Justiție și de Externe. Diaconescu și-a început cariera politică în PSD, candidând la postul de primar al Bucureștilor în 2008. Sprijinul partidului pentru candidatura sa a fost cel puțin discutabil, mulți pesediști având legături strânse cu Sorin Oprescu, ce a candidat ca independent și a și câștigat. Diaconescu a candidat și la șefia partidului în 2010, avându-i ca adversari pe Mircea Geoană și Victor Ponta. A renunțat la candidatură chiar în ziua Congresului, la momentul respectiv apărând speculații că ar fi fost șantajat. La scurtă vreme s-a alăturat lui Gabriel Oprea, fiind printre fondatorii UNPR, partid care l-a numit și președinte de onoare. După doi ani s-a săturat de această onoare și a devenit independent, iar din 2014 a devenit membru al PMP care s-a și grăbit să-l desemneze candidatul partidului la prezidențialele din acel an. După numai câteva luni, a fost „lucrat” iarăși, PMP hotărând până la urmă ca Elena Udrea să fie candidata partidului. Diaconescu s-a supărat, a demisionat din partid anunțând că va candida ca independent. După numai 10 zile s-a împăcat cu partidul și a anunțat că și el va susține candidatura lui Udrea.

Dragoste cu năbădăi între Ponta și Tăriceanu

Listele Pro România din Capitală sunt deschise de Victor Ponta la Camera Deputaților și Călin Popescu-Tăriceanu la Senat. În lunga lor carieră politică au avut parte de multe critici și contestări, însă liderii ALDE și Pro România, care au început recent procedurile de fuziune, nu s-au cruțat unul pe altul de-a lungul vremii. În 2007, pe când Tăriceanu era prim-ministru, iar Ponta încă o tânără speranță a PSD, social-democrații au depus o moțiune de cenzură la care actualul lider al Pro România a avut o alocuțiune ofensatoare la adresa colegului de astăzi. „Vă rog să mă ajutați stimați colegi, cum îi spuneți dumneavoastră domnului Tăriceanu. Slăbiceanu? Moliceanu? Cum îi mai spuneţi? Răzgândeanu? Nu, poreclele astea le ştiu de la dumneavoastră. Eu nu vreau să îi dau nicio poreclă. Ci vreau doar să îi fac o comparaţie. Acum câţiva ani un fost prim-ministru a venit în faţa Parlamentul şi v-a zis tot dumneavoastră să îi număraţi ouăle. N-o să trăim acest lucru cu domnul Tăriceanu. N-o să vină pentru că nu avem nimic ce să-i numărăm, din păcate”, spunea atunci impetuosul Ponta. Enervat la culme de acest discurs, Tăriceanu nu a mai rezistat la un moment dat și a răbufnit: „Hai dispari! Du-te la scara ta.” Nici susținerea în comun a candidaturii independentului Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din 2019 nu a fost una fără contre între cei doi. Noi îl susținem pe Mircea Diaconu, nu știu dacă cei de la ALDE, acum fiind aliați cu PNL-ul care îl au pe Iohannis candidat dacă pot să îl susțină pe Diaconu”, acuza Ponta în luna octombrie a anului trecut. „Am impresia că ei nu prea înţeleg noţiunea de parteneriat. Dacă nu înţeleg noţiunea de parteneriat atunci ne pare rău, ne vedem de drum singuri, avem ce să facem”, riposta Tăriceanu.

Spioni și autoerotism la Pro România

Pe lista Pro România pentru Cameră îl găsim pe poziția a treia pe Silviu Predoiu, cel care a fost adjunctul șefului SIE în perioada 2004-2019. Practic, numărul 2 din serviciu timp de 15 ani își oficializează înregimentarea politică, confirmându-se astfel speculațiile mai vechi că l-ar consilia pe Ponta. Când în 2019 a apărut zvonul că Predoiu ar putea fi pe lista Pro România pentru alegerile europarlamentare, Ponta preciza pentru PSNews: „Nu am vorbit niciodată așa ceva cu domnul Predoiu – el mi-a spus clar că nu va intra în politica și nu va candida la nimic! Eu cred ca aceste dezinformări vin de le securiștii lui Dragnea care îl protejează de dosare!”

Pe locul 4 al listei din București este fostul consilier general Tudor Ionescu. Înainte de a fi cunoscut în mediul politic, acestuia i s-a dus buhul cu numele de Tudy, după ce în 2011 presa de cancan a scris că ar fi fost amantul Oanei Zăvoranu. Mai mult, a apărut un filmuleț cu el mângâindu-și tandru vintrele în timp ce alterna declarațiile de dragoste pentru Zăvoranu cu înjurături la adresa soțului încoronorat al acesteia, cântărețul Pepe. „Vreau să fiu în tine șase ore, duminică o să te f**, vreau să fiu în tine”, spunea Tudy gâfâind în fața telefonului cu care-și filma momentele de autoerotism.