Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil”

Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a oferit o primă reacție după ce procuratura a solicitat ca acuzația de viol împotriva sa să fie trimisă în fața unei instanțe penale.
10.08.2025 | 11:29
Candidatul la Balonul de Aur prima reactie dupa ce a fost acuzat si trimis in judecata pentru viol E oribil
Achraf Hakimi a oferit o primă reacție după ce acuzațiile de viol împotriva sa au revenit în actualitate. FOTO: Hepta

Acuzațiile de viol aduse în 2023 la adresa lui Achraf Hakimi au revenit în actualitate spre finalul lunii trecute. Procuratura din Nanterre a cerut ca fotbalistul lui PSG să fie trimis în fața unei instanțe penale. Marocanul a oferit o primă reacție.

Cum a reacționat Achraf Hakimi după ce parchetul a cerut să fie trimis în fața instanței

În martie 2023, Achraf Hakimi a fost acuzat de viol de o tânără de 24 de ani. Aceasta a susținut la acel moment că fusese abuzată sexual de fotbalistul marocan în luna februarie, chiar în casa acestuia, din Boulogne-Billancourt. Africanul a negat în permanență acuzațiile, afirmând că este vorba despre o „tentativă de șantaj”.

Cazul a revenit în actualitate la finalul lunii iulie 2025, când procuratura din Nanterre a cerut ca Hakimi să fie trimis în fața unei instanțe penale. „Acum este la latitudinea magistratului de instrucție să ia o decizie”, a declarat procuratura, potrivit France 24.

Fotbalistul celor de la PSG a oferit o primă reacție, într-un interviu oferit postului Canal+. „Sunt calm, dar e oribil și incorect să fii acuzat pe nedrept. Nu aș dori nimănui asta, nu e bine. Dar știu că adevărul va ieși la iveală. Dincolo de asta, nu mă învinovățesc pentru nimic.

Oamenii care mă cunosc știu asta. Sunt calm, mă concentrez pe cele mai importante lucruri din viața mea: familia și fotbalul. Cum am mai spus, adevărul va ieși la iveală”, a transmis Hakimi, conform footmercato.net.

Achraf Hakimi, candidat la Balonul de Aur

Achraf Hakimi traversează un moment extraordinar din punct de vedere fotbalistic. Fundașul marocan a cucerit în sezonul trecut Champions League alături de PSG, iar realizările sale au fost scoase în evidență și de France Football, fotbalistul fiind inclus pe lista de 30 de jucători nominalizați pentru Balonul de Aur.

Apărătorul este „însoțit” de alți opt coechipieri de la PSG: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz și Vitinha. De asemenea, antrenorul echipei, Luis Enrique, a fost nominalizat pentru Premiul „Johan Cruyff”, acordat celui mai bun tehnician din fotbalul masculin.

