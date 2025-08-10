Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil”

Acuzațiile de viol aduse în 2023 la adresa lui Achraf Hakimi au revenit în actualitate spre finalul lunii trecute. Procuratura din Nanterre a cerut ca fotbalistul lui PSG să fie trimis în fața unei instanțe penale. Marocanul a oferit o primă reacție.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Achraf Hakimi după ce parchetul a cerut să fie trimis în fața instanței

În martie 2023, Achraf Hakimi a fost acuzat de viol de o tânără de 24 de ani. Aceasta a susținut la acel moment că fusese abuzată sexual de fotbalistul marocan în luna februarie, chiar în casa acestuia, din Boulogne-Billancourt. Africanul a negat în permanență acuzațiile, afirmând că este vorba despre o „tentativă de șantaj”.

Cazul a revenit în actualitate la finalul lunii iulie 2025, când procuratura din Nanterre a cerut ca Hakimi să fie trimis în fața unei instanțe penale. „Acum este la latitudinea magistratului de instrucție să ia o decizie”, a declarat procuratura, potrivit .

ADVERTISEMENT

Fotbalistul celor de la PSG a oferit o primă reacție, într-un interviu oferit postului Canal+. „Sunt calm, dar e oribil și incorect să fii acuzat pe nedrept. Nu aș dori nimănui asta, nu e bine. Dar știu că adevărul va ieși la iveală. Dincolo de asta, nu mă învinovățesc pentru nimic.

Oamenii care mă cunosc știu asta. Sunt calm, mă concentrez pe cele mai importante lucruri din viața mea: familia și fotbalul. Cum am mai spus, adevărul va ieși la iveală”, a transmis Hakimi, conform .

ADVERTISEMENT

Achraf Hakimi, candidat la Balonul de Aur

Achraf Hakimi traversează un moment extraordinar din punct de vedere fotbalistic. , iar .

ADVERTISEMENT

Apărătorul este „însoțit” de alți opt coechipieri de la PSG: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz și Vitinha. De asemenea, antrenorul echipei, Luis Enrique, a fost nominalizat pentru Premiul „Johan Cruyff”, acordat celui mai bun tehnician din fotbalul masculin.